Renault Mégane E-Tech Plug-in 160 R.S. Line – Vlastní cestou

Co se prostoru týče, současný Mégane nepatří mezi premianty segmentu, zvlášť na zadních sedadlech se mohou cestující vyšší postavy cítit stísněně. Se 182 centimetry jsem si ještě za sedačkou řidiče nastavenou pro sebe našel dostatek pohodlí, ale už to bylo skoro na hraně. Renaultu chybí hlavně místo na nohy.

Jinak je to „méganí“ klasika. Výbava R.S. Line standardně zahrnuje například digitální přístrojový štít, který nabízí 10palcovou úhlopříčku, několik způsobů zobrazení informací a je hezky čitelný a přehledný. Součástí příplatkového balíčku Pack Navigace (za 22.000 Kč) pak je multimediální a navigační systém Easy Link s na výšku usazenou 9,3palcovou dotykovou obrazovkou. S infotainmentem se pracuje docela hezky. Nabízí spoustu nastavení a funkcí, přitom ale nepůsobí chaoticky, naopak – ovládání má logiku a potěší také většinou rozměrné ikony, takže se prstem nemusíte trefovat do nějakých pidiplošek. Možná by se mi ale líbilo, kdyby systém fungoval ještě trochu svižněji.

Na sportovní dojem se hraje i v interiéru, v němž mou pozornost okamžitě upoutala výrazně tvarovaná sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami a čalouněná především alcantarou. Na první pohled možná vypadají až přehnaně sportovně, ale po usednutí do nich zjistíte, že nejde o žádné tvrdé skořepiny s tuhými bočnicemi, které by překážely při nastupování a vystupování. Sedačky ve skutečnosti poskytují velice příjemnou kombinaci opory a komfortu, jsou prostě tak akorát. Navíc dovolují usadit se docela nízko.

Motor, jízdní vlastnosti

S rozpaky

Asi vás nepřekvapí, že hatchback Mégane E-Tech Plug-in 160 využívá stejné pohonné ústrojí jako dříve na trh uvedený plug-in hybridní kombík Mégane Grandtour, který nese stejné označení E-Tech Plug-in 160.

Základem soustavy je atmosféricky plněný čtyřválec 1.6 SCe s nepřímým vstřikováním benzínu, motor, který asi znáte ze starších modelů značek Renault a Dacia. Pro elektrifikované vozy byl ale výrazně upraven. Pracuje v Atkinsonově cyklu, má jiné písty, ojnice a vybaven je rovněž filtrem pevných částic.

Pak jsou tu dva elektromotory. Menší funguje jako startér-generátor, druhý se stará přímo o pohon auta. Zajímavá je také samočinná převodovka, takzvaně multimódová. Jde vlastně o dvě převodovky v jednom balení se dvěma převody pro elektromotor a čtyřmi pro motor spalovací. Mechanickou synchronizaci nahrazuje elektrická, jež před změnou převodu vyrovnává otáčky ozubených kol.

Důležitou součást představuje ještě akumulátor s využitelnou kapacitou 9,8 kWh, který „krmí“ energií elektromotor. Spalovák čerpá benzin z palivové nádrže o skromném objemu 39 litrů.

Renault Mégane E-Tech Plug-in 160 R.S. Line

Čtyřválec poskytuje sám o sobě maximální výkon 68 kW při 5.600 min-1 a točivý moment 144 N.m v 3.200 min-1, elektromotor dává 51 kW a 205 N.m. Kombinovaný výkon dosahuje 117 kW.

Dál tu máme zrychlení z klidu na 100 km/h za 9,4 sekundy, maximální rychlost 175 km/h a průměrnou spotřebu v kombinovaném cyklu 1,2 l/100 km. Tolik teorie, ale co praxe?

Popravdě řečeno, moje dojmy z tohoto plug-in hybridního ústrojí jsou smíšené. Pro rozpaky mám několik důvodu: nezaujala mě například dynamika a neohromila mě ani spotřeba. Zřejmě nejvíc mě však zklamalo, že hybrid v některých situacích působí mírně neučesaně, trochu hrubě a neotesaně.

Jak s elektřinou?

Ale vezměme to postupně. Začít můžeme u elektřiny, vždyť právě schopnost jezdit výhradně na energii uloženou v akumulátoru je největší předností plug-in hybridů. A také cestou k nejnižším nákladům na jízdu.

I proto externě nabíjitelný hybrid dává smysl jen v případě, že jeho provozovatel má možnost ho pravidelně dobíjet - v případě Meganu ideálně přes noc, francouzský plug-in totiž neumí nabíjet příliš rychle, zvládne maximální výkon 3,7 kW. Z klasické zásuvky se prázdný akumulátor nabije za nějakých pět hodin, u veřejné stanice to trvá asi tři hodiny.

Co se dojezdu týče, Renault udává 50 kilometrů v kombinovaném cyklu. A zdá se, že moc nepřehání, mně se povedlo jen na elektřinu ujet nejdál 44,3 km s průměrnou spotřebou 16,6 kWh/100 km. Pohyboval jsem se přitom z větší části mimo obce a také jsem se držel mimo dálnice.

V Praze jsem dosáhl na 36,4 km se spotřebou 17,2 kWh na 100 kilometrů.

Právě městský provoz elektrickému režimu, jemuž Renault říká Pure, sluší nejvíc. Auto v něm potěší svižnými a tichými rozjezdy, mimo obce a ve vyšších rychlostech pak už elektromotor neutají svůj poněkud skromnější výkon.

I kvůli němu Mégane reaguje na sešlápnutí plynového pedálu citlivěji než některé konkurenční plug-in hybridy a mnohem dříve zapojuje spalovací motor. Není tu potřeba dupnout až na podlahu a překonat „pojistku” pedálu, stačí podstatně méně důrazný pohyb pravé nohy. Hranici, za níž už se přidá čtyřválec, naznačuje digitální budík - elektrické síle patří jeho zelená část, takže pokud při akceleraci udržíte ručičku v zelené oblasti, pojedete jen na elektřinu. Když ne, donutíte k práci i jedna-šestku.

Na elektřinu se Renault umí rozjet až na 135 km/h.

A co jako hybrid?

Mégane samozřejmě umí fungovat také jako klasický hybrid, který si toky energií řídí sám. Systém si přitom v akumulátoru drží elektřinu i v situacích, kdy vám už stav nabití nedovoluje aktivovat režim Pure.

Elektřinu pak Mégane využívá k rozjezdům a teprve ve vyšších rychlostech zapojuje spalovací šestnáctistovku. A pak ji zase během jízdy odpojuje, jak jen je to možné. Tohle „přepínání“ přitom většinou probíhá hladce, tiše a skoro neznatelně, takže vůz působí hezky uhlazeně. Jen občas přechod na spalovací motor doprovází decentní cuknutí převodovky.

To by mi až tak nevadilo, horší však je projev hybridní soustavy ve chvílích, kdy od ní požadujete výkon a rychlost. Najednou se do té doby chvályhodná kultivovanost vytratí. Zapojení šestnáctistovky začne být výraznější nejen zřetelnějším škubáním, ale především se výrazně zvýší hluk. Převodovka totiž ráda nechává motor vytočený po delší dobu, což se projevuje takovým hrubým chodem a monotónním hučením. Trochu to navozuje dojem, že řídíte hybrid s bezstupňovou skříní CVT. A to autu ani nemusíte jít vyloženě po krku, stačí prudší kopec a snaha udržet rychlost. Bohužel se s tím nedá nic dělat, převodovka neumožňuje ruční řazení.

Kromě většího hluku a jisté „trhavosti“ pohonného ústrojí se přitom „pod plynem“ nedočkáte zrovna oslnivé dynamiky. A to ani v hybridním režimu Sport, maximálně kombinujícím výkony obou hnacích motorů. Ono vlastně není divu, když soustava spojuje dva po výkonové stránce průměrně vybavené motory. A když se ten spalovací navíc spoléhá na atmosférické plnění.

Ale zase nechci, aby to vyznělo, že Mégane E-Tech Plug-in 160 nejede, tak to opravdu není. Plug-in hybrid má naprosto dostatečnou sílu na každodenní cestování a zvlášť v nižších rychlostech umí být přítomnost „podpůrného“ elektromotoru při akceleraci cítit. S přibývajícím tempem ovšem elán elektrifikované soustavy citelně opadá a místo zátahu se vám dostane hlavně hluku od čtyřválce.

Renault Mégane E-Tech Plug-in 160 R.S. Line

A spotřeba paliva? Ta stejně jako v ostatních plug-in hybridech závisí na způsobu používání. Teoreticky se můžete úplně obejít bez benzinu (krátké trasy, klidné starty a časté nabíjení), jindy zase musíte spoléhat především na spalovací motor (dlouhé trasy a vybitý akumulátor). Prostě záleží...

Pojďme se proto podívat na jakési „maximum“, tedy apetit v situaci, kdy auto už nemá dostatek energie pro aktivaci elektrického jízdního režimu.

Po Praze jsem jezdil za 7,2 l/100 km, na dálnici za 8,1 l/100 km a mimo větší města a dálnice za rovných 6 l/100 km. V kombinovaném provozu průměr činil 6,7 l/100 km. Není to špatné, ale upřímně, čekal jsem lepší hodnoty.

V souvislosti se spotřebou a hybridním režimem stojí za zmínku inteligentní navigace, která donutí vůz podle nastavené trasy pracovat s elektřinou tak, abyste do cíle dojeli s co nejefektivnějším využitím energií. Pokud tedy máte na začátku, dejme tomu, k dispozici polovinu kapacity baterie, auto si spotřebu elektřiny naplánuje tak, aby ji využilo co nejvhodnějším způsobem.

Podvozek se povedl

Co se však Renaultu rozhodně povedlo, je podvozek. A to jak z pohledu komfortu, tak jízdního projevu. Mégane nerovnosti filtruje moc hezky, nedrncá, neodskakuje, jeho karoserie působí tuhým dojmem, nepřenáší se do ní rázy a ani v kabině nic nevibruje. Pochvalu si vůz zaslouží také za odhlučnění podvozku a podběhů kol.

Plug-in hybridní hatchback ovšem nabízí podvozek i příjemně rychlý. Testované auto jezdilo na celoročních pneumatikách, přesto působilo velice stabilně a jistě. Baterie umístěná pod zadní sedačkou, která částečně zasahuje i do zavazadlového prostoru, navíc přispívá k lepšímu vyvážení mezi nápravami.

Mégane se při změnách směru dlouho chová neutrálně a nabízí velice slušnou přilnavost, a to aniž by musela zasahovat stabilizace. Až opravdu drsné zacházení odhalí drobnou nedotáčivost, která se po ubrání plynu může proměnit v lehkou a hlavně čitelnou přetáčivost. Tenhle postřeh je ovšem potřeba brát s ohledem na obuté celoroční gumy trochu s rezervou, na letním obutí by za podmínek, které panovaly během testu, auto určitě fungovalo jinak, „přilnavěji“.

Na zajímavém jízdním projevu má zásluhu také příjemně naladěné řízení, které poskytuje dostatek informací o tom, co se s autem zrovna děje. Renaultu se navíc povedlo slušně nachystat brzdy, což u elektrifikovaných vozidel není vždy samozřejmé. Dávkování brzd je tak konzistentní a čitelné.