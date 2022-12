Ještě nemáte kalendář na nový rok? Tento od Zetoru by se vám mohl líbit

Už za několik dní nás čeká vstup do roku 2023. Jestli vám pro něj ještě chybí kalendář, měli bychom jeden tip.

Vlastně dokonce dva. Dva kalendáře totiž každoročně vydává známý český výrobce traktorů Zetor.

První je produktový a letos mapuje cestu životním cyklem traktoru značky Zetor - od jeho zrození v počítačovém programu, přes testování a výrobu, až po předání traktoru novému majiteli. Tento 12stránkový kalendář stojí 199 Kč.

Druhý kalendář je více umělecký a poněkud stylovější. Kromě strojů z produkce Zetoru totiž nabízí také pohled na krásné dívky a ženy. Česká firma tvrdí, že se v něm tematicky vrací k venkovu, přirozenému pracovnímu prostředí traktorů Zetor.

„Motivem letošního limitovaného kalendáře byla oslava žen pracujících na venkově. Protože i v dnešní době to není jednoduchá práce. Traktory a zemědělství obecně jsou nejčastěji spojovány s muži, ale jsou to právě ženy, které zastávají neméně důležitou a leckdy nepostradatelnou roli. Navíc, bez nich by byl venkov smutné a rozhodně méně hezké místo,“ vysvětluje firma.

Druhý kalendář je čtyřstránkový a vyrobený v limitovaném počtu - přesné číslo ale neznáme. Cena činí 399 Kč.

Ukázky z obou kalendářů najdete v galerii.