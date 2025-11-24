Po kolika kilometrech je elektromobil zelenější? BMW iX3 brzy
Elektromobily sice nezatěžují okolí výfukovými emisemi, intenzivně se však řeší ekologická zátěž celého jejich životního cyklu. Při jakém nájezdu je nové BMW iX3 skutečně zelenější než spalovací ekvivalent?
Nové BMW iX3 navazuje na vše, co se automobilka naučila s průlomovým modelem i3. Ten byl už v roce 2013 malou revolucí díky neortodoxnímu přístupu k elektromobilitě. Dnes BMW neztratilo chuť inovovat, jen se přesměrovalo od radikálních konstrukcí k precizně řízené udržitelnosti.
Model i3 působí dodnes jako zjevení. Karbonová konstrukce umožnila udržet hmotnost okolo 1300 kg. BMW tak ukázalo, že technologicky vyspělé materiály mohou fungovat ve velkosériové výrobě, což potvrdilo 250.000 vyrobených kusů i3.
Od rozsáhlého použití karbonu BMW upustilo, přesto je iX3 svým významem pomyslným (a větším) nástupcem i3. Platforma Neue Klasse už nemusí být technologicky tak dramatická, zůstává ale inovativní. Inženýři se méně soustředí na futuristické materiály, ale více na to, aby byl každý detail snadno recyklovatelný a aby se minimalizoval dopad výroby na životní prostředí.
Jinak, ale se stejnými ambicemi
BMW proto prosazuje princip preferování recyklovaných materiálů před těmi primárními. Nejnovější generace bateriových článků používá až 50 % recyklovaného kobaltu, lithia a niklu, čímž snižuje emise CO₂ o 42 % oproti předchozí technologii výroby. Některé díly pochází například z vyřazených rybářských sítí.
Dnes už nejde o to být šokující. Jde o to být efektivní. Moderní elektromobily, včetně iX3, staví na tradičnějších materiálech, ale s maximální snahou o jejich recyklaci a opakované využití. To odpovídá současnému trendu, kdy automobilky hodnotí svůj vliv na životní prostředí v celém řetězci – od výroby baterií až po zdroj nabíjení.
Brzy čistší než spalováky
Důraz na ekologii se vyplácí i v praktických číslech. Podle BMW dokáže iX3 50 xDrive srazit svou uhlíkovou stopu pod úroveň srovnatelného spalovacího vozu po pouhých 21.500 km najetých kilometrech, pokud se nabíjí ze standardního evropského energetického mixu. A pokud majitel využívá výhradně energii z obnovitelných zdrojů, dostane se pod tuto hranici už po 17.500 km.
Do oficiálních propočtů BMW započítává výrobu baterie, těžbu surovin, výrobu vozu i jeho provoz. Zásadní je samozřejmě také konec životního cyklu baterie, ten však tyto analýzy obvykle nezahrnují a může být různorodý. Udržitelnost má dnes každopádně podobně zásadní roli jako výkon nebo design.
Zdroje: Autocar, BMW, Inside EV