Norský test elektromobilů v extrémním mrazu: Dojezd spadl skoro až na polovinu

Lucid Air Sapphire
Ondřej Šámal
Po Němcích testovali zimní dojezd elektromobilů také Norové. V jejich případě šlo ovšem o extrémní prověrku, která probíhala v teplotách až 30 stupňů pod nulou.

Před několika dny jste si mohli přečíst srovnání čtrnácti nových elektromobilů, které kolegové z německého autoklubu ADAC prohnali po dálnici A9 mezi Mnichovem a Berlínem. Ve středu 28. ledna se do něčeho podobného pustili jejich kolegové z norské automobilové federace NAF, kteří na stanovené trase vyzkoušeli ještě o deset modelů více.

Tzv. závod El Prix začal v 9 hodin dopoledne v Oslu, odkud se vozy po své ose přesunuly na sever přes Lillehammer a Dombås do Folldalu a ještě o kousek dále. Zatímco na začátku byly teploty ještě docela snesitelné, ve Folldalu bylo naměřeno pouhých -31 stupňů Celsia. Kvůli těmto mrazivým teplotám, a to i na norské poměry, byly letos teplotní odchylky extrémně velké. Pohybovaly se přibližně od 30 do 45 procent. V rámci závodu El Prix před dvěma lety se přitom rozdíl pod 30 procenty. I z toho je patrné, jak moc počasí ovlivňuje spotřebu elektrických aut.

Na druhou stranu v českých podmínkách na podobné teploty narazíte jen zřídka. Zato se u nás obvykle jezdí rychleji než v Norsku, které má na dálnicích limit 90 až 100 km/h a na ostatních silnicích pak 80 kilometrů za hodinu. Ve městě platí padesátka, pokud není označeno jinak.

V tabulce si můžete prohlédnout výsledky všech 24 testovaných elektromobilů, které jsou seřazené podle nejdelšího dojezdu podle měření dle WLTP. Velký akumulátor a optimistické tovární údaje ještě neznamenají, že si daný vůz vedl dobře. Pojďme na několik příkladů.

Zimní dojezd elektromobilů El Prix 2026
PořadíModelVelikost akumulátoru Dojezd dle WLTP Reálný dojezd v testu Rozdíl 
1.Lucid Air Grand Touring AWD117 kWh960 km520 km-46 %
2.Mercedes CLA 350 4Matic85 kWh709 km421 km-41 %
3.Audi A6 Sportback e-tron quattro 95 kWh653 km402 km-38 %
4.BMW iX xDrive 60  109 kWh641 km388 km-39 %
5.Volvo ES90 Single Motor Ext. RWD 88 kWh624 km373 km-40 %
6.Volvo EX90 Twin Motor (2025)111 kWh611 km339 km-45 %
7.Tesla Model Y Premium Long Range RWD75 kWh600 km359 km-40 %
8.Hyundai Ioniq 9 AWD 6 míst110 kWh600 km370 km-38 %
9.Kia EV4 FWD 81 kWh594 km390 km-34 %
10.Ford Capri AWD 79 kWh560 km339 km-39 %
11.Xpeng X9 AWD 110 kWh560 km361 km-36 %
12.Mazda 6e RWD 80 kWh552 km348 km-37 %
13.Zeekr 7X AWD 100 kWh541 km338 km-38 %
14.Smart #5 Brabus AWD 100 kWh540 km342 km-37 %
15.Škoda Elroq RS  79 kWh524 km309 km-41 %
16.MG IM6 AWD 100 kWh505 km352 km-30 %
17.MG6S EV AWD 77 kWh485 km345 km-29%
18.Opel Grandland AWD 73 kWh484 km262 km-46 %
19.VW ID. Buzz GTX 7 míst86 kWh449 km277 km-38 %
20.Changan Deepal S05 AWD 69 kWh445 km293 km-34 %
21.Voyah Courage AWD 80 kWh440 km300 km-32 %
22.Suzuki eVitara AWD 61 kWh395 km224 km-43 %
23.KGM Musso AWD 81 kWh379 km263 km-31 %
24.Hyundai Inster FWD 49 kWh360 km256 km-29 %
Zdroj: NAF    

První Lucid Air Grand Touring s baterií s kapacitou 117 kWh sice ujel nejdelší vzdálenost (520 kilometrů), ve srovnání s hodnotami podle WLTP jde však o pokles o 46 procent, což je spolu s Opelem Grandland nejhorší výsledek v testu. Nejnižší procentuální rozdíl naopak paradoxně zaznamenal malý Hyundai Inster s nejkratším dojezdem.

Video placeholder
Nový Mercedes-Benz CLA naživo • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz/Mercedes-Benz

Můžete si také všimnout, že ve srovnání převažují vozy s pohonem obou náprav. Ten je v Norsku s ohledem na podnebí velmi preferován.

Zdroj: NAF a InsideEVs, foto a video: auto.cz

