Kauza škrabka: Umí poškodit čelní sklo? Je to vůbec možné?

Stačila jediná malá zmínka v bazarové rubrice, která odstartovala řadu dotazů – opravdu lze škrabkou poničit čelní okno auta? Budete se divit, ale máme to potvrzeno!

Co jste si to zase vymysleli za hloupost? To slyšíme nejčastěji, když se ptáme po zkušenostech s poškrábáním čelního okna škrabkou na okno. Ano, obyčejnou, plastovou, jakou máme každý v autě.

Za kauzou stojí jen malá douška kolegy Vaculíka v předposledním čísle v bazarovém testu Seatu Tarraco: „Elektricky vyhřívané okno chtějte za každou cenu. Při škrábání námrazy je vždy odřete a proti slunku pak po pár letech není nic vidět.“ V redakci to vyvolalo velké vášně. Ani řada z nás o tom nikdy neslyšela. Copak je to vážně možné?

Ano, ale…

Krátce řečeno: Ano, je to možné! Ve skutečnosti se to opravdu děje a kromě několika servisů nám to potvrdili i u výrobce autoskel. „Odstraňování námrazy škrabkou může být a v praxi se i často stává zdrojem poškození automobilových skel,“ překvapuje Tomáš Růžička, ředitel kvality světového výrobce automobilového zasklení Saint-Gobain Sekurit ČR.

Jenže za všechno nemůže nebohá škrabka, ale miniaturní nečistoty nachytané na skle ještě předtím, než zmrzlo. Další rozptýlené látky s sebou přinese sníh letící povětřím. Ve výsledku to vytvoří abrazivní vrstvu, která sice není vidět, ale postupně odírá sklo. Samozřejmě že ne hned a najednou.