Jízdní dojmy s Mercedesem GLB: Hvězdný triatlon

Základní řada Mercedesu se rozrostla o další model. Na kompaktní platformě specifické příčným uložením motoru je nyní kromě „áčka“ a „béčka“ postaveno i SUV GLB. Na první pohled ale není poznat, že by novinka měla s předchozími dvěma modely něco společného. S délkou 4634 mm a rozvorem 2829 mm míří o segment výše, tedy mezi středně velká SUV.

Také designem se trochu vymyká. Detaily sice kopírují aktuální styl značky, ale překvapila nás hranatá linie karoserie. I díky ní působí robustně a dává najevo, že se ničeho nebude bát.

Uvnitř nás vítá známé prostředí s multimediálním zařízením MBUX. To znamená, že na podlouhlém displeji se před řidičem zobrazují jízdní údaje a vedle například navigace, kterou dostanou čeští zákazníci v základní výbavě.

Pro rodinky

Nás ale hlavně zajímalo využití vnitřního prostoru, protože GLB míří na početné rodiny. Druhá řada posuvná v podélném směru o 140 mm je v Česku standardem pro všechna provedení, za třetí se připlácí 23 141 Kč. Variabilitu kabiny ještě může zvýšit příplatkové sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, díky čemuž u sedmimístné verze vznikne 2670 mm dlouhá ložná plocha. A standardní objem kufru 570 litrů u pětimístného provedení (sedadla třetí řady ho zmenší na 500 l) uspokojí většinu požadavků.

V prvních dvou řadách se sedí pohodlně a nad hlavami máme přebytek místa. Na prostředních sedadlech posunutých až dozadu si téměř můžeme dát nohu přes nohu. Jen když se šťoucháme se spolujezdcem lokty, říkáme si, že by GLB mohlo být o malinko širší. A co ve třetí řadě? Mercedes tvrdí, že je určena jen cestujícím s výškou do 168 cm. My máme 174 cm. Nastavujeme si křeslo řidiče, posouváme druhou řadu dopředu tak, aby nám zbylo před koleny pár volných centimetrů, a dozadu se celkem bez potíží usadíme.

Důležitý je také komfortní podvozek a mercedes si posádku doslova hýčká. Tlumiče výborně filtrují nerovnosti a nebrání se ani plavnosti. O tom nás přesvědčují hlavně benzinové verze. První 200/120 kW pohání čtyřválec 1332 cm3 a jako jediný je spojen se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem – ostatní disponují osmi stupni. Prodává se jen s pohonem předních kol a se dvěma cestujícími zvládne i svižnější jízdu. Silnější dvoulitr 250 4Matic/165 kW si je ale v kramflecích jistější mnohem víc a našemu naturelu vyhovuje do puntíku.

Mercedes-Benz GLB 180 d 200 d 200 d 4Matic 220 d 4Matic 200 250 4Matic AMG 35 4Matic Motor vznětový R4, turbo zážehový R4, turbo Zdvihový objem (cm3) 1950 1332 1991 Výkon (kW/min-1) 85/3400-4400 110/3400-4400 140/3800 120/5500 165/5500-6100 225/5800-6100 Točivý moment (Nm/min-1) 280/1300-2600 320/1400-3200 400/1600-2600 250/1620-4000 350/1800-400 400/3000-4000 Převodovka automatická dvouspojková, 8° automatická dvouspojková, 7° automatická dvouspojková, 8° AMG automatická dvouspojková, 8° Pohon přední přední 4x4 4x4 přední 4x4 4x4 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,3 9,0 9,3 7,6 9,1 6,9 5,2 Maximální rychlost (km/h) 188 204 201 217 207 236 250 Průměrná spotřeba (l/100 km) 5,0-4,9 5,0-4,9 5,5-5,2 5,5-5,3 6,2-6,0 7,4-7,2 7,6-7,5 Cena od (Kč) 911.130 949.850 1.007.930 1.137.400 949.850 1.116.830 xxx

Pro extremisty

V terénní vložce nás GLB přesvědčuje o tom, že by mohlo být i dobrým horským vůdcem. Vznětová verze 200 d 4Matic/110 kW s pohonem všech kol disponuje stejně jako všechny čtyřkolky terénním technickým paketem a zvládá neskutečné kousky. Jízdní program Off-road obsahuje i regulaci rychlosti při sjíždění kopců, v kooperaci s ABS a ESP upravuje dávkování síly motoru a uzamkne dělení točivého momentu na přední a zadní kola v poměru 50:50. Se světlou výškou 200 mm zvládáme projet prudká klesání, kopce, výmoly i cestu s bočním náklonem 31°. Na displeji můžeme sledovat, v jaké poloze se zrovna GLB nachází. Ocenit musíme i přední kameru, zprostředkovávající obraz z míst, kam bychom normálně neviděli. Diesel si jen brumlá a GLB se sune vpřed cesta necesta.

Vznětové verze budou zřejmě prodávanější, ale nám na druhou část seznamování zbylo jen AMG 35 4Matic s výkonem 225 kW. A mercedes ukazuje, že i vysoké hranaté SUV může řidiči dopřát pořádnou dávku jízdní radosti. Je to nedávno, co jsme se stejným motorem vodili kompaktní áčko. GLB se nemusí za svůj projev vůbec stydět. V normálním nastavení působí jen jako o něco rychlejší 250 4Matic, ale po přepnutí do režimu Sport+ za to pořádně vezme. Adaptivní podvozek výrazně přitvrdí, výfuk se rozezní, řízení s variabilním poměrem ztuhne a řazení zrychlí. Není sice tak mrštné jako áčko, ale díky dlouhému rozvoru působí stabilněji.

Nový Mercedes-Benz GLB ukázal univerzálnost a nezpochybnitelné kvality. Ceník už je na světě a v konfigurátoru GLB také naleznete, takže ho lze objednávat. První vozy dorazí k zákazníkům v první čtvrtině příštího roku. Verze AMG se začne prodávat později.

Tři otázky pro Achima Badstübnera, designéra kompaktních modelů Mercedes-Benz

Třída GLB je osmou řadou SUV v nabídce značky Mercedes-Benz. Není jich už příliš?

Každý třetí prodaný mercedes je SUV a každý čtvrtý patří do kompaktní třídy. Model GLB kombinuje všechny faktory úspěchu těchto dvou segmentů s největším objemem. Navíc nabídne sedm sedadel.

Jakou budoucnost jste tedy připravili pro GLA?

Nástupce současného GLA připravujeme a oba modely by se měly skvěle doplňovat. GLB je nejfunkčnějším a nejprostornějším představitelem kompaktní třídy, zatímco nové GLA se zaměří na zákazníky orientované na životní styl.

A co GLC? Vždyť GLB je téměř stejně velké, a navíc praktičtější.

Oba vozy míří na jiné cílové skupiny. GLC je koncepčně propracovanější a určené zákazníkům kladoucím větší požadavky na hladký chod, kvalitu jízdy a prestiž. Také ho můžete mít s šestiválcem nebo vzduchovým odpružením, což u GLB možné není.

Rozměry Mercedes-Benz GLB Délka (mm) 4634 Šířka (mm) 1834 Výška (mm) 1659 Rozvor (mm) 2829 Objem kufru (l) 570/1805 Objem kufru 7 míst (l) 130/500/1680

Proti všem

Díky zajímavým cenám Mercedes-Benz GLB nebude soupeřit jen s prémiovými protivníky, ale má spadeno i na levnější část trhu. Vždyť verze 220 d 4Matic 140 kW je jen o sto patnáct tisíc dražší než například Škoda Kodiaq 2.0 TDI 140 kW. A přitom nejde o žádné holátko, protože v základní výbavě najdete i tyto prvky:

zpětnou kameru pro couvání

multimediální systém MBUX s rozšířenými funkcemi

přijímač digitálního rozhlasu DAB

navigaci umístěnou na pevném disku

Media displej

světlomety LED High Performance

elektrické ovládání víka kufru

základní služby Mercedes me Conner

touchpad

aktivní asistent jízdy v pruzích

tempomat

podélně posouvatelná zadní sedadla s nastavitelným sklonem opěradel

senzor deště a světla.

