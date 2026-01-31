Jaká je budoucnost minivozů: Konec z rozhodnutí úředníků
Kategorie minivozů nepatřila v Česku nikdy mezi ty nejpopulárnější, ale svou cílovku nepochybně měla. Jenže malá auta se vytrácejí a neplatí to jen u nás, opouští je i miniauty dříve posedlá Itálie. Proč tomu tak je a mají elektromobily šanci tento trend zvrátit?
Malá městská auta jsou už delší dobu považována za druh blízký vymření. V Evropě dříve velmi populární kategorie aut totiž zdražila natolik, že moc nedává smysl nesáhnout spíše po o číslo větším vozu, který dnes není o moc dražší. Zároveň ale také zaznívají hlasy, že právě toto je kategorie, která má veliký potenciál na to přejít kompletně na elektrický pohon. To se opravdu děje, jen to není v Evropě. Zde jsme si totiž segment nejmenších aut zbytečně přeregulovali.
Pohled na prodeje v České republice ukazuje docela velký pokles třídy malých městských vozů za poslední dekády. V roce 2025 se jich zde prodalo 3188, což je 1,28 % trhu. Tento segment u nás nikdy nepatřil mezi ty velmi populární, ale o dekádu dříve, v roce 2015, se jich u nás prodalo 7479, což je 3,24 % trhu. O dalších deset let dříve to bylo celkově 4960 aut této třídy, což ale bylo 3,89 % všech tehdy prodaných vozů.
Pro lepší zhodnocení situace je však vhodnější italský trh, který právě tuto třídu aut tradičně miluje. Ostatně mezi ty vůbec nejlépe prodávané vozy na tamním trhu patřily Fiaty 500 a Panda nebo Lancia Ypsilon. V roce 2025 panda stále vládne jako vůbec nejlépe prodávaný vůz Itálie. Na této pozici se drží už 14 let v řadě. Jenže je také jediným vozem nejmenšího segmentu v první desítce a dřívější hvězda Fiat 500 se nedostala ani mezi 50 nejlepších. Tam už se krom pandy vešla pouze Toyota Aygo X a Kia Picanto. Velmi podobně to vypadá i na jiných evropských trzích.