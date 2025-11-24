Nové Porsche Cayenne Electric naživo: Máme fotky z premiéry v Dubaji!
Světová premiéra nejdůležitějšího SUV značky za poslední dvě dekády, stovky historických i současných modelů a jedinečná atmosféra Dubaje. Byli jsme u toho.
Pátý ročník festivalu Icons of Porsche znovu potvrdil, proč je největší automobilovou událostí na Blízkém východě. Letošním highlightem festivalu byla světová premiéra Porsche Cayenne Electric. Jde o nejzásadnější evoluční skok modelu od roku 2002.
Cayenne Electric stojí na nové elektrické platformě s 113 kWh baterií a 800V architekturou. Nabíjecí výkon až 390 – 400 kW je v segmentu SUV zcela špičkový. Podle Porsche stačí pouhých 16 minut na dobití 80 % kapacity. Extrémně výkonná dubajská infrastruktura je pro provoz takového elektromobilu ideální.
Nová baterie využívá dvoustranné kapalinové chlazení a elektromotory těží z přímého olejového chlazení, takže i při vysokém zatížení drží výkon stabilněji než většina současných elektromobilů.
Brutální výkon, pohodlný dojezd
V nabídce se objeví hned několik variant – od základního Cayenne Electric s výkonem kolem 325 kW až po extrémní Cayenne Turbo Electric. Ten nabízí ohromujících 850 kW (1 156 koní) a 1 500 Nm, díky čemuž vystřelí z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy. Na SUV této velikosti absurdně působivý výkon.
Porsche označuje Turbo Electric za dosud nejvýkonnější sériové Porsche v historii. Maximální rychlost vrcholné verze dosahuje zhruba 260 km/h a vůz přidává i nové jízdní režimy včetně módu Sand pro jízdu v dunách.
Udávaný dojezd se pohybuje mezi 577 a 642 km u základní verze, u provedení Turbo Electric to je 565 a 623 km. Unikátem je také bezdrátové nabíjení: Cayenne je první Porsche, které umí až 11 kW induktivně. Systém je připravený na OTA aktualizace a Porsche jej chce postupně zavést globálně.
Interiér je postavený na nejnovějších OLED displejích včetně velkého 14,25" přístrojového panelu a přepracované infotainmentové architektury. Kokpit působí výrazně moderněji a přibližuje se stylu Taycanu a nové Panamery.
A jak se líbí vám?
Atmosféra kolem Cayennu Electric je lehce rozpolcená. Největší debaty se vedou o designu. Ostatně tak to je v případě největšího SUV značky odjakživa, byť nejnovější spalovací generace tak kontroverzní nejsou.
Značná část věrných fanoušků značky mluví o ztrátě identity značky. Cayenne má nové designové proporce a jednodušší linie. Ačkoliv je auto velmi prostorné, naživo nepůsobí tak robustně jako poslední generace se spalovacím motorem.
Designově je sice uhlazenější, ale podle některých názorů tomu něco chybí. Nám se zamlouvá, že naživo nepůsobí tak obří, jak by se dalo čekat. Tvarování karoserie a čistší linie mu vizuálně ubírají na mohutnosti, i když uvnitř nabízí opravdu velký prostor.
Vnitřní spalovací nekončí
Porsche zatím nepovažuje Cayenne Electric za náhradu aktuální generace. Obě verze se budou vyrábět souběžně. Elektrická verze přitom zůstává praktickým SUV – hmotnost se drží kolem 2,5 tuny a tažné schopnosti dosahují až 3,5 tuny.
Cayenne Electric je strategický model, který rozděluje názory, ale zároveň potvrzuje technologické sebevědomí Porsche. Kritikové řeší vzhled, ale technicky jde o jeden z nejpropracovanějších SUV modelů a ukázku toho, kam značka v nejbližších letech směřuje.
Zdroje: První živé dojmy a fotografie z Dubaje poskytl kolega Tomáš Skoupý, zbytek informací Porsche.