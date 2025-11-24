Nová Kia K4 konečně dorazila i k nám. Češi ji mohou milovat nejen díky nízké ceně
Kia K4 přebírá štafetu po rodině Ceed a na český trh vstupuje jako benzinový hatchback se sedmiletou zárukou, startovací cenou 509.980 Kč a pěti výbavovými stupni. Čeká ji hlavně srovnání se Škodou Scala, Hyundaiem i30 a Opelem Astra.
Rodina Ceed konečně přivítala svého nástupce v podobě modelu K4. Ten na český trh vstupuje v karosářském provedení hatchback. Vzhledem k existenci elektrické alternativy EV4 se novinka soustředí pouze na zážehové motory. Dále nabídne startovací cenu 509.980 Kč a sedm let navigačních podkladů, asistenční služby a záruku omezenou nájezdem 150.000 km (první tři roky bez omezení nájezdu).
Aby byla základní verze co nejdostupnější, přináší litrový tříválec s výkonem 85 kW a točivým momentem 200 Nm spojený se šestistupňovým manuálem. Tento základ využívá i mild-hybrid o stejném výkonu, ale se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Příplatek činí 65.000 Kč. Vrcholem vstupní verze je čtyřválcová šestnáctistovka se 100 kW a automatem. Ta startovací cenovku zvýší o dalších 40.000 Kč.
Co se týče výbavy, vstupní linie Comfort nabídne LED osvětlení s automatickým přepínáním dálkového režimu, 16palcová kola, manuální klimatizaci, bezklíčový přístup i startování, 12,3palcový infotainment s navigací, parkovací kamerou a bezdrátovým zrcadlením telefonů a 12palcový přístrojový štít. K tomu přidejme ještě kožený volant, adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti a přední i zadní parkovací senzory. V případě automatické převodovky se přidává tempomat s pokročilejšími funkcemi autonomní jízdy a volba jízdních režimů.
Vyšší řada Spin přidává 16palcová litá kola, protože Comfort u litrových motorů poskytuje jen ocelová. V interiéru potěší dvouzónová klimatizace s 5palcovým displejem, vyhřívaná přední sedadla a volant. Celkový příplatek činí 20.000 Kč.
|Základní ceny Kia K4 na českém trhu
|Výbava
|Motorizace
|Ceníková cena
|Akční cena
|Comfort
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|509 980
|489 980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|574 980
|554 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|614 980
|594 980
|SPIN
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|529 980
|509 980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|594 980
|574 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|634 980
|614 980
|Exclusive
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|554 980
|534 980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|619 980
|599 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|659 980
|639 980
|TOP
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW
|614 980
|594 980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|679 980
|659 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|719 980
|699 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW
|744 980
|724 980
|GT-Line
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW
|739 980
|719 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW
|779 980
|759 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW
|804 980
|784 980
Stupeň Exclusive naopak posiluje spíše praktičnost a bezpečnost. Obsahuje zatmavená skla, plnohodnotný 12,3" digitální přístrojový štít, látkové čalounění, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko a především systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R. V tomto případě cena poskočí o dalších 25.000 Kč.
Nad ním stojí výbava TOP, která vůz posouvá směrem k prémiovějšímu pojetí a přidává ještě šestnáctistovku s výkonem 132 kW. Zahrnuje přední a zadní Full LED světlomety s LED denním svícením, přední mlhovky a u nejsilnějšího motoru také 17" kola s pneumatikami v rozměru 225/45. Interiér zpříjemňuje bezdrátová nabíječka mobilního telefonu, čalounění sedadel umělou kůží a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou. Připočítejte si 60.000 Kč.
Vrcholná výbava GT-Line vychází z TOP a rozšiřuje ji o sportovní bodykit s odlišně tvarovanými nárazníky, černou stropnici a sportovněji tvarovaná sedadla, audiosystém Harman Kardon s osmi reproduktory a externím zesilovačem, sedadla čalouněná kombinací látky a umělé kůže, sedmnáctipalcová kola pro všechny motorizace, pádla pod volantem a hliníkové pedály. V tomto případě jste ještě o 60.000 Kč výše, s tím, že základní motor s manuálem není k dispozici.
Škoda Scala
Asi nejsilnějším soupeřem na českém trhu je Škoda Scala. Ta startuje na ceně 459.900 Kč ve výbavě Selection, která z velké části kopíruje nabídku Kie, ale navíc nabídne například vyhřívaná sedadla a mlhovky. Naopak jí chybí couvací kamera a přední parkovací senzory. Z motorů jsou na výběr pouze litrové tříválce s výkony 70 a 85 kW a pětistupňovou, respektive šestistupňovou manuální převodovkou. I v nejvyšší výbavě je jen 110kW patnáctistovka. Od druhé úrovně můžete mít i automat.
|Ka K4: srovnání základná verze s konkurencí
|Model
|Motorizace
|Výkon k/kW
|Převodovka
|Základní cena
|Kia K4
|1.0 T-GDI GPF
|115 / 85
|6st. Man.
|509 980
|Haundai i30
|1,5i CVVT
|96 / 71
|6st. Man.
|499 990
|Opel Astra
|1.2 TURBO
|130 / 96
|6st. Man.
|619.990
|Škoda Scala
|1,0 TSI
|96/71
|5st. Man.
|459 900
Hyundai i30
Hyundai i30 startuje na ceně 499.990 Kč (akční cena 464.990 Kč) s výběrem slabších motorů o výkonech od 71 do 103 kW. Ze základní výbavy stojí za zmínku Bi-LED světla, multimediální systém s navigací a přední i zadní parkovací senzory s kamerou.
Opel Astra
Do třetice zmiňme třeba Opel Astra. Ten má základní cenu 619.990 Kč. Co se týče motorizací, pohybuje se v rozmezí od 96 do 107 kW, ale zase můžete mít i diesel, což je v tomto segmentu už raritou. U astry potěší pokrokové automatické LED světlomety, dešťový senzor, adaptivní tempomat, automatická klimatizace, 10palcový infotainment a 16palcová litá kola.
Zdroj: Hyundai, Kia, Opel, Škoda