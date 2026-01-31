Ošetřovali jsme podvozek proti korozi: Slané utrpení
Pověry tvrdí, že i malé množství soli v peněžence může jejímu majiteli přinést peníze i bohatství. Jenže sůl na silnici vás o peníze může naopak připravit. Negativně působí na podvozek, podporuje korozi, a pokud nezasáhnete včas, zkáza je nevyhnutelná.
Možná žijete v přesvědčení, že nová auta mají lepší ochranu podvozku proti korozi. To se ale pletete. Přesvědčili jsme se o tom v dílně, kde rok staré auto nemělo na podvozku vůbec žádné ošetření. A povlak ze soli mohl pomalu začít likvidovat kovové části.
Naši dědové tedy moc dobře věděli, co dělají, když natírali podvozky svých aut asfaltem. Chránit nejcitlivější místo na vozidle má stále smysl. Vyzkoušeli jsme si sami, jak složité je aplikovat různé typy ochran.
Nejúčinnější postřik
Ošetření celého podvozku asfaltovou, kaučukovou či voskovou vrstvou je nejdražší, ale zase nejúčinnější. Zaplatíte za něj od deseti do dvaceti tisíc korun. Záleží na množství postřiku, respektive na velikosti auta. Jak složité je nanést nátěr na spodek auta, jsme si vyzkoušeli v dílně Vladimíra Trendla z Mratína u Prahy. Na zvedáku tu měl asi rok starý citroën, jehož spodek sice byl ještě v dobrém stavu, ale už se na něm vytvořil nepříjemný solný povlak.
„Když jezdíte v té soli, tak všechno zůstává na podvozku auta. Podívejte se na kousky těchto kamínků. Sáhněte si a prstem přejeďte po plechu, olízněte to,“ říká nám asi padesátiletý Vladimír, který ošetřuje podvozky už deset let. A měl pravdu, mohli jsme si tou solí z podvozku pomalu posypat chleba. „Dřív se hodně používaly nástřiky, které měly větší podíl asfaltu. Nevýhodou bylo, že nátěr ztvrdl a popraskal, protože se tam časem dostala voda. Teď se používají voskové materiály, které jsou stále měkké a odolné,“ vysvětluje majitel dílny. Vydrží i několik let.
A jak sami zjišťujeme, rozhodně není jednoduché si auto nastříkat sám někde na heveru. Z podvozku je potřeba odstrojit veškeré plastové ochrany a pak ideálně ještě vyfoukat nečistoty, a navíc umýt vodou, ideálně vapkou. Teprve když je podvozek dostatečně suchý, může se nanášet ochranný postřik. Počítejte s tím, že budete pěkně špinaví, materiál ze speciální pistole vypadá tak trochu jako vosk.
Chtěli jsme ale vidět i jiné dílny, kde nabízejí ochranu podvozku. A tak jsme navštívili Jiřího Práta v Táboře. Ten si postavil u svého domku dvě dílny. Setkali jsme se u něj s neuvěřitelnou pečlivostí. Při ochraně podvozku si u něj můžete vybrat z několika cenových variant. I zde se nejprve celé auto odstrojí, vyfoukají se špatně přístupné dutiny a pečlivě umyje i odmastí podvozek. Navíc ještě před nanesením nástřiku ošetří vnitřní lemy blatníků zinorexem a teprve až pak aplikuje izolační vrstvu na bázi vosku nebo asfaltu.
„My se snažíme u starších aut oškrabat rez, která z toho padá. Vezmeme kartáč a pak až se teprve používá chemie. Odrezovač hezky vysuší i dutiny a epoxid hezky zacelí povrch plechu,“ ukazuje nám Jiří Prát z Tábora.
Levnější voskování
Pokud nechcete investovat do ochrany tolik peněz, lze si podvozek jen navoskovat. Speciální směs se prodává i ve spreji. Není ale tak účinná jako ochrana celého podvozku na kaučukové nebo asfaltové bázi. Po umytí a vysušení spodní části auta se nanese vosk opět na celou jeho plochu. „Nedosáhnete tím ale dlouhodobé ochrany,“ říká nám ve své dílně Jirka Prát. „Ten vosk se přece může nějakým způsobem smýt. Když to řeknu na rovinu, zadní náprava trpí nejvíc a kamínky a jiné nečistoty ten vosk prostě zničí,“ uzavírá Prát.
Jistá ochrana před korozí ze soli to ale je. Podle Práta i Trendla se však většina zákazníků rozhodne nakonec pro kompletní ošetření podvozku včetně dutin a podběhů kol. Její životnost se odvíjí podle toho, jak moc jezdíte a kde, jestli v horách a víc v zimě a podobně.
Dostačující mytí podvozku
Pokud neberete svoje auto jen jako spotřební zboží a chcete, aby vám sloužilo delší dobu, jedna z prvních variant je umytí podvozku auta. „Sůl je extrémně agresivní, zejména v kombinaci s vlhkostí a teplem. Když auto se solným nánosem zaparkujete do garáže, začne sůl doslova žrát vše kovové. Vidíme to dnes a denně – od rozkvetlých hran blatníků až po zkorodované brzdové trubky, což už je hazard se životem,“ říká nám Ladislav Kučera, který se specializuje na mytí podvozku od soli.
„Při ručním mytí máme možnost aplikovat mnohem kvalitnější přípravky než automaty. Používáme tekutý antikorozní nanovosk nebo polymery, které mají silný hydrofobní efekt – voda i se solí z podvozku prostě sklouzne. Taková ochrana vydrží zhruba měsíc,“ dodal Kučera. Auto u něj v myčce stojí nad odtokovým kanálem, nejdřív se podvozek pořádně opláchne vodou a pak se nanese speciální antikorozní vosk. Zařízení nám připomíná malou a úzkou sekačku na trávu. Akorát nemá nože na seříznutí trávy, ale zvláštní sadu trysek, které míří nahoru.
„Co se týče chemie, u nás nepoužíváme jen univerzální šampon. Na zimní nánosy aplikujeme speciální alkalické předmytí, které sůl a mastnou špínu ze silnic chemicky rozloží. Je to podobné jako v kuchyni – mastný pekáč jen vodou neumyjete. A právě tahle péče, kdy personál u mytí přemýšlí a vidí, kde je nános největší, dělá ten hlavní rozdíl v kvalitě,“ vysvětluje majitel myčky a ukazuje nám špínu z podvozku, která stéká do odtokového kanálu, nad nímž stojí jedno z našich vozidel.
„Řidičům říkáme, pokud jsou silnice bílé od soli, nechte si umýt spodek svého auta jednou za čtrnáct dní. Pokud jen občas mrzne, stačí jednou měsíčně. Je to jako s botami – když je v zimě nevyčistíte od soli, po jedné sezoně je vyhodíte. S autem je to stejné, jen ty škody jdou do desetitisíců,“ řekl na závěr Ladislav Kučera z pražské myčky, kde se postarají i o podvozky aut. Samozřejmě že spodky aut umí očistit kdejaká moderní myčka u čerpací stanice. Ruční mytí za tisícovku je lepší. Není to zrovna levné, ale stačí ho absolvovat jednou za měsíc.
|Intervaly pro ochrany podvozku
|Běžný provoz ve vnitrozemí
|Každé 2 roky
|Časté jízdy po neasfaltovaných silnicích
|Každý rok
|Zimní provoz v oblastech s posypovou solí
|Každý rok
|Vozidla skladovaná venku
|Každý 1 – 2 roky
Čím se ošetřují silnice
Chlorid vápenatý – používá se na dálnice a některé silnice prvních tříd. Chlorid vápenatý je účinný i v teplotách pod –30 stupňů.
Sůl a solanka – sype se drcenou solí, která se skrápí solankou, což je solný roztok o koncentraci 19 – 21 %.
Písek, štěrk – používá se především v chráněných krajinných oblastech a na silnicích v blízkosti zdrojů pitné vody.
Co udělá sůl s podvozkem
Sůl výrazně zvyšuje vodivost vody, což urychluje elektrochemickou reakci mezi železem, vodou a kyslíkem, vedoucí k tvorbě rzi. Hrozí koroze brzdových a palivových vedení, což je bezpečnostní riziko, a poškození výfuku. Sůl se drží v dutinách, podbězích a spárách, kde zůstává i po roztání sněhu.
Jak si ošetřit podvozek
- Sundejte z podvozku veškeré ochranné plasty.
- Pokud objevíte rez, odstraňte ji kartáčem nebo použijte odrezovač.
- Důkladně umyjte podvozek.
- Nechte ho vyschnout.
- Natřete podvozek nejprve nějakou základní nátěrovou barvou.
- Aplikujte kaučuk ve spreji nebo jiné ochrany na bázi asfaltu. Na trhu je mnoho variant
|Průměrná životnost vybraných částí vozu
|Část vozidla
|Bez zimní chemie
|Častý kontakt se solí
|Zkrácení životnosti
|Prahy
|12 – 15 let
|6 – 9 let
|–50 %
|Výfukový systém
|10 – 12 let
|5 – 8 let
|–45 %
|Brzdové potrubí
|15+ let
|8 – 12 let
|–40 %
|Podběhy
|10 – 12 let
|5 – 7 let
|–50 %
|Kapota (spodní strana)
|15+ let
|8 – 11 let
|–35 %