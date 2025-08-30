Klíč, tlačítko, nebo pedál? Hledáme nejlepší způsob startování auta
Kdysi se auta startovala klikou, pak přišel elektrický startér a klíč ve spínací skříňce, umístěné někde u volantu. Dnes ale auta startují převážně tlačítka, která lze umístit kamkoliv. Jaké umístění je podle vás nejlepší?
Na dobu, kdy se auta startovala klikou, vzpomínají asi už jen ti nejstarší z nás. Elektrické startéry aktivované klíčem ve spínací skříňce však máme v živé paměti snad všichni, nemáme-li takové zařízení ve svém autě. Ty nejmodernější vozy však už bývají vybaveny bezklíčovým přístupem a startováním, i jsou-li relativně levné.
Spínací skříňku, do které se strkal klíč, většina výrobců umisťuje někam poblíž volantu kvůli jeho mechanickému zámku. Buď přímo na sloupek řízení, to je nejčastější řešení, nebo někde hned vedle na palubní desku. Jednou z mála výjimek byl Saab, který spínačku umisťoval na středový tunel.
Když se ale rozmohla startovací tlačítka, což znamenalo i elektricky ovládaný zámek volantu, najednou padlo omezení umístění onoho tlačítka. Tak se stalo, že ho některá auta mají na voliči převodovky, jiná někde poblíž, další nahoře na palubní desce, vlevo od volantu, na sloupku řízení či dokonce přímo na volantu. A Praga Bohema má startovací tlačítko na stropě. Vývojáři, kteří za umístěním startovacího tlačítka či spínačky stojí, by vám jistě dokázali vysvětlit, proč ho navrhli zrovna tam, kde je, a proč jsou ostatní umístění méně vhodná.
Umístění klasické spínačky je běžné napravo od volantu, jen Porsche je proslulé umístěním spínačky vlevo, protože tak mohl závodní jezdec poté, co do auta doběhl, levou rukou startovat a pravou už řadit jedničku.
Porsche se tohoto umístění drží dodnes, byť už ke startování také používá tlačítko. Z dalších aut, která mají startování nalevo od volantu, lze zmínit UAZ-2206 „Buchanku“ – u té je zajímavé, že se klíčem otáčí k sobě, nikoliv od sebe – či Mitsubishi L200 páté generace po modernizaci, vybavené bezklíčovým přístupem.
A pak tu je ještě možnost, kterou využívá řada elektromobilů – fungují zcela bez startovacího tlačítka, jen sednete dovnitř, připoutáte se, šlápnete na brzdu a zařadíte. Vozy koncernu VW na platformě MEB tohle umí, ale navíc k tomu mají startovací tlačítko; takové MG 4 či Tesla Model Y třeba startovací tlačítko vůbec nemají a aktivují se pouze šlápnutím na brzdu a zařazením zpátečky či dopředného chodu, máte-li zapnutý bezpečnostní pás. Nutno uznat, že jakmile si na tenhle způsob „startování“ zvyknete, je nesmírně komfortní, ale chcete-li s autem udělat cokoliv nestandardního, máte problém.
Právě kvůli řadě různých možností umístění se ptáme vás, čtenářů Auto.cz, jaké umístění startovacího tlačítka či způsob startování obecně preferujete.
Nejpraktičtěji na volantu?
Přiznám se, že si sám nejsem jist, kde mám startování nejradši. V autech s tlačítkem jsem zvyklý levou rukou zavírat dveře a pravou držet tlačítko, aby motor startoval. To ale v L200 či v porsche nejde, protože nemám dvě levé ruce. Naopak, sem tam se dostanu do situace, v níž chci auto zapnout, abych mohl zkoumat, jak svítí světla, nebo nastartovat – pokud vůz umožňuje startování bez sešlápnutí nějakého pedálu, a takových na trhu pořád pár je – aby auto topilo a já mohl škrábat skla od námrazy, nebo naopak klimatizovalo, zatímco naložím nebo upevním náklad. K tomu je naopak velmi komfortní mít startování nalevo od volantu, protože se nemusím natahovat přes ten volant.
Pouhé šlápnutí na pedál tedy za sebe upřednostnit nemůžu. Jednak nemám rád, když se auto snaží být chytřejší než řidič, a jednak i to zmáčknutí tlačítka a následné startování motoru je jakýsi proces, který mi chybí, když ho nemám. (Startovací tlačítko u konvenčních aut vždycky držím, dokud motor nenaskočí. Vím, že to není potřeba, že motor nastartuje, i když tlačítko pustím. Avšak, jak píšu – proces.)
Ve výsledku si tak říkám, že nejlepší místo pro startovací tlačítko je na volantu – třebaže jsem toto umístění považoval za pozérské, než jsem se nad tím zamyslel. Totiž, když sedíte v sedačce, dosáhnete na něj oběma rukama, takže lze jednou zavírat dveře a druhou startovat, ať jde o vůz s volantem vlevo či vpravo. Když chcete auto zapnout zvenčí, na volant se nemusíte natahovat tak daleko, jako na sloupek, na palubní desku vpravo od volantu nebo středový tunel. A pokud stejně jako já po zaparkování vždycky vrátíte kola do přímé polohy, nemusíte tlačítko ani dlouho hledat.
Jsem si ale jistý, že na tohle téma bude mít řada z vás, čtenářů Auto.cz, naprosto odlišný názor. A tak se těším, že budete hlasovat v anketě a svůj postoj vysvětlíte v komentářích.
