Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nová Kia K4 konečně dorazila i k nám. Češi ji mohou milovat nejen díky nízké ceně

Kia K4
Kia K4
Kia K4
Kia K4
33 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (1)

Kia K4 přebírá štafetu po rodině Ceed a na český trh vstupuje jako benzinový hatchback se sedmiletou zárukou, startovací cenou 509.980 Kč a pěti výbavovými stupni. Čeká ji hlavně srovnání se Škodou Scala, Hyundaiem i30 a Opelem Astra.

Rodina Ceed konečně přivítala svého nástupce v podobě modelu K4. Ten na český trh vstupuje v karosářském provedení hatchback. Vzhledem k existenci elektrické alternativy EV4 se novinka soustředí pouze na zážehové motory. Dále nabídne startovací cenu 509.980 Kč a sedm let navigačních podkladů, asistenční služby a záruku omezenou nájezdem 150.000 km (první tři roky bez omezení nájezdu).

Aby byla základní verze co nejdostupnější, přináší litrový tříválec s výkonem 85 kW a točivým momentem 200 Nm spojený se šestistupňovým manuálem. Tento základ využívá i mild-hybrid o stejném výkonu, ale se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Příplatek činí 65.000 Kč. Vrcholem vstupní verze je čtyřválcová šestnáctistovka se 100 kW a automatem. Ta startovací cenovku zvýší o dalších 40.000 Kč.

Co se týče výbavy, vstupní linie Comfort nabídne LED osvětlení s automatickým přepínáním dálkového režimu, 16palcová kola, manuální klimatizaci, bezklíčový přístup i startování, 12,3palcový infotainment s navigací, parkovací kamerou a bezdrátovým zrcadlením telefonů a 12palcový přístrojový štít. K tomu přidejme ještě kožený volant, adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti a přední i zadní parkovací senzory. V případě automatické převodovky se přidává tempomat s pokročilejšími funkcemi autonomní jízdy a volba jízdních režimů.

Vyšší řada Spin přidává 16palcová litá kola, protože Comfort u litrových motorů poskytuje jen ocelová. V interiéru potěší dvouzónová klimatizace s 5palcovým displejem, vyhřívaná přední sedadla a volant. Celkový příplatek činí 20.000 Kč.

Základní ceny Kia K4 na českém trhu
VýbavaMotorizaceCeníková cenaAkční cena
Comfort1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW509 980489 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW574 980554 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW614 980594 980
SPIN1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW529 980509 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW594 980574 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW634 980614 980
Exclusive1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW554 980534 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW619 980599 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW659 980639 980
TOP1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k / 85 kW614 980594 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW679 980659 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW719 980699 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW744 980724 980
GT-Line1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k / 85 kW739 980719 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k / 110 kW779 980759 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k / 132 kW804 980784 980

Stupeň Exclusive naopak posiluje spíše praktičnost a bezpečnost. Obsahuje zatmavená skla, plnohodnotný 12,3" digitální přístrojový štít, látkové čalounění, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko a především systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R. V tomto případě cena poskočí o dalších 25.000 Kč.

Nad ním stojí výbava TOP, která vůz posouvá směrem k prémiovějšímu pojetí a přidává ještě šestnáctistovku s výkonem 132 kW. Zahrnuje přední a zadní Full LED světlomety s LED denním svícením, přední mlhovky a u nejsilnějšího motoru také 17" kola s pneumatikami v rozměru 225/45. Interiér zpříjemňuje bezdrátová nabíječka mobilního telefonu, čalounění sedadel umělou kůží a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou. Připočítejte si 60.000 Kč.

Vrcholná výbava GT-Line vychází z TOP a rozšiřuje ji o sportovní bodykit s odlišně tvarovanými nárazníky, černou stropnici a sportovněji tvarovaná sedadla, audiosystém Harman Kardon s osmi reproduktory a externím zesilovačem, sedadla čalouněná kombinací látky a umělé kůže, sedmnáctipalcová kola pro všechny motorizace, pádla pod volantem a hliníkové pedály. V tomto případě jste ještě o 60.000 Kč výše, s tím, že základní motor s manuálem není k dispozici.

Škoda Scala 

Asi nejsilnějším soupeřem na českém trhu je Škoda Scala. Ta startuje na ceně 459.900 Kč ve výbavě Selection, která z velké části kopíruje nabídku Kie, ale navíc nabídne například vyhřívaná sedadla a mlhovky. Naopak jí chybí couvací kamera a přední parkovací senzory. Z motorů jsou na výběr pouze litrové tříválce s výkony 70 a 85 kW a pětistupňovou, respektive šestistupňovou manuální převodovkou. I v nejvyšší výbavě je jen 110kW patnáctistovka. Od druhé úrovně můžete mít i automat.

Ka K4: srovnání základná verze s konkurencí
ModelMotorizaceVýkon k/kWPřevodovkaZákladní cena
Kia K41.0 T-GDI GPF 115 / 856st. Man.509 980
Haundai i30 1,5i CVVT96 / 716st. Man.499 990
Opel Astra1.2 TURBO130 / 96 6st. Man.619.990
Škoda Scala1,0 TSI96/715st. Man.459 900

Hyundai i30

Hyundai i30 startuje na ceně 499.990 Kč (akční cena 464.990 Kč) s výběrem slabších motorů o výkonech od 71 do 103 kW. Ze základní výbavy stojí za zmínku Bi-LED světla, multimediální systém s navigací a přední i zadní parkovací senzory s kamerou.

Opel Astra

Do třetice zmiňme třeba Opel Astra. Ten má základní cenu 619.990 Kč. Co se týče motorizací, pohybuje se v rozmezí od 96 do 107 kW, ale zase můžete mít i diesel, což je v tomto segmentu už raritou. U astry potěší pokrokové automatické LED světlomety, dešťový senzor, adaptivní tempomat, automatická klimatizace, 10palcový infotainment a 16palcová litá kola.

Video placeholder
Kia K4 hatchback • Zdroj: Kia

Zdroj: Hyundai, Kia, Opel, Škoda

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů