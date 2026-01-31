Sériová Škoda Epiq se poprvé ukázala na silnicích. Kabát stále tají, přesto ji poznáváme
Škoda ukázala sériovou podobu chystaného elektromobilu Epiq, zatím ještě v barevném maskování. Novinka má být nejlevnějším elektrickým modelem značky s cenou kolem 610.000 Kč, délku má mít zhruba 4,1 metru a slibuje dojezd až 425 km.
Škoda si na letošní léto naplánovala dvě stěžejní premiéry z opačných konců elektrické nabídky. Už víme, že velkoprostorové SUV se třemi řadami sedadel inspirované studií Vision 7S ponese název Peaq. Druhou novinkou, u níž známe i předpokládanou podobu, je vstupní elektromobil jménem Epiq.
Jeho předprodukční studie se staticky ukázala na loňském autosalonu v Mnichově a přijela také v lednu do Bruselu. Nyní automobilka ukázala na facebookových profilech sériovou podobu, ovšem ve veselém maskování plném barev.
Když se zaměříme na hlavní rysy karoserie, předpokládáme, že od výstavního vozu se bude lišit jen v detailech. Prosvítají úzké hlavní světlomety a patrné jsou i obdélníkové otvory v nárazníku. Stejně tak z boku jsou vidět výrazné prahy a vystouplé kliky dveří. Také vzadu se zdá být vše na svém místě.
Epiq se stane nejlevnějším elektromobilem značky s cenovkou kolem 610 tisíc korun (25 tisíc eur), podobně jako Volkswagen ID. Polo. Příbuzenství stvrzuje produkce směrovaná do továrny Volkswagenu ve španělském regionu Navarra. Ta se stane také rodištěm vozu odvozeného od konceptu Volkswagen ID. Cross a kompaktní cupry vycházející ze studie Raval.
S délkou 4,1 metru je epiq nepatrně kratší než jeho spalovací ekvivalent Škoda Kamiq, který měří 4241 mm. Zároveň má nabídnout srovnatelný zavazadelník s větším elroqem, tedy kolem 470 litrů.
Podoba interiéru zůstává záhadou, takže nám zatím musí stačit pouze designové skici. Stejně jako vystavené auto nenabízejí ani fotografie maskovaného vozu pohled dovnitř. Těšit se máme na dojezd 425 km, užitečné prvky „Simply Clever“ nebo obousměrné nabíjení trakční baterie.
