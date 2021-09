Ken Block se upsal Audi, společně mají posouvat hranice elektrické mobility

Začátkem tohoto roku oznámil Ken Block ukončení spolupráce s automobilkou Ford, která trvala dlouhých 11 let. Rozchod to měl být údajně v přátelském duchu a Block se stal závodníkem na volné noze, snad nikdo ale nevěřil, že to tak zůstane na dlouho. A to se nyní potvrzuje

Ken Block totiž uzavřel partnerství s německou značkou Audi, která prý v minulosti zažehla jeho vášeň pro rallye závodění. Co přesně bude náplní nové spolupráce, to zatím automobilka nezveřejnila. Dodala ovšem, že půjde o „exkluzivní společné projekty v rámci elektrické mobility.“

„Audi je značkou, která zažehla mou vášeň pro motorsport,“ uvedl Block. „Nemohu se dočkat začátku této nové kapitoly. Společně budeme vyvíjet nové projekty a posouvat hranice elektrické mobility,“ uvedl Block k novému spolupráci.

K tiskové zprávě přitom automobilka přidala i řadu fotografií, na kterých je Block zachycen za volantem mnoha ikonických strojů z dílny Audi Sport, včetně modelu Sport Quattro S1 nebo V8 Quattro DTM. Na dalších fotkách ho pak můžeme vidět u vozů jako je E-Tron Vision Gran Turismo nebo dakarský speciál RS Q E-tron připravovaný pro rok 2022.

Podle častých spekulací by přitom Block mohl usednout právě za volant tohoto elektrického offroadu, který využívá elektrické komponenty z Formule E E-tron FE07 a dojezd si prodlužuje spalovacím motorem s nádrží na 295 litrů paliva.

Těmto spekulacím ostatně nahrává zpráva z roku 2020, kdy si Ken Block na poslední etapě Rallye Dakar vyzkoušel jízdu v prototypu Extreme E Odyssey 21 a zajel třetí nejrychlejší čas. Něco nám ale říká, že bez ohledu na konkrétní plány uvidíme Blocka také brzy pálit pneumatiky při jízdě bokem - ať už s klasickými, nebo futuristickými modely z dílny Audi Sport.