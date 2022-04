Koenigsegg postavil první vývojový model Jesko Absolut

Model Jesko Absolut by se měl stát nejrychlejším modelem značky. Údajně navždy.

Švédský výrobce výjimečných supersportů Koenigsegg představil model Jesko již během ženevského autosalonu 2019, tehdy se však jednalo o okruhovou verzi Attack. O rok později, během ženevského autosalonu 2020, pak automobilka představila model Jesko Absolut, který se soustředí čistě na nejvyšší rychlost. A to opravdu důkladně.

Společnost má totiž jasný cíl, kterým je vytvořit nový rychlostní rekord mezi produkčními automobily. Jesko Absolut má mít teoretickou maximální rychlost kolem 531 km/h, není tedy divu, že v době jeho představení společnost prohlašovala, že rychlejší vůz už nejspíš nepostaví.

Pod kapotou Koenigseggu Jesko je uložen dvakrát přeplňovaný 5,0litrový motor V8, který posílá výkon přes devítistupňovou automatickou převodovku a zadní kola. Při natankování paliva E85 by se měl maximální výkon pohybovat kolem 1600 koní a nejvyšší točivý moment by měl být až 1500 Nm.

Velký důraz je také kladen na aerodynamiku – koeficient odporu by se tak měl pohybovat kolem hodnoty pouhých 0,278 Cd. Přesto dokáže Jesko Absolut vytvářet také extrémní přítlak. Při rychlosti 250 km/h by se měl pohybovat kolem 800 kg, při 275 km/h 1000 kg a maximální přítlak by měl mít hodnotu až 1400 kilogramů.

Nyní se automobilka pochlubila vůbec prvním postaveným kusem Jesko Absolut, který bude sloužit jako vývojový speciál. Značce tak pomůže na dlouhé cestě k vytvoření prvních zákaznických automobilů.

„Řídit Absolut působí zcela přirozeně“, uvedl testovací řidič Markus Lundh. „Díky plynulému řazení, ať už nahoru nebo dolu, se všechno děje mnohem rychleji. Nejsou zde žádné prodlevy, reaguje velmi citlivě a chová se přesně tak, jak chcete.“

„Strávili jsme tisíce hodin CFD výpočty. Tento vůz jsme optimalizovali nejen z aerodynamické a designové perspektivy, ale také z perspektivy stability ve vysokých rychlostech. Výsledkem je fenomenálně nízký koeficient aerodynamického odporu Jesko Absolut s hodnotou jen 0,278 Cd“, uvedl Christian von Koenigsegg.

„Jméno Absolut vychází z faktu, že jde o nejrychlejší Koenigsegg, jaký kdy postavíme“, zopakoval von Keonigsegg svá dřívější prohlášení.