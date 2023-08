Koenigsegg vyvezl trojici unikátů. Poznáte, čím jsou jejich karoserie výjimečné?

Trojice supersportů Koenigsegg v galerii může na první pohled působit vcelku obyčejně, pokud se tedy něco takového o vozech této značky dá vůbec říci. Ve skutečnosti se ale jedná o tři mimořádné vozy, které patří mezi to nejvzácnější, co značka nabízí. Mají totiž speciální úpravu karoserie KNC – Koenigsegg Naked Carbon, tedy nelakovaný karbon.

Video se připravuje ...

Ačkoliv podobný styl úpravy slibují i někteří jiní výrobci, Koenigsegg si opět udělal vše po svém a vývojem speciální povrchové úpravy strávila společnost sedm let. Výsledkem by měl být unikátní vzhled, jaký nenabízí nikdo jiný. To vše navíc při zachování důrazu na nízkou hmotnost a vysokou pevnost.

V rámci procesu výroby karoserie totiž automobilka brousí a leští každou vrstvu epoxidu, který se na karbon nanáší. Výsledkem je skutečně speciální vzhled odhaleného karbonu. Jako první dostal tuto úpravu karoserie model Regera, což se stalo již v roce 2018. Poté následovaly ještě modely One:1 a Jesko, vždy po jednom kusu. Všechny tři modely pak nyní automobilka společně vyvezla k nafocení a snímky zveřejnila na svém instagramovém profilu.

Dodejme, že model Jesko je v okruhovém provedení Attack, což prozrazuje především jeho výrazné zadní křídlo, elegantně spojené se středovou ploutví. Majitel vozu navíc nechal svůj stroj doplnit o několik zářivě červených doplňků.

Zmínku si ale zaslouží také Koenigsegg One:1, postavený na základech modelu Agera R, který rovněž zaujme výraznými aerodynamickými prvky. Za zmínku ale stojí i jeho 5,0litrový motor V8 s twin-turbo přeplňováním, který nabízí výkon přes 1340 koní a 1371 Nm točivého momentu – a to vše pouze na zadních kolech.