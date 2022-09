Kamm 912c: Čtyřválcová sestra devětsetjedenáctky jako restomod

Porsche 912 bylo levnější čtyřválcovou sestrou slavné devětsetjedenáctky. První model s tímto označením se vyráběl v letech 1965-1969 a v zádi mu bublal plochý čtyřválec 1,6 l z z posledních vozů typové řady 356, kterou vlastně nahradil. Dával 67 kW (91 k). Pak se ještě zrodila v polovině 70. let minulého věku 912E s dvoulitrem od VW, ale ta měla jen krátký život, modernější karoserii a vozy putovaly pouze do USA.

Na původní 912 si vzpomněli u Kamm Manufaktur. Ne, nejde o německého výrobce, i když by tomu název firmy odpovídal. Společnost, která s úspěchem vyvinula z klasického porsche restomod, je maďarská a sídlí v metropoli země, Budapešti. Založil ji Miklós Kázmér.

Karoserie je na první pohled prakticky shodná s klasikou, 911 i 912 měly stejné „šaty“ s jednoduchými a štíhlými linkami. Jenže tradiční ocel v tomto případě nahradila uhlíková vlákna. Auto bylo jinak kompletně odstrojeno, zrestaurováno a upraveno, podvozek pak vyztužen. Sklo v bočních oknech nahradil lexan, průhledný polykarbonát. Výtvor dostal označení 912c a nelze se divit, že neváží ani 750 kg. Koneckonců i originál byl lehčí než slavnější devětsetjedenáctka a dle dobových testů i lépe ovladatelný.

V zádi bublá opět plochý čtyřválec, oproti originálům z druhé poloviny šedesátých let však nejde o šestnáctistovku, nýbrž pozdější dvoulitr. Při kompresi 10,5:1 dává celých 127 kW (173 k). To je takřka dvojnásobek…Točí 7200 min-1, je vybaven karburátorem Weber 44 IDF, chladič vyrobil Kamm z kompozitu. O přestavbu a ladění agregátu se postarali švýcarští specialisté JPS Aircooled.

Pětistupňová převodovka Porsche 901/2 má jedničku vlevo dole a nad ní zpátečku, sudé stupně jsou pak také nahoře, zatímco liché dole. Závodní spojka z hliníkové slitiny nese také původní značku. Jízdním vlastnostem napomáhá samosvorný diferenciál ZF. Pružiny naladili přímo u Kamm Manufaktur, tlumiče a stabilizátory se dají nastavit. Kotoučové brzdy jsou odvětrávané, přední darovala modernější generace 964, zadní mají hliníkové třmeny Brembo. Trojdílná kola s centrálním upevněním obouvají pneumatiky Yokohama AD08RS.

Uhlíková vlákna se objevují i v kokpitu: jak na obložení, ta na sedačkách. Děrované pedály nesou značku Tilton. O elektronické klimatizaci se mohlo majitelům před skoro šedesáti lety jen zdát, ale zase posádce nebude v létě horko. Zákazník si může dopřát i audio. Nouzová zadní sedadla mohou uvnitř zůstat, ale ani nemusejí. I lak karoserie je pochopitelně na míru. Zakázková vnější zpětná zrcátka evokují dobu vzniku, jsou použitelná i ve vysokých rychlostech a netřepou se. Kamm doufá, že jeho vozy najdou uplatnění jak na okruhu, tak i běžných silnicích. Okruhové verze se určitě bez audia i klimatizace obejdou. Zkrátka auta pro zábavu…

Zakladatel společnosti Miklós Kázmér řekl: „Kamm 912c vznikal řadu let a jsem hrdý na to, že mohu sdílet svou vizi dokonalého modelu 912 se světem. Budapešť má překvapivě dobře rozvinutou automobilovou kulturu zrozenou z touhy po individualitě. Během socialistické éry museli být jezdci opravdu kreativní a doma ladit všechna auta, která se jim podařilo získat, do podoby závodních strojů. Tato láska k automobilové kultuře a doslova spalující touha udělat vše, co bylo k dispozici, co nejlépe a nejrychleji, zplodila talentovanou a oddanou budapešťskou automobilovou scénu. V 90. letech se věci změnily, když se otevřely hranice a maďarští závodníci i nadšenci získali přístup k západním automobilům. Kamm je pyšným synem budapešťské automobilové kultury, který se snaží přeměnit originální klasické vozy na rychlé, spolehlivé a dokonalé verze sebe sama, a to vše při zachování nedotčeného analogového zážitku z jízdy."

912c pochopitelně není zadarmo. Jeden každý kus přijde minimálně na 325 tisíc eur. Tedy bez pár drobných na osm milionů korun. Rezervace jsou spuštěny, první klienti se svých vozů dočkají v příštím roce. Mohou také přistavit svou historickou 912, pak ušetří. Restomod vypadá nádherně, obzvláště v tmavě zelené s oranžovými pruhy a startovním číslem 68. Ale kdo by to s ceněným veteránem dělal? Možná s kouskem určeným k renovaci... Kamm chce každopádně zachovat kouzlo originálu, takže se snažil veškeré aktualizace provést citlivě a nekrade autu duši, 912c se netouží přiblížit moderním porsche s motory vzadu. A už vůbec Kázmérovu firmu nenapadla elektrifikace. Naštěstí…

Foto: Kamm Manufaktur