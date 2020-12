Kawasaki odhaluje svůj připravovaný hybridní systém pro motocykly

Tradiční japonský výrobce dnes dokonce zveřejnil video z vývoje svého hybridního systému nové generace, který tradičně kombinuje spalovací motor a elektromotor. Spalovací motor by přitom měl být využíván zejména při jízdě po dálnicích, kde čistě elektrické motocykly trápí vysoká spotřeba a tím pádem i omezený dojezd na jedno nabití.

Při příjezdu do města by však hybridní systém měl být schopen automaticky přepnout do čistě elektrického režimu, který poskytne dostatek výkonu a výdrže pro popojíždění městskými uličkami s častým zastavováním na křižovatkách, atd.

Na zakroucených silničkách, kde si chce jezdec užít maximální výkon svého stroje, by pak měl být hybridní systém schopen kombinovat výkon spalovacího motoru a elektromotoru, díky čemuž by měl nabídnout skvělý pocit z výkonu, akcelerace i rychlosti.

Na konci videa pak můžeme vidět záběry z testování prototypu na motorové brzdě. Díky indikátoru i specifickému zvuku je přitom patrné, že při rozjezdech a v nízkých rychlostech pohání motocykl čistě elektromotor. Při postupné akceleraci však indikátor mění barvu, ozve se zvuk spalovacího motoru a motocykl pohání benzín.

Podle informací webu New Atlas by mohl být testovaný prototyp vybaven pouze jednorychlostní převodovkou, která by měla držet motor v podstatě na šestém rychlostním stupni. Akceleraci a jízdu v nižších rychlostech by pak zajišťoval čistě elektrický motor. Ostatně elektromotory jsou dobře známé pro své rychlé akcelerace.

Otázkou ale zůstává, kdy a v jaké formě přivede Kawasaki své hybridní motocykly na trh. Ještě předtím totiž čeká na techniky několik úkolů, včetně nutnosti optimalizovat přidanou zátěž hybridního systému tak, aby co nejméně ovlivnila celkovou hmotnost stroje a s ní spojené jízdní zážitky.