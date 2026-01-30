Spalovací Škoda Karoq ve druhé generaci? Ve Škodovce začínají měnit názor
Třetí nejprodávanější auto Česka je na trhu už devátým rokem a podle plánů automobilky mělo s první generací také skončit. Elektrická náhrada Škody Karoq je sice úspěšná, česká značka ale nakonec možná zkusí vytěžit i zájemce o spalovací motory.
Čtvrtá generace Škody Superb a druhá generace Kodiaqu měly být posledními novými škodovkami se spalovacím motorem. Česká značka ostatně začala uvádět elektrické vozy, které měly dosavadní modelovou řadu postupně nahradit. Kodiaq dostal elektrickou alternativu v Enyaqu a chystaném Epiqu, Karoq v Elroqu, Kamiq v Epiqu a už se ukázala i náhrada Octavie v podobě konceptu Vision 7D.
Jenže realita ukázala, že nástup elektromobility v Evropě až tak rychlý nebude. Ve Volkswagenu i ve Škodovce se tak začaly měnit plány. Dnes to vypadá, že fabia, scala a kamiq přežijí daleko do budoucna s nějakou formou hybridizace, a něco podobného potká i octavii. Superb a Kodiaq jsou stále nové modely, které před sebou mají jistě ještě dlouhý život.
Otázkou však byl karoq, který je na trhu už devět let a je to na něm znát. Nástupce se spalovacím motorem se už neměl dočkat, ostatně elektrický Elroq je prodejně velmi úspěšnou náhradou. I zde se ale zřejmě ve Škodovce mění názor, jak přiznal šéf marketingu Martin Jahn v rozhovoru pro britský Autocar.
V tom řekl, že nová generace spalovacího karoqu „by jistě dávala smysl“ a že by se tím udržel příslib Škodovky nabídnout plnou řadu spalovacích modelů: „Máme k dispozici celou řadu vozů se spalovacími motory, od modelu Fabia až po Kodiaq. Budeme je nabízet tak dlouho, dokud je zákazníci budou chtít, dokud to bude právně možné a dokud to bude finančně rentabilní.“
Existence nového karoqu bude záviset na tom, zda EU skutečně zavede zvažované zmírnění emisních předpisů. Ty v současné podobě od roku 2035 prodej nových vozů se spalovacími motory zakazují. Jahn vysvětlil, že firma bude s rozhodnutím „čekat tak dlouho, jak to jen půjde“. Vzhledem k době potřebné k vývoji nového modelu to tedy vypadá, že si ještě pár let budeme muset vystačit s karoqem dosavadním.
U případné novinky by se jistě dalo počítat s pokračováním na platformě MQB a jistě i novým hybridním pohonem uvedeným ve Volkswagenu T-Roc. Ten se ostatně dostane i do jiných škodovek. Technický ředitel Škody Johannes Neft Autocaru řekl, že octavia má vedle dosavadních plug-in hybridů dostat i full-hybridní pohony a menší modely jako fabia a kamiq by si měly vystačit s full hybridem.
Jahn k tomu dodal: „Platforma MQB je stále fantastická a nevidím žádného konkurenta, který by do světa spalovacích motorů přinesl něco lepšího.“ „To, co se stane do roku 2035, určí, kolik budeme do vozů se spalovacími motory investovat, ale stále jsou velmi populární a budeme je mít v nabídce tak dlouho, dokud je zákazníci budou chtít.“ V Česku je o karoq rozhodně stále velký zájem, loni šlo se 11 550 prodanými kusy o třetí nejúspěšnější vůz na našem trhu.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Škoda