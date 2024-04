Konec V8 Hellcat neznamená konec drsných pick-upů. Přivítejte Ram 1500 RHO

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když automobilka Dodge přestala vyrábět 6,2l kompresorový osmiválec Hellcat, nejednoho napadlo, jaký konec čeká ostrý Ram 1500 TRX, který ho také využíval. Nyní známe odpověď – místo TRX je označena písmeny RHO a pod kapotou má řadový šestiválec Hurricane.

Ten má dvě turbodmychadla a nabízí 403 kW (548 k) a 706 Nm točivého momentu. Ano, je to méně než dříve, ale těžko by to někdo označil za nedostatečné parametry. Tím spíš, že zrychlení na 60 mph (97 km/h) se odbude za 4,6 sekundy, stomílová rychlost (161 km/h) je pryč za 11,7 s a sprint na čtvrt míle vůz zvládne za 13,1 s při cílové rychlosti 169 km/h. Nejvyšší rychlost je 190 km/h.

Video se připravuje ...

K tomu připočtěte stálý pohon všech kol s možností pevného spojení obou náprav a s redukčním převodem pro pomalou jízdu v terénu. Všechny díly pohonného řetězce podle automobilky doznaly úprav pro vyšší sílu a odolnost. Upravené je také odpružení, které bylo vyvinuto pro rychlou jízdu mimo asfalt a má vpředu delší ramena pro umožnění vyššího zdvihu tlumičů.

Vzadu pracuje tuhá náprava Dana 60 s elektronicky řízenou uzávěrkou diferenciálu a tlumičem poskakování, který má zlepšit trakci na nerovných površích. O tlumení se starají adaptivní tlumiče Bilstein Black Hawk e2, které dle automobilky nabízejí „optimální rovnováhu mezi ovladatelností na silnici a špičkovými schopnostmi mimo ni“.

Z elektroniky stojí za zmínku launch control nebo spousta různých jízdních režimů. V nabídce je Auto pro každodenní jízdu, Tow pro tažení přívěsů – ty mohou být až 3,8 tuny těžké – a dále režimy pro jízdu v blátě nebo písku, na kamenech, ve sněhu, sportovní mód pro rychlou jízdu po silnici, Baja pro totéž v terénu, nastavitelný režim či mód Valet pro parkoviště s obsluhou.

Ram 1500 RHO

Další elektronika zahrnuje např. Head-up displej, možnost poloautonomní jízdy bez držení volantu, čtení dopravních značek, nouzového asistenta brzdění, asistenta pro úhybné manévry a podobné, dnes již zhusta běžné systémy. Vůz nabídne také audiosystém s 19 reproduktory, bezdrátovou nabíječku dvou smartphonů nebo „digitální zrcátko“ pro situaci, že byste korbu naložili něčím vysokým. Vůz uveze 689 kg, což je na pick-up truck dost málo, ale taky RHO není pracovním nástrojem.

Interiér dostal kromě nějakých plaketek jen hrstku změn v podobě jiného ovladače režimů přídavné převodovky, hliníkových pádel pod volantem či voliče převodovky v podobě páky na středovém tunelu. Běžné „ramky“ v nejnovějším provedení pro modelový rok 2025 mají otočný volič na palubní desce.

Ram 1500 RHO

Zvenčí je RHO od standardních provedení Ramu 1500 poznat kromě polepů na stranách i kapotě také rozšířením blatníků celkem o 203 mm, které si vyžádal širší rozchod kol na obou nápravách o 152 mm. Vůz také dostal vpředu oranžovou, vzadu červenou pětici obrysových světel v USA předepsaných pro auta širší než 80 palců (2.032 mm) bez zrcátek.

Také má 18“ kola s ochrannými prstenci proti vyzutí pneumatik, které jsou pochopitelně terénní a mají průměr 35 palců. Přibyly i výztuhy prahů či dvoupalcové (51 mm) přizvednutí podvozku oproti standardní patnáctistovce.

Američtí zákazníci – s oficiálním importem do Evropy bohužel nepočítejme – za RHO budou muset zaplatit nejméně 69.995 dolarů (1,64 milionu korun), což je o zhruba 26 tisíc dolarů (610 tisíc korun) méně, než kolik stálo TRX. Je to také o 8.335 dolarů (196 tisíc korun) méně oproti americké ceně Fordu F-150 Raptor, který je pro RHO hlavním konkurentem.