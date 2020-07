Jezdili jsme nejerotičtějším autem v Česku: Překvapení uvnitř

Rozptýlený řidič údajně platí za jednoho z nejnebezpečnějších na silnici: mobil, kouření, pití, ohýbání se pro věci a tak dále. A co teprve když šoférujete pojízdný klub, nota bene s tanečnicí u tyče, u které nestojí nikdo v roláku? Pro dvaašedesátiletého řidiče Jaroslava Priknera alias Jardu žádný problém. Zvládá to levou zadní! „Tady za volantem jsem omládl nejméně o dvacet let, doporučuju to každému,“ vystupuje z unikátně přestavěného Mercedesu Sprinter Jarda. Co je tenhle dieselový erostavník vlastně zač?

Tyč musí stát

Pro vozový park nočních klubů jsou celosvětově charakteristické limuzíny. I v tuzemské metropoli lze na několik narazit. „Chtěli jsme se odlišit. Úplně. Proto jsme sáhli po sprinteru a ten si upravili podle našich představ,“ poznamenává manažerka podniku Goldfingers Jana Brodanová. Přestavba zabrala třináct měsíců: od instalace baru a obrazovek přes speciální polep až po taneční tyč. „Navštívili jsme desítky podniků, většina z nich ale volila limuzínu. Do ní ale nedáte tyč. Striptérka tak má pozici značně ztíženou,“ vysvětluje pozadí výběru sprinteru Brodanová. Jednoduše: aby se stálo, zvolili mazaně vůz, kam se vejde doprostřed tyč.

Svět motorů 27/2020

Až 21 osob

Tmavá skla, černočerný polep doplněný o zlaté detaily – například na masce a zadních zrcátkách – dokáže přitáhnout pohledy i nevidomých. „V noci používám ještě fialové podsvícení, které je nastavené tak, že se při rozjezdu ihned vypíná,“ poznamenává šofér Jarda k VIP Shuttle Busu, jak zní oficiální jméno vozu. Všichni zasvěcení mu ovšem přezdívají Mazlík. „Tak budete venku, nebo jdete na prohlídku?“ pokládá řečnickou otázku Jarda. Na palubě čtyřtunového Mazlíku poháněného šestiválcem to vypadá jako na diskotéce na Ibize. Zmíněná taneční tyč, červenočerné kožené sedačky kvalitou blížící se sporťákům se vzpínajícím se koněm ve znaku, pulzující barevná střecha, bar s nápoji podporujícími kuráž a vzadu obrovská obrazovka. „Na ní pomocí bluetooth nebo WiFi můžeme promítat v podstatě cokoliv,“ uvolňuje špunty fantazie Prikner. Když už máte to štěstí a „zatouláte“ se do Mazlíku, upínáte zrak na něco zcela jiného. „Je tu se mnou stewardka a jedna až dvě striptérky,“ sčítá posádku Jaroslav. A kvapem dodává: „Maximálně se sem naskládá jednadvacet osob, což už dokáže zažehnout pořádnou party.“

Kostkám se vyhýbám

Za dva roky nalétal Jaroslav s Mazlíkem 55.223 kilometrů. „Objíždím s ním celou republiku, byť nejvíc toho zhltne Praha a okolí,“ vysvětluje šofér, jemuž na kamerovém displeji vždy běží, co se aktuálně odehrává vzadu. Platí právě tohle za největší „odvaděč“ pozornosti? „Mám to především kvůli kontrole holek, aby jim třeba rozjívený host neublížil. Nicméně nebudu lhát, hlavně ze začátku jsem se rád koukal,“ culí se Jaroslav, který tímto dozorem spojuje příjemné s užitečným. S čím tedy za volantem nejvíce zápasí? „Plánuju si po Praze trasy, abych se vyhnul dlažebním kostkám. Ty jsou ryzí zlo. Naopak miluju cestu po magistrále do Průhonic, tam je to pěkně rovné, takže se holky můžou v klidu věnovat klientům,“ pokračuje Jaroslav. Mezi ně spadají zpravidla muži ze zahraničí. I když… „Skvělé bylo, když jsem vezl šestnáct Angličanek, které si objednaly striptéra. Nechtěly ho pustit. Horší ale bylo, když se ženské chtěly zmocnit řízení. To už jsem musel zasáhnout,“ popisuje řidič napínavou příhodu. Jinak na krocení vášní má stewardku Denisu, která si libuje v bojových sportech, čili bezpečnost přenechává vesměs jí.

Nespoutaní

Obloha se pomalu obléká do černé, stewardka vyndává vychlazené šampaňské, z reproduktorů se line tematická hudba, podél nás teče Vltava – a díky konstrukční výjimce se nemusíme ani poutat, třebaže pouta by se tu také našla. Se sprinterem se sedmistupňovým automatem nesprintujeme. Ani nemůžeme. „Má omezovač rychlosti na sto kilometrů v hodině,“ upřesňuje Jaroslav. Nevadí, nemusíme se nikam honit. Jarda se chvatně proplétá centrem a nahlas se zamýšlí: „Nemám já nejhezčí povolání?“