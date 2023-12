Ken Block se navždy loučí: Poslední Gymkhana je oficiálně venku

Americký drifter a showman za volantem extrémně rychlých aut se s námi navždy loučí. Když se Ken Block vypravil do Mexika natáčet novou Gymkhanu, ani by ho nenapadlo, že bude jeho poslední. A teď je oficiálně tady.

Letošní tragické úmrtí Kena Blocka zasáhlo benzinové šílence po celém světě. Americký automobilový závodník a showman se jim v minulých letech zaryl do srdce svou láskou k rychlé jízdě a driftování v extrémně populárních videích Gymkhana. Z projektu, který zpočátku začal pouze jako natočený trénink s rallye speciálu Subaru se následně stal globální fenomén. Jenže tomu je už navždy konec.

Když se nedávno objevily první informace o blížícím se debutu vůbec posledního driftingového videa s Kenem Blockem v hlavní roli, všichni jsme začali vyhlížet oficiální zveřejnění. A teď je ten okamžik tady – fenomenální Ken Block se s námi navždy loučí za volantem elektrického speciálu Audi S1 Hoonitron, novodobé reinkarnaci Audi Quattro S1, legendárního monstra pro rallye skupinu B.

Oficiálně se nové video jmenuje Electrikhana Two: One More Playground. Jak už název napovídá, Ken Block se v něm vypravil do hlavního města Mexika, kde unikátní elektromobil prohnal doslova na plný plyn. Novou elektrickou éru Gymkhany přitom zahájil už v loňském roce, když se s Audi S1 Hoonitron řítil ulicemi Las Vegas.

Vůbec poslední Gymkhana začíná ve světově největší aréně pro býčí zápasy Plaza de Toros Mexico, kde Ken Block ukazuje speciální schopnost elektromobilů. Když se na úvodní burnout podíváte s maximální pozorností, všimnete si, že přední kola se točí v „protisměru“ standardně otáčejících se zadních kol. To elektrickému Audi umožňují nezávisle pracující elektromotory.

A teď už se běžte podívat na závěrečnou Gymkhanu, se kterou se s námi navždy loučí Ken Block. Je to doslova konec jedné éry.