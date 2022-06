BMW M3 Touring před premiérou objelo Nürburgring. A má rekord!

Honda NSX druhé generace, BMW M5 Competition (F90) či Lamborghini Gallardo Superleggera. To je jen hrstka automobilů, kterou připravované BMW M3 Touring strčilo svým časem 7:35.060 s zajetým na Nürburgringu do kapsy. Byť to mnichovští zatím oficiálně nesdělili, mělo by se zároveň jednat o světový rekord mezi kombíky.

Automobilka informaci pravděpodobně potvrdí až 23. června, kdy je v plánu slavnostní premiéra tolik očekávaného modelu. Těžko hledat informaci, kterou o voze ještě nevíme. Už se nám ukázalo prostřednictvím patentových snímků, následovalo několik upoutávek zobrazujících detaily, a nakonec někdo propálil finální podobu hot-kombíku na sociálních sítích.

Tajemstvím není ani pohonná jednotka. Pod kapotou M3 Touring dřímá třílitrový šestiválec, který v provedení Competition poskytuje výkon 375 kW (503 k) a 650 newtonmetrů točivého momentu. Jen připomeňme, že sedanu tyto parametry stačí na zrychlení z klidu na stovku za 3,9 sekundy a maximální rychlost 250, případně 290 km/h s příplatkovým balíčkem.

BMW zároveň uveřejnilo video (viz výše), ve kterém je čas zajetý na Nürburgrinu zachycen. Ale skutečně jen čas, na kompletní kolo si musíme počkat minimálně do premiéry. Pro tu si mnichovská značka těžko mohla vybrat lepší místo, odehraje se totiž na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Tak nezapomeňte, už příští čtvrtek!