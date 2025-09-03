Jsou muži lepší řidiči než ženy? Data ukazují tvrdou realitu
Souboj mezi pohlavími se s lidstvem táhne od jeho úsvitu. Jak jsme na tom za volantem? Platí pravda odvěká, že muži jsou v tomhle ohledu lepší?
Muž je od přírody soutěživý tvor. S rozvojem automobilismu si tyto choutky obvykle plníme na závodních okruzích a uzavřených tratích, ti méně zodpovědní pak bohužel i na běžných silnicích, což s sebou nese velkou míru nebezpečí ohrožení sebe či druhých.
I kvůli historickým událostem v čele s bojem za rovnoprávnost žen s muži je mezi řidiči větší množství zástupců méně něžného pohlaví, což nám možná dává pocit toho, že jsme za volantem zřejmě i lepší než ženy. Abychom to však dokázali, museli bychom ze světové populace vybrat dostatečně reprezentativní vzorek řidičů a řidiček a za totožných podmínek je vystavit stejným dopravním situacím vycházejícím z běžného provozu.
Částečně pak na otázku, zda řídím lépe já než moje manželka, můžeme odpovědět tvrdými daty z Evropské unie, Velké Británie, Austrálie a Spojených států, která se zaměřila na bezpečnost provozu. A právě v tomhle případě nevycházejí muži moc lichotivě.
Pojďme ovšem nejdříve říci, že řidičů je zkrátka mnohem více než řidiček, což ovlivňuje třeba počet obětí dopravních nehod podle pohlaví. Například podle britského Úřadu pro dopravu bylo v roce 2024 mezi oběťmi dopravních nehod 76 % mužů. Prakticky totožný poměr hlásí i další země a státní útvary.
V Irsku, Evropské unii a Austrálii to podle informací z let 2023 až 2025 bylo 75 procent, ve Spojených státech pak 73 %. V USA to před dvěma lety znamenalo 29.584 mrtvých mužů a 11.229 žen. Amerika přináší také genderové srovnání při páchání dopravních přestupků, přečinů a trestných činů.
V případě řízení pod vlivem alkoholu téměř 80 % případů připadá na muže, u řidičů překračujících rychlost je poměr ještě vyšší (85,4 vs. 14,6 % v neprospěch mužů).
Z reálných dat proto vyplývá, že muži jsou za volantem více nebezpeční. Na druhou stranu mohu z vlastní zkušenosti říci, že sice své schopnosti často přeceňujeme a více riskujeme, zároveň máme řízení asi o něco více v krvi. V krizových situacích totiž zachováváme chladnější hlavu a umíme rychleji a lépe reagovat na krizové situace.
Ve výsledku přesto můžeme s jistotou říci pouze to, že lepším řidičem je ten, kdo dodržuje dopravní předpisy a neohrožuje ostatní.
A jak jste na tom vy? Jsou podle vás za volantem lepší muži, nebo ženy? Napište nám do diskuze.
Zdroj: Autoblog, video: auto.cz, foto: auto.cz