Ojetý Volkswagen Up!, Škoda Citigo a Seat Mii: Pomník zlatých časů

Před modernizací trůnil uprostřed palubní desky volně stojící displej Garmin, u elektromobilní verze sloužil jako palubní počítač
abina upu je jednoduchá a na nic si nehraje. Němci se kdysi barev v interiéru nebáli.
Průřez spalovací verzí ukazuje důmyslnost její konstrukce
Ještě předtím, než svět přivítal sériové verze všech tří modelů programu New Small Family, jsme se mohli pokochat až pěti různými studiemi. Tři z nich měly zadní pohon s motorem vzadu, podobně jako u smartu. Na obrázku je VW Space Up! Blue s palivovými články z roku 2007.
František Pisarovič
I s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo. Své o tom ví i povahou jinak megalomanský koncern Volkswagen nultých let. Sympatické autíčko přišlo v roce 2011, vydrželo s námi dlouhých 12 let a začalo chybět prakticky hned, co skončilo.

Sága největší německé automobilky a jejího nejmenšího modelu odstartovala již dlouho před jeho premiérou v roce 2011. Dnes už si na to vzpomene jen málokdo, ale od prvního konceptu to k sériovému vozu trvalo dlouhé čtyři roky. A změnilo se za ten čas opravdu mnoho. První koncept s pořádně vystouplými blatníky a stříbrným lakováním totiž přišel již v roce 2007 a pod kapotou si s sebou vozil nebývalý konstruktérský triumf – nic.

Motor se totiž, pěkně po vzoru smartu, nacházel mezi zadními koly pod podlahou zavazadelníku. Pro laickou i odbornou veřejnost šlo o překvapení: byl to totiž tehdejší předseda dozorčí rady Volkswagenu Ferdinand Piëch, který na počátku devadesátých let spolupráci se Švýcary na projektu městského auta s motorem vzadu zařízl. Vyvíjet auto se zadním pohonem mu přišlo jako zbytečné rozhazování peněz, Swatch tedy našel partnera v Mercedesu a výsledkem byl původní Smart Fortwo. A nejen to, Piëch nebyl fandou městských aut obecně – v kontrastu se svým předchůdcem Carlem Hahnem neviděl v malých autech dostatečnou ekonomickou motivaci. Proto po svém nástupu smetl ze stolu i téměř dokončený společný projekt se Suzuki, který později padl do náruče koncernu General Motors coby Opel Agila a Suzuki Wagon R+

To vše ve prospěch modelu Lupo, který stál na levnější a „už zaplacené“ zkrácené variantě platformy A0 soudobého pola a Seatu Ibiza. Tento krok se v devadesátých letech ukázal být správný: agila a wagon R+ nikdy prodejní díru do světa neudělaly, smart měl mimořádně těžké začátky a lupo bylo levné na vývoj, a přesto oblíbené. Volkswagen si na úspěch s minimem námahy rychle zvykl a vývojem nástupce pověřil svou brazilskou pobočku, která dala v roce 2005 vzniknout mimořádně nezdařilému modelu Fox, jejž v Evropě nikdo nechtěl kvůli kombinaci nízké výrobní kvality, poněkud nabobtnalých rozměrů, podivných proporcí a vysoké ceny.  

