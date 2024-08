Kauza airbagů Takata stále žije. Ford svolává statisíce aut

Aféra se smrtelně nebezpečnými nafukovači airbagů značky Takata propukla v roce 2013 a postupně bylo svoláno do servisů celkem na sto milionů aut. Ještě dnes, po jedenácti letech, se však najdou auta, u nichž nebyly nebezpečné nafukovače vyměněny, jak ukazuje doporučení nejezdit s celkem 765 tisíci fordy.

Jde o modely Ranger z let 2004–2011, Mustang z let 2005–2014 a superspot GT z let 2005–2006. K tomu se přidává americký Fusion a jeho sesterský Mercury Milan a Lincolny MKZ a Zephyr z let 2006–2012, a také Ford Edge a Lincoln MKX z let 2007–2010. Některá z těchto aut potřebují výměnu nafukovačů airbagů spolujezdce, některá navíc i řidiče. Jen ve Spojených státech je dotčených aut 374.300, globálně to je 765.600 fordů, lincolnů a mercury.

Automobilka na svém americkém webu uvedla, že se jedná o auta, která již byla v minulosti svolána kvůli stejnému problému, ale zatím u nich k výměně nafukovače nedošlo. V Česku se to týká zhruba 11 tisíc fordů, uvádí místní zastoupení automobilky.

„Aktuální svolávací kampaň navazuje na předchozí svolávací kampaně, kdy první byla vyhlášena v roce 2015 a povolává do servisu dosud neobsloužené vozy Ford. První 'Do-not-drive' pokyn byl zákazníkům zaslán v roce 2018, v Evropě byly první pokyny zákazníkům zaslány v roce 2019. Tato nová svolávací kampaň je tedy apelem na majitele vozů, u kterých k opravě v rámci předchozích svolávacích kampaní do této chvíle nedošlo,“ říká Petr Burián z české odnože Fordu.

Ford k tomuto kroku přistoupil s vědomím zvyšujícího se stáří těchto vozů a zákazníky znovu oslovil, aby co nejrychleji snížil rizika spojená s vadnými airbagy Takata. Pokyn k odstavení vozů může pomoci rychleji odbavit zbývající počet vozů identifikovaných pro tuto svolávací kampaň.

Podobnou svolávací akci, tedy s doporučením s auty nejezdit, vydala i Mazda, a to na pick-up řady B z let 2004–2009, Mazdu 6 z let 2003–2013, Mazdaspeed 6 (v Evropě známá jako 6 MPS) z let 2006–2007, RX8 z let 2004–2011, CX-7 z let 2007–2012, CX-9 z let 2007–2015 a MPV – nejde o třídu aut, nýbrž o konkrétní model, který se takto jmenoval – z let 2004–2006. Podle webu Motor1 jde o 83 tisíc aut na americkém trhu, i zde zatím čekáme na vyjádření automobilky, zda se to může týkat i nějakých aut v Evropě.

Web svolavacky.cz zatím tyto akce neuvádí, našli jsme tam však jinou akci s popisem možné závady velmi podobným problémům s nafukovači Takata, byť tato firma není konkrétně zmíněna: „Důvodem svolávací akce je možná závada na generátoru plynu airbagu řidiče, která může vést k nekontrolovanému nafouknutí a uvolnění kovových úlomků. Ty mohou při aktivaci airbagu zranit cestující,“ píše web. V tomto případě jde o modely A3 a A4 z let 2004 – 2013 a celkem jde o téměř 188 tisíc aut.

O co v oné kauze původně šlo? Vadné nafukovače airbagů značky Takata, které se v obrovských počtech montovaly do aut na přelomu tisíciletí, ústily ve více než třicítku úmrtí a stovky zranění při jinak banálních nehodách. Používaly totiž dusičnan amonný, který je levný – proto také automobilky masově upřednostnily levnější nafukovací kapsle od Takaty oproti jiným, dražším – ale v kombinaci s vlhkostí velmi nebezpečný.

Za standardní situace by se k látce vlhkost dostat neměla, ale Takata falšovala zkoušky a automobilkám odesílala i zmetky spolu s bezvadnými kusy. Místo rychlého, ale řízeného nafouknutí airbagu totiž navlhlý dusičnan amonný svou kapsli může roztrhat a do interiéru vozu vrhnout ostré kovové střepiny jako granát.

V minulém desetiletí automobilky kvůli těmto nafukovačům svolaly přes 100 milionů aut, aby je vyměnily za bezpečnější. Do dnešní doby však očividně nejsou vyměněny všechny – v květnu loňského roku došlo k poslednímu úmrtí kvůli vadnému nafukovači Takata, a to u bočního airbagu pick-upu Dodge Ram z roku 2003. Koncern Stellantis poté vydal varování 29 tisícům majitelů aut ze stejné série, aby s nimi nejezdili, dokud nebude airbag s vadným nafukovačem vyměněn.