Katalánská rallye v cíli: Ogier vyhrál, Toyota má titul výrobců

Závěrečný den se jely dvakrát měřené úseky Pratdip a Riudecanyes. Druhý průjezd posledně jmenovaného testu – známého svými kruhovými objezdy, které opět potěšil fanoušky – byl hodnocen jako Power Stage. Na této erzetě získalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu, které se připočítaly ke klasickým bodům.

Vítěz si dával pozor

Osmatřicetiletý Ogier startoval letos na světovém podniku popáté. Vedl od páté rychlostní zkoušky a s přehledem odpovídajícím zkušenostem jeho 173 startům v MS kontroloval svou pozici až do cíle. Během soutěže vyhrál osm z osmnácti erzet a svůj triumf korunoval výhrou na závěrečné Power Stage, čímž maximalizoval svůj bodový zisk. Z pěti letošních startů dokázal čtyřikrát bodovat a v šampionátu je na šestém místě.

Ogier vyhrál pětapadesátou soutěž v kariéře MS, ale pro jeho navigátora Benjamina Veillase je to první výhra ve světovém šampionátu. „Od rána jsem se snažil jet bezpečně při každém zkracování zatáček. Vyplatilo se nám to na sedmnácté zkoušce, kde byla malá díra, ale v případě, že do ní auto vjede, je náraz do pneumatiky příliš tvrdý. Pro Benjiho je to první vítězství, takže jsem za něj velmi šťastný! Je fantastické získat vítězství, protože to byl pro tým důležitý víkend. Není vždy snadné dosáhnout takových výsledků a letošní sezona byla velmi dominantní, takže gratuluji týmu Toyota Gazoo Racing,“ prohlásil Ogier v cíli soutěže.

Smutné loučení navigátora

Narážkou na sedmnáctou erzetu měl na mysli Ogier situaci, kterou odskákali Fin Kalle Rovanperä, Velšan Elfyn Evans (oba Toyota GR Yaris Rally1) a irský pilot Craig Breen (Ford Puma Rally1). Všichni tři mě+li na stejném místě, což byl drenážní kryt na vnitřní straně zatáčky, defekt levého předního kola. „Věděl jsem o tom místě, ale loni tam nic nebylo, teď ano,“ prohlásil Rovanperä, který vinou defektu ztratil 12,1 sekundy a tím přišel o šanci bojovat s Thierry Neuvillem (Hyundai i20 N Rally2) o druhé místo. Nejhůře dopadl Breen, který trefil zídku a poničil levý předek své pumy. Musel zpomalit, ztratil 59,2 sekundy a propadl se ze sedmého na deváté místo. Pro jeho navigátora Paula Nagla to bylo smutné loučení se světovým šampionátem. Čtyřiačtyřicetiletý Nagle debutoval ve světovém šampionátu v Katalánsku 2004 a po osmnácti letech a 102 soutěžích ukončil na této soutěži svou kariéru.

Neuville nechtěl jet rychle

Druhé místo nakonec obsadil Neuville, který snížil o osm bodů svou ztrátu v průběžném pořadí šampionátu na druhého Estonce Ott Tänaka, který je rovněž členem tovární sestavy Hyundai. „Měl jsem trochu potíže s nedotáčivostí, ale vůz byl dobře vyvážený. Úseky, které jsme poslední den jeli, známe všichni hodně dobře, takže bylo obtížné vydělat tady nějaký čas na soupeřích. Mohli jsme jet rychleji, ale časové rozdíly kolem mě byly dost velké. Nebylo nutné rskovat. Druhé místo je dobrý výsledek, ale budeme dál tvrdě pracovat, abychom se v Japonsku pokusili o druhé místo v šampionátu,“ řekl po skončení soutěže Neuville. Čtyřiatřicetiletý Belgičan už byl čtyřikrát vicemistrem světa a to v letech 2016 až 2019.

Třetí byl v cíli nový světový šampion Fin Kalle Rovanperä. Vedl v pátek první dvě zkoušky a v neděli začínal na třetím místě o 1,4 sekundy zpět. Pak však přišel na sedmnácté erzetě zmíněný defekt. Ovšem i třetí místo v cíli pomohlo značce Toyota získat titul v hodnocení značek. „Škoda toho defektu, minulý rok jsme tohle místo projeli bez problémů. V dalších dvou posledních dvou zkouškách jsem si hlídal podobná místa. Konečný výsledek není takový, jaký jsem chtěl, ale zase není tak špatný. Týmu patří obrovská gratulace. Myslím, že jsme ukázali všem, jak jsme silní a ještě se dokážeme v kokpitu bavit,“ dodal Rovanperä.

Černému chybělo devět sekund

V hodnocení WRC2 Open byl nejlepší Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally2). Zajímavější však je umístění dalších dvou jezdců, kteří bojují o titul šampiona této kategorii. Po defektu na druhé erzetě celé soutěže se propadl Fin Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo) na sedmnácté místo, aby nakonec vybojoval čtvrté. O dvě příčky za ním skončil Polák Kajetan Kajetanovicz (Škoda Fabia Rally2 evo). Oba snížili náskok na vedoucího Nora Andrease Mikkelsena (Škoda Fabia Rally2 evo) a v polovině listopadu se Lindholm i Kajetanovicz mohou pokusit v Japonsku o zisk titulu.

Pouhých devět sekund chybělo Janovi Černému (Ford Fiesta Rally3) k vítězství v hodnocení kategorie WRC3 Open. Mohl tak vyhrát a získat titul mistra světa. Po sobotě sice vedl, ale pak přišla desetisekundová penalizaci za minutové zpoždění při příjezdu do časové kontroly. V neděli se sice Černý pokusil své manko snížit, ale to se bohužel už bnepodařilo. Čistě matematicky vyjádřeno, nebýt časového trestu, mohl vyhrát o pouhou jednu sekundu.

Konečné pořadí Katalánské rallye:

1. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:44:43,9; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +16,4; 3. Rovanperä, Huttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +34,5; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +44,0; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +1:16,5; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:51,1; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:19,1; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2:38,4; 9. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +2:43,0; 10. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +3:25,1; 11. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +9:45,7 (1. ve WRC2 Open); 12. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:18,2; 13. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:39,0; 14. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2) +11:18,3; 15. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta Rally2) +11:42,8; 16. Kajetanowicz, Scczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:56,2; 17. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabis Rally2 evo) 12:38,3; 18. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +13:10,2; 19. Solans, Sanjuan (Šp./Citroën C3 Rally2) +13:16,3; 20. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:34,7; … 30. Joona, Korhonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +19:52,2 (1. ve WRC3 Open); 31. Černý, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) +20:01,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 255 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 187; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 124; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 106; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 85; 7. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 79; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 60; 9. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 10. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 36; 11. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 12. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 33; 13. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 31; 14. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 15. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 14; 16. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 13; 17. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 18. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 19. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 10; 20. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 21. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) 8; 22. Bertelli (It./Ford Puma Rally1) 6; 23. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 24. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 25. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 26. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 28. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 29. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 30. Tsouloftas (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 31. Van Ginsbergen (N. Zél./Škoda Fabia R5) 2; 32. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 2; 33. Brynildseń (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 34. Bates (Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 503 bodů; 2. Hyundai 410; 3. Ford 238; 4. Toyota NG 122.

Vedení v soutěži: Rovanperä 77, Tänak 48, Ogier 33, Evans 30, Neuville 20, Loeb 14, Breen 3, Lappi 3, Loubet 2.

Vyhrané RZ: Rovanperä 77, Tänak 41, Neuville 32, Evans 27, Ogier 20, Loeb 14, Lappi 14, Breen 6, Sordó 6, Fourmaux 2, Loubet 2, Greensmith 2, McErlean 1, Katsuta 1.

WRC2 Open: 1, Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 109; 2. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 104; 3. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

WRC2 Open: 1. Joona (Fin./Ford Fiesta Rally3) 111; 2. Černý (ČR/Ford Fiesta Rally3) 104; 3. Pajari (Fin./Ford Fiesta Rally3) 87.

Závěrečným podnikem sezony bude Japonská rallye (10.-13. 11).

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook Sebastiena Ogiera, Kalleho Rovanpery, Daniho Sorda, Ott Tänaka a Craiga Breena