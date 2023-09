Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Formule 1 byla, je a bude technologickým závodem nejlepších týmů, automobilek a inženýrů z celého světa. Hledají se tisíciny sekund, které mohou rozhodnout o příštím mistru světa. A i když se může mnohým zdát, že je dominance Maxe Verstappena a Red Bullu nudnou složkou aktuálního dění ve formuli 1, v zákulisí všichni neúnavně pracují na zlepšení, která mají dostat zrovna jejich tým na vrchol.

Jednou z velmi důležitých součástí monopostu formule 1 je jeho volant. Pilot může s jeho pomocí ovlivnit množství věcí. Stáj Mercedes, za kterou závodí sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton a jeho krajan George Russell, ukázala ilustraci volantu z jejich nejúspěšnějšího monopostu W11 z roku 2020 s popisem jednotlivých tlačítek, které se na něm nachází. My se podíváme na ta nejdůležitější.

Strat

Nastavení strat nebo-li strat mód je ve zkratce voličem strategie pro různé situace. Kvalifikační mód, déšť, nenadále technické problémy, potřeba na to šlápnout a zvýšit výkon motoru - na všechno jsou inženýři připraveni.

Menu

Univerzální tlačítko, díky kterému může pilot měnit hlasitost rádia, jas displeje a další základní konfigurace vozu.

Accept

Tlačítko, kterým pilot potvrdí svůj předchozí krok - zjednodušeně řečeno se jedná o enter na volantu formule.

Mark

Tlačítko Mark znamená v překladu značka či označení. Pilot tímto tlačítkem označí místo na trati, kde se mu něco nezdá nebo si myslí, že by mohl danou část okruhu projet rychleji. Díky těmto označením a propojení s telemetrií může společně s inženýry pracovat na vyřešení problému.

Differential

Rolovací tlačítko slouží k nastavení diferenciálu. Pilot může během závodu měnit jeho vyvážení, tak jak mu pro průjezd různými úseky sedí nejvíce.

Brake balance

Vyvážení brzd je ovládáno také pomocí rolovacího tlačítka. Zde si piloti pohrávají s nastavením brzd a jejich využitím. Mohou nastavit vyšší zatížení brzd na přední nápravě nebo naopak na nápravě zadní.

Engine braking

Pilot může stisknutím tohoto tlačítka brzdit motorem. Obnovená energie se uloží do hybridního systému vozu s možností pozdějšího využití.

Race start

Jak již název napovídá, vůz se nastaví do startovního módu. To znamená, že se motor dostane do ideálních otáček, aby byl start co nejefektivnější.

Gearbox neutral

Ano, i monopost formule 1 má neutrál. Pilot toto tlačítko využije v případě poškozené převodovky, kdy nejde zařadit jinou rychlost.

Pit Lane speed

Velmi důležité tlačítko, pokud se chcete vyhnout penalizaci za překročení rychlosti v boxech. Maximální rychlost pro průjezd boxy je nastavena na 60 km/h a přesně na tuto hodnotu se omezí rychlost monopostu po zmáčknutí tlačítka “Pit Lane speed”.

Pit confirm

Jakmile závodní inženýr oznámí jezdci, že je třeba zajet do boxů, jezdec musí svůj souhlas stvrdit tímto tlačítkem.

Radio

Na to přímo navazuje tlačítko “Radio”. Díky tomu mohou piloti komunikovat s týmem na boxové zdi. Rádio ve formuli 1 přináší mimo jiné zábavu. Za roky komunikace přístupné v televizních přenosech jsme slyšeli nespočet legendárních hlášek.

Drink

Je na každém jezdci, jak moc a jestli vůbec chce během závodu pít. Například Američan Logan Sargeant z Williamsu dle svých slov během závodu nepije vůbec. Většina jezdců však možnosti doplnit tekutiny využívá. Vzhledem k náročnosti téměř dvouhodinového závodu se tomu nedivíme.

Overtake

Blížíte se k soupeři před sebou a potřebujete trochu výkonu navíc. Předjížděcí tlačítko je tu přesně pro tento moment. Na malý okamžik dostane jezdec vyšší výkon, který může pro předjetí využít. Během závodů ale vidíme, že je tlačítko “Overtake” využíváno také při bránění pozice.

DRS

Jeden z nejdůležitějších elementů moderní formule 1. Pokud se pilot nachází v takzvané detekční zóně pod jednu vteřinu za monopostem před ním, má možnost využít systému DRS, který otevírá nastavitelnou klapku na zadním křídle a tím snižuje odpor vzduchu.