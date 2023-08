Asi není fanouška značky Subaru, který by neznal svatý grál všech imprez, model 22B STi. Vzhledem k tomu, že vzniklo pouze 399 kusů pro japonský trh a dalších 25 k exportu do zahraničí, jako byla Velká Británie nebo Austrálie, je to extrémně vzácný vůz a potkat nějaký na prodej není tak snadné. Jen tak se tedy nestane, že by byly k mání dva kusy najednou, navíc takové, které jsou i v rámci 22B jednorožci.

Teprve před několika týdny se objevily informace o tom, že bude na prodej kousek, jehož prvním majitelem nebyl nikdo jiný než Colin McRae. Jeho vůz je jeden ze tří prototypů s pořadovým číslem 000/400 na plaketě v interiéru, číslem šasi GC8-065754. Bude k mání koncem srpna v aukci pořádané domem Iconic Auctioneers a odhad výsledné ceny je 400-500 tisíc liber, tedy 11,2-14 milionů korun.

Zanedlouho nás ovšem čeká jedna z událostí, kde se potkávají ta nejlepší auta historie – Týden aut v Monterey v Kalifonii. V rámci výstavy The Quail tam bude aukční dům Bonhams pořádat aukci a co se mezi seznamem artiklů neobjevilo – další prototyp 22B STi.

V tomto případě jde kus s číslem šasi GC8-061819, první ze třech vyrobených, jediný, který vznikl ještě v roce 1997 a následně se ukázal na tokijském autosalonu v tom roce. Jeho prvním majitelem byl David Lapworth, technický ředitel firmy Prodrive, která pro Subaru stavěla soutěžní speciály a pracovala právě i na 22B STi. Ostatně, toto auto je v podstatě „jen“ civilním ekvivalentem soutěžní imprezy WRC97.

Po Lapworthovi vůz chvíli vlastnila domácí divize značky Subaru, pak strávil 20 let u soukromého sběratele, rovněž v Japonsku, a odtud se dostal do USA, kde se bude nyní prodávat. Zajímavostí je, že nikdo z majitelů s vozem pořádně nejezdil – odometr ukazuje jen 70 km.

Podle popisu aukce je vůz v dokonalém stavu a celou dobu o něj bylo řádně pečováno včetně startování motoru a pohybu, aby se udržel v kondici. Odhad prodejní ceny není příliš daleko od McRaeova kusu, třebaže kvůli absenci slavného jména v historických dokumentech je přeci jen trochu níž – 450-550 tisíc dolarů, tedy 9,9-12,1 milionu korun.

Trojice prototypů 22B STi – ten třetí nabídla automobilka Nickymu Gristovi, tehdejšímu kopilotovi Colina McRae – sice zamířila kompletně do Velké Británie, vozy však nebyly v exportní specifikaci, nýbrž v provedení pro japonský trh. To znamená např. veškeré štítky a popisky v japonštině, ale také páčku blinkrů na pravé straně od volantu. Ve Velké Británii je sice v autech volant vpravo, stejně jako v Japonsku, ale páčky pod volantem tam jsou stejně jako u nás – blinkry vlevo, stěrače vpravo.

Kromě tohoto detailu to znamená také tachometr cejchovaný v kilometrech, nikoliv mílích, finální převod 4,444:1 pro lepší zrychlení a drobné detaily, jako např. zakrytované přední mlhovky či absence znáčků Type-UK, které neslo 16 exportních kusů určených pro Velkou Británii.

Subaru postavilo imprezu 22B STi jako oslavu 40. výročí od založení automobilky a zároveň jako oslavu zisku třetího poháru konstruktérů v královské třídě rallye za sebou. Oproti ostatním rychlým imprezám té doby je o 80 cm rozšířená v předních a zadních blatnících a pod kapotou má přeplňovaný plochý čtyřválec EJ22 o objemu 2,2 litru. Oficiální hodnota výkonu je 280 koní, ovšem tehdy v Japonsku panovala džentlmenská dohoda, že automobilky nebudou u aut uvádět výkon vyšší než právě 280 koní. Traduje se tedy, že ve skutečnosti motory vyjížděly z fabriky s výkonem vysoko nad třemi stovkami koní.

Kromě motoru je na 22B hromada dalších pozoruhodných detailů, např. použití švových svarů na karoserii, údajně totožně tvarovaných, jako u soutěžních speciálů. Také je tu závodní dvoutalířová spojka, silnější hnací hřídele a poloosy, speciální dolní ramena zavěšení z kovaného hliníku, větší brzdy nebo středový diferenciál s nastavitelnou svorností až do úplného uzamčení.

Zajímavostí je i fakt, že původ označení 22B není úplně jasný. Podle webu Iconic Auctioneers jde o číslo 555 zapsané v šestnáctkové soustavě. V druhé polovině 90. let zažíval rozmach svět IT a v něm se šestnácková soustava používá. Číslo 555 zase bylo v té době k vidění na vozech Subaru v rallye - byl to hlavní sponzor týmu, značka cigaret. Její barvy, které od té doby vzali za své všichni fanoušci ostrých subaru, byly právě modrá a zlatá.

Naopak podle starších slov Dominicka Infanteho z americké divize Subaru to je výhradně interní kód, který se dostal ven podobně jako označení E39 či E46 u různých vozů značky BMW. Číslo má znamenat objem motoru a písmeno B má být označení pro přeplňování turbodmychadlem.

Zcela právem tak dnes i „běžná“ impreza 22B STi stojí mnoho milionů korun, pokud se vůbec nějaká objeví na prodej.