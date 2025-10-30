Alfa Romeo přeruší výrobu modelů Giulia a Stelvio. Není o ně dostatečně velký zájem
Italská automobilka začátkem listopadu na celý pracovní týden přeruší výrobu v továrně v Cassinu, kde vedle Alf Romeo Giulia a Stelvio vzniká také Maserati Grecale.
Stellantis je jedním z nejvíce zkoušených automobilových výrobců v posledních letech. Nadnárodní koncern se potýká s propadem poptávky po svých modelech. Zřetelné je to zejména u italské větve spadající pod Fiat.
Například Maserati se za prvních letošních devět měsíců podařilo prodat pouze 6000 aut, což jej řadí po bok Ferrari, Bentley, Lamborgini či Rolls-Royceu. Jestliže ostatní zmíněné značky si ovšem na exkluzivitě zakládají, v případě Maserati jsou nízká čísla způsobena nezájmem zákazníků.
Výsledky Alfy Romeo proti uplynulým rokům sice zlepšují dostupnější modely Tonale a Junior, stárnoucí zadokolky v podobě sedanu Giulia a SUV Stelvio s vyšší marží a prémiovějším charakterem ale tolik nelákají.
Italové z důvodu nízkého vytížení proto od pondělí 3. do pátku 7. listopadu přeruší výrobu zmíněných alf, které vznikají v továrně v italském Cassinu. Odstávka se týká též SUV Maserati Grecale, které zde taktéž vzniká. Pauza postihne klíčová oddělení montáže, karosárny a lakovny. Poptávka po všech třech modelech je delší dobu taková, že v Cassinu stačí pouze jednosměnný provoz, který častokrát ani není zcela vytížen.
Na českém trhu bylo letos od ledna do září zaregistrováno pouze 56 Alf Giulia a 65 stelvií. Maserati Grecale zaznamenalo pouze sedm zápis.
Podobný scénář s přerušovanou výrobou tuto továrnu pravděpodobně čeká ještě v příštím roce.
Stellantis sice přislíbil nástupce obou alf na nové platformě STLA Large s elektrickým pohonem i spalovacími motory, ti se ovšem představí nejdříve v roce 2026. K vyššímu vytížení po náběhu novinek by přitom mohlo dojít ještě o rok později. Otázkou také zůstává, jak velká bude poptávka po sportovně laděných elektromobilech. V současnosti je totiž globálně mizivá, což některé značky, jako například Porsche, Lamborghini a další, nutí k přehodnocování plánů.
V Cassinu v nedávné minulosti ročně vznikalo přes 130 tisíc aut, aktuálně jich nebude ani 20.000, což samozřejmě vytváří velkou nejistotu. V továrně a u místních dodavatelů přitom pracují tisíce lidí, místní odbory proto zdůrazňují naléhavou potřebu jistoty a konkrétních investic, aby se zabránilo riziku dalšího propouštění.
