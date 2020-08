Kompresorová V8 zachráněna! Jaguar Land Rover si pětilitr bude vyrábět sám

Pětilitrový vidlicový osmiválec přeplňovaný kompresorem nabízený v různých modelech značek Jaguar Land Rover se v dnešní době svázané emisními pravidly může zdát jako žíznivý dinosaurus staré školy, jenže kdo se s ním někdy svezl, jeho kvality ocení. Zájem je o něj také mezi zákazníky, a tak je jeho budoucnost nakonec zachráněna. Alespoň prozatím.

Motor pro Jaguar Land Rover nadále vyrábí jeho někdejší vlastník, Ford, a to ve své britské továrně Bridgend. Jenže tu chce letos americká automobilka uzavřít, a tak se v minulých měsících spekulovalo o tom, jaká bude další budoucnost charakterního osmiválce.

Na jedné straně se hovořilo o možném konci, když Jaguar Land Rover do budoucna oficiálně hovořil jen o šestiválcích, což naznačovalo jeho nahrazení nějakým silným šestiválcovým plug-in hybridem. Jiné spekulace se zase ubíraly směrem k navázané spolupráci s BMW a využití jeho 4,4litrového osmiválce s dvěma turbodmychadly. Nakonec je ale všechno jinak.

Britský Autocar na základě interních dokumentů tvrdí, že Jaguar Land Rover nynější kompresorový pětilitr řady AJ v nabídce uchová. Jen se jeho výroba přesune. Už se tak nebude vyrábět v motorárně Fordu Bridgend, ale ve vlastní továrně automobilky ve Wolverhamptonu. Z Walesu do West Midlands se přesune výrobní zařízení a také patrně část pracovní síly.

Pokračování výroby pětilitrového osmiválce se nakonec pro britskou automobilkou stalo jasnou volbou. V Evropské unii sice kazí flotilové emise, na vybraných trzích, jako je USA nebo Střední východ, je ale takový agregát nesmírně populární, a tak se ho Jaguar Land Rover kvůli této solventní klientele nemůže jen tak vzdát.

Právě vlastní motorárna automobilky Jaguar Land Rover ve Wolverhamptonu je mimochodem důvod uzavření továrny v Bridgendu. Britská automobilka sice léta přebírala motory od svého někdejšího majitele, Fordu, v posledních letech ale postupně přechází na vlastní řadu jednotek Ingenium, které už si vyrábí vlastními silami. A tak Ford najednou nemá pro Bridgend využití, protože tamější produkce původně směřovala právě Jaguar Land Roveru. Již v roce 2015 závod přišel také o dodávky agregátů pro Volvo, které rovněž postupně přešlo na vlastní ústrojí. Produkce vlastních jednotek Fordu už výrobní kapacitu nenaplní.

Přesun výroby pětilitrového vidlicového osmiválce s kompresorem do vlastního zařízení sice zajistí další budoucnost tohoto motoru, není však jasné na jak dlouho. Autocar spekuluje o tom, že jeho životní cyklus se tím může prodloužit jen o nějaké tři až pět let. Pořád totiž platí možnost využití 4,4litrového osmiválce od BMW v rámci rozšíření spolupráce s mnichovskou firmou. K tomu by skutečně mělo dojít, a to v rámci příchodu budoucích, ještě přísnějších emisních norem, které už kompresorový pětilitr patrně nezvládne splnit. Respektive bude pro Brity výhodnější rozložit vývojové a výrobní náklady s německou stranou. Ostatně o nasazení techniky BMW už se mluví v souvislosti s novým Range Roverem, chystaným pro rok 2021.