Díky aplikaci Koopilot můžete za pojištění automobilu ušetřit až tisícovky ročně. Jak na to?

Jan Zajíc
Stále dražší opravy automobilů se promítají do vyšších cen pojištění. Pojišťovny v Česku na to reagují a nabízejí hned několik způsobů, jak ušetřit. Například v Kooperativě vám v kapse mohou zůstat tisícovky ročně. Stačí jedna aplikace.

Navzdory tomu, že jsou automobily snad nejdostupnější v historii, cena jejich oprav každý rok stoupá. Moderní vozy jsou totiž plné elektroniky a drahých technologií. Prakticky každý z nich má dnes přední diodová světla, jejichž cena se počítá v desítkách tisíc. V náraznících jsou ultrazvukové senzory, za maskou se skrývají radary a čelní okna mají speciální odrazové plošky pro head-up displeje. Není proto divu, že ceny byť sebemenších oprav se leckdy vyšplhají do vyšších desítek až stovek tisíc korun.

Zejména kvůli tomu v posledních letech pravidelně stoupá cena nejen tzv. povinného ručení, ale také havarijního pojištění a dalších pojistných produktů. Pojišťovny naštěstí nabízejí spoustu způsobů, jak ušetřit.

Například Kooperativa pro své klienty připravila aplikaci Koopilot pro mobilní telefony. Ta zaznamenává a vyhodnocuje každou jízdu, přičemž se zaměřuje také na rychlost, zrychlování, brzdění, zatáčení a nepoužívání mobilu.  Na základě dat pak vyhodnotí vaše chování za volantem a přidělí vám skóre, od kterého se odvíjí sleva na pojistném.

Podle Milana Káni z Kooperativy může klient získat zpátky až 40 % z ceny pojistného, přičemž průměrná sleva se pohybuje okolo 700 Kč za čtvrtletí.

Aplikace Koopilot • Zdroj: Svět motorů

Zdroj: Svět motorů a Kooperativa, foto: Kooperativa a auto.cz, video: Svět motorů

