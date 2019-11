Jezdění v lese a na louce: Co na to říká zákon?

Je to přestupek, ne že ne. Vjíždět motorovým vozidlem do lesa nebo na louku mimo pozemní komunikace se v Česku nesmí, je to porušení zákona. Jenže se to děje přesto, že již existují místa, kde se dá řádit v terénu zcela legálně, navzdory minimálně pětitisícové sankci, a i hněvu nejen lesníků a policie. Ani my nejsme přiznivci divoké jízdy v terénu, ale mapujeme všechny stránky motorismu, tedy i ty stinné.

Bez tabulky

Na benzínce kousek za Prahou se potkáváme s Tomášem, který zcela propadl jízdě na motorce v terénu. Jeho stroj KTM EXC 500 má odmontovanou registrační značku. „Jde o to, abychom co nejvíce snížili riziko odhalení,“ zaznívá z přilby, kterou si náš průvodce ani na okamžik nesundává z hlavy. Nikdo mu tak neprokáže, že seděl za řídítky v konkrétní době a místě, když jej nechytil za rukáv. A protože nechce pokoušet štěstí, dává znamení. My jej následujeme nejdříve po silnici a pak z blízké vesnice pěšky až do údolí potoka položeného mezi lesem a neobhospodařovanou loukou.

I když to z vrcholu kopce tak nevypadalo, v terénu u potoka zjišťujeme stopy i po čtyřkolce a nedaleko i po terénních autech. Zdá se, že je to tu oblíbený koutek.

Nedráždit

„Vždycky jedeme ve skupině minimálně dvou, optimálně čtyř pěti, ale i deseti lidí,“ popisuje typickou vyjížďku do terénu motorkář. Vzhledem k tomu, že se skupinka pohybuje za hranou zákona, snaží se dělat co nejméně hluku. I když mají louky a lesy svoje majitele, kterým by měli motorkáři zájem projet oznámit, nedělají to. A stejně tak jejich kolegové v teréňácích nebo na čtyřkolkách. „Jen bychom na sebe zbytečně dopředu upozornili,“ říká Tomáš.

Protože se jízdy konají převážně o víkendech, není ani tak nouze o setkání s lesníky, hajnými nebo chataři. Většinou chtějí, aby jezdci z místa zmizeli, a je jim jedno kam. „Když někoho vedoucí skupiny zahlédne, dá znamení rukou. Okamžitě zvolňujeme tempo a pomalu projíždíme okolo,“ pokračuje motorkář s tím, že nikdy z místa divoce neprchají. „To zejména chataře obvykle velmi rozzlobí, zastavíme proto a necháme na sebe chvíli řvát.“ Tím se podle něj protistrana trochu vybouří, navíc se vždycky objeví argument, že ruší klid. „To odkýváme a pomalu mizíme, nestalo se, že by za námi někdo poslal policii,“ dodává Tomáš. Co naopak podle něj nehrozí, je tlačení strojů na silnici. „Sebrat dneska ventilky nebo fajfku od svíčky jako v minulých dobách nikdo nezkouší,“ má jasno Tomáš.

Kdo uteče, vyhraje

Nezdá se nám, že by po desítkách kilometrů v terénu nikdo za skupinkou neposlal strážce zákona. „Žádná hlídka nás nikdy nechytala,“ popisuje Tomáš obvyklou jízdu s tím, že i kdyby se za nimi vydala služební octavia, stejně by jí ujeli. „Prostě se rozprchneme. Stačí překonat strouhu, či vyjet trochu prudší kopec, a je po pronásledování,“ vypráví dál. Pro všechny případy podle něj mají předem dohodu, že pokud by někoho hlídka přece jen přinutila zastavit, na případnou pokutu se rovným dílem složí. To je častější právě u teréňáků nebo čtyřkolek, kdy tomu, kdo se nechá chytit a pomalou jízdou zabrání dostihnout i ostatní, pokutu vyrovnají.

Navíc nejezdí pořád stejnou trasu, pohybují se po celé zemi, kde se dá. Po ose jen v blízkém okolí, jinak si motorky převážejí v dodávkách. A když se skupinka sejde třeba na čerpací stanici, kde je shodou okolností na kafi policejní hlídka? „Vědí, že bychom jim ujeli,“ říká náš průvodce s tím, že se strážcům pořádku do toho nechce i proto, že by museli služební auta pak mýt za své, a ještě nadřízeným vysvětlovat, proč motorkáře nechytili.

O zranění není nouze

Nechce se nám věřit, že by zakázaná jízda v terénu procházela tak hladce. „Hlavní nebezpečí je v tom, že se může stát cokoli. O lehčí zranění není nouze, les se pořád mění,“ zvážní Tomáš, který si za řídítky už párkrát pořádně natloukl ruce i nohy či pochroumal žebra. „Taky jsem jednou skočil z pěti metrů ze skály a dole se pěkně rozmáznul. Odnesl to loket, tři žebra praskla, a ještě mi sesedly obratle,“ popisuje nejvážnější karambol s tím, že už jezdí daleko klidněji. „V terénu je to pro našince ale pořád mnohem bezpečnější než provoz na silnici,“ uzavírá Tomáš s tím, že nikoli v terénu, ale na asfaltu jeho kamarádi přišli třeba o ruku či nohu.

Adrenalin podle zákona

Vyzkoušet si za řídítky terénní jízdu se dá i legálně. Od letošního podzimu je v Česku pro nadšence dostupnějších všech 16 motokrosových závodních tratí. Po stažení aplikace Klub nového lesa a zaregistrování se získá motokrosový nadšenec stokorunovou slevu na každou jízdu na těchto úsecích.

Tratě, kde si lze zajezdit Motokrosová trať Okres Horní Újezd Svitavy Jinín Strakonice Kaplice Český Krumlov Kramolín Plzeň-jih Krásná Lípa Chomutov Loket Sokolov Mohelnice Šumperk Nová Paka Jičín Opatov Svitavy Pacov Pelhřimov Přerov Přerov Sedlčany Příbram Stříbro Tachov Trutnov Trutnov Třebíz Kladno Vranov u Brna Brno-venkov

Víte, že…

… pokud v terénu vozidlo havaruje, nejde o dopravní nehodu? Stala se totiž mimo pozemní komunikaci.



… škody na strojích by pojišťovny hradily z havarijního pojištění, přestože se události nestaly na pozemní komunikaci? Ovšem motorkáři je stejně nehlásí, protože tím by se totiž k zakázané jízdě v terénu přiznali.

Co říká legislativa

Lesní zákon mimo jiné určuje, že je v lese zakázáno rušit klid a ticho, a stejně tak bez souhlasu vlastníka porušit zákaz vjezdu a stání motorovými vozidly. Majitel lesa poruší tento zákon také, kdyby povolil v něm jezdit třeba kamarádům. Za tyto přestupky může být vyměřena pokuta až 5000 korun.

Kosa na kámen

Policisté z příbramského oddělení v sobotu 19. října odpoledne v Chráněné krajinné oblasti Brdy zastavili 23letého řidiče motorky bez registrační tabulky. Navíc zjistili, že neměl k jejímu řízení potřebné oprávnění, ani povolení k vjezdu do rezervace. Stroj pak ještě k tomu měl už dva roky prošlou technickou prohlídku. Pokuta za čtyři přestupky se ve správním řízení může vyšplhat až na sumu mezi 25.000 a 50.000 korunami, navíc motorkáři hrozí až dva roky zákazu řízení.

