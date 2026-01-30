Norský test elektromobilů v extrémním mrazu: Dojezd spadl skoro až na polovinu
Po Němcích testovali zimní dojezd elektromobilů také Norové. V jejich případě šlo ovšem o extrémní prověrku, která probíhala v teplotách až 30 stupňů pod nulou.
Před několika dny jste si mohli přečíst srovnání čtrnácti nových elektromobilů, které kolegové z německého autoklubu ADAC prohnali po dálnici A9 mezi Mnichovem a Berlínem. Ve středu 28. ledna se do něčeho podobného pustili jejich kolegové z norské automobilové federace NAF, kteří na stanovené trase vyzkoušeli ještě o deset modelů více.
Tzv. závod El Prix začal v 9 hodin dopoledne v Oslu, odkud se vozy po své ose přesunuly na sever přes Lillehammer a Dombås do Folldalu a ještě o kousek dále. Zatímco na začátku byly teploty ještě docela snesitelné, ve Folldalu bylo naměřeno pouhých -31 stupňů Celsia. Kvůli těmto mrazivým teplotám, a to i na norské poměry, byly letos teplotní odchylky extrémně velké. Pohybovaly se přibližně od 30 do 45 procent. V rámci závodu El Prix před dvěma lety se přitom rozdíl pod 30 procenty. I z toho je patrné, jak moc počasí ovlivňuje spotřebu elektrických aut.
Na druhou stranu v českých podmínkách na podobné teploty narazíte jen zřídka. Zato se u nás obvykle jezdí rychleji než v Norsku, které má na dálnicích limit 90 až 100 km/h a na ostatních silnicích pak 80 kilometrů za hodinu. Ve městě platí padesátka, pokud není označeno jinak.
V tabulce si můžete prohlédnout výsledky všech 24 testovaných elektromobilů, které jsou seřazené podle nejdelšího dojezdu podle měření dle WLTP. Velký akumulátor a optimistické tovární údaje ještě neznamenají, že si daný vůz vedl dobře. Pojďme na několik příkladů.
|Zimní dojezd elektromobilů El Prix 2026
|Pořadí
|Model
|Velikost akumulátoru
|Dojezd dle WLTP
|Reálný dojezd v testu
|Rozdíl
|1.
|Lucid Air Grand Touring AWD
|117 kWh
|960 km
|520 km
|-46 %
|2.
|Mercedes CLA 350 4Matic
|85 kWh
|709 km
|421 km
|-41 %
|3.
|Audi A6 Sportback e-tron quattro
|95 kWh
|653 km
|402 km
|-38 %
|4.
|BMW iX xDrive 60
|109 kWh
|641 km
|388 km
|-39 %
|5.
|Volvo ES90 Single Motor Ext. RWD
|88 kWh
|624 km
|373 km
|-40 %
|6.
|Volvo EX90 Twin Motor (2025)
|111 kWh
|611 km
|339 km
|-45 %
|7.
|Tesla Model Y Premium Long Range RWD
|75 kWh
|600 km
|359 km
|-40 %
|8.
|Hyundai Ioniq 9 AWD 6 míst
|110 kWh
|600 km
|370 km
|-38 %
|9.
|Kia EV4 FWD
|81 kWh
|594 km
|390 km
|-34 %
|10.
|Ford Capri AWD
|79 kWh
|560 km
|339 km
|-39 %
|11.
|Xpeng X9 AWD
|110 kWh
|560 km
|361 km
|-36 %
|12.
|Mazda 6e RWD
|80 kWh
|552 km
|348 km
|-37 %
|13.
|Zeekr 7X AWD
|100 kWh
|541 km
|338 km
|-38 %
|14.
|Smart #5 Brabus AWD
|100 kWh
|540 km
|342 km
|-37 %
|15.
|Škoda Elroq RS
|79 kWh
|524 km
|309 km
|-41 %
|16.
|MG IM6 AWD
|100 kWh
|505 km
|352 km
|-30 %
|17.
|MG6S EV AWD
|77 kWh
|485 km
|345 km
|-29%
|18.
|Opel Grandland AWD
|73 kWh
|484 km
|262 km
|-46 %
|19.
|VW ID. Buzz GTX 7 míst
|86 kWh
|449 km
|277 km
|-38 %
|20.
|Changan Deepal S05 AWD
|69 kWh
|445 km
|293 km
|-34 %
|21.
|Voyah Courage AWD
|80 kWh
|440 km
|300 km
|-32 %
|22.
|Suzuki eVitara AWD
|61 kWh
|395 km
|224 km
|-43 %
|23.
|KGM Musso AWD
|81 kWh
|379 km
|263 km
|-31 %
|24.
|Hyundai Inster FWD
|49 kWh
|360 km
|256 km
|-29 %
|Zdroj: NAF
První Lucid Air Grand Touring s baterií s kapacitou 117 kWh sice ujel nejdelší vzdálenost (520 kilometrů), ve srovnání s hodnotami podle WLTP jde však o pokles o 46 procent, což je spolu s Opelem Grandland nejhorší výsledek v testu. Nejnižší procentuální rozdíl naopak paradoxně zaznamenal malý Hyundai Inster s nejkratším dojezdem.
Můžete si také všimnout, že ve srovnání převažují vozy s pohonem obou náprav. Ten je v Norsku s ohledem na podnebí velmi preferován.
Zdroj: NAF a InsideEVs, foto a video: auto.cz