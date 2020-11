Koncern VW nenápadně poodhalil vývoj nového SUV, o co by mohlo jít?

Zprávy o tom, že některá automobilka investuje desítky milionů euro do výstavby nové infrastruktury, obvykle nebývají moc zajímavé. Zpráva o investicích Seatu do nového vývojového centra pohonných jednotek je však výjimkou. Obsahuje totiž fotografii neznámého maskovaného SUV, které je právě testováno v závodu Martorell.

Snímek důkladně maskovaného SUV, na jehož zádi vynikají dvě koncovky výfuků, spoiler pátých dveří a částečně maskovaná zadní světla, toho moc neodhaluje. Tvary a prolisy ovšem naznačují, že navzdory tiskové zprávě španělské automobilky nejspíš nepůjde o Seat. Spíš by se mohlo jednat o Volkswagen, čemuž nahrávají i německé registrační značky.

Jenže o jaký Volkswagen? V případě německé automobilky se totiž nabízí hned několik nových modelů. Tím vůbec nejpravděpodobnějším by ale mohl být dlouho očekávaný mix MPV a SUV s označením Variosport, o kterém se mluví již déle než tři roky. V nabídce automobilky by přitom měl nahradit modely Golf Sportsvan a Touran.

Stejně tak by to ale mohlo být i SUV s označením Talagon, což by měla být produkční verze konceptu SMV představeného minulý rok v Číně. Největší koncernové SUV na platformě MQB, jehož délka dosahuje 5,1 metru, by však mělo být určené pro čínské trhy a v Číně by se mělo i vyrábět. Jeho testování na starém kontinentu tak zní přinejmenším pochybně, přesto ani tuto možnost nelze vyloučit.

Zvláště pokud si uvědomíme, že nás v blízké budoucnosti zřejmě čeká uvedení vícero čínských modelů na evropské trhy. Například sedmimístný Volkswagen Tiguan Allspace by mohl být od roku 2024 nahrazen novou generací (původně pouze pro Čínu určeného) SUV Tayron. Jenže na testování nového Tayronu v Evropě je ještě příliš brzy.