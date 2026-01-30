Ojetý Volkswagen Up!, Škoda Citigo a Seat Mii: Pomník zlatých časů
I s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo. Své o tom ví i povahou jinak megalomanský koncern Volkswagen nultých let. Sympatické autíčko přišlo v roce 2011, vydrželo s námi dlouhých 12 let a začalo chybět prakticky hned, co skončilo.
Sága největší německé automobilky a jejího nejmenšího modelu odstartovala již dlouho před jeho premiérou v roce 2011. Dnes už si na to vzpomene jen málokdo, ale od prvního konceptu to k sériovému vozu trvalo dlouhé čtyři roky. A změnilo se za ten čas opravdu mnoho. První koncept s pořádně vystouplými blatníky a stříbrným lakováním totiž přišel již v roce 2007 a pod kapotou si s sebou vozil nebývalý konstruktérský triumf – nic.
Motor se totiž, pěkně po vzoru smartu, nacházel mezi zadními koly pod podlahou zavazadelníku. Pro laickou i odbornou veřejnost šlo o překvapení: byl to totiž tehdejší předseda dozorčí rady Volkswagenu Ferdinand Piëch, který na počátku devadesátých let spolupráci se Švýcary na projektu městského auta s motorem vzadu zařízl. Vyvíjet auto se zadním pohonem mu přišlo jako zbytečné rozhazování peněz, Swatch tedy našel partnera v Mercedesu a výsledkem byl původní Smart Fortwo. A nejen to, Piëch nebyl fandou městských aut obecně – v kontrastu se svým předchůdcem Carlem Hahnem neviděl v malých autech dostatečnou ekonomickou motivaci. Proto po svém nástupu smetl ze stolu i téměř dokončený společný projekt se Suzuki, který později padl do náruče koncernu General Motors coby Opel Agila a Suzuki Wagon R+.
To vše ve prospěch modelu Lupo, který stál na levnější a „už zaplacené“ zkrácené variantě platformy A0 soudobého pola a Seatu Ibiza. Tento krok se v devadesátých letech ukázal být správný: agila a wagon R+ nikdy prodejní díru do světa neudělaly, smart měl mimořádně těžké začátky a lupo bylo levné na vývoj, a přesto oblíbené. Volkswagen si na úspěch s minimem námahy rychle zvykl a vývojem nástupce pověřil svou brazilskou pobočku, která dala v roce 2005 vzniknout mimořádně nezdařilému modelu Fox, jejž v Evropě nikdo nechtěl kvůli kombinaci nízké výrobní kvality, poněkud nabobtnalých rozměrů, podivných proporcí a vysoké ceny.
