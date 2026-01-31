Olympiáda ve znamení italských aut: Stellantis nasadí 3000 vozů
Až se v únoru 2026 rozhoří olympijský oheň v Miláně, nebude to jen svátek sportu, ale také velká přehlídka italského designu a techniky. Skupina Stellantis totiž poskytne flotilu zhruba tří tisíc vozů svých ikonických značek.
Alfa Romeo, FIAT, Lancia a Maserati budou doslova u všeho, co se bude v rámci zimních olympijských her 2026 dít. Od převozu sportovců a dobrovolníků až po oficiální ceremoniály.
Olympiáda rozprostřená po několika regionech severní Itálie se stane prvním takto široce rozprostřeným ročníkem her, takže mobilita bude naprosto zásadní. Více než polovina vozidel bude elektrifikovaná, což podtrhuje snahu her o udržitelnost i moderní pojetí mobility.
Stellantis tím zároveň navazuje na dlouhou tradici italského automobilového průmyslu na domácích olympiádách, od Cortiny 1956 přes Řím 1960 až po Turín 2006.
Fanoušci aut se mohou těšit na různé speciální edice. Každá ze zapojených značek představí limitované edice inspirované událostí Milano Cortina 2026. Fiat nabídne speciální verzi modelu 600 v elektrickém i hybridním provedení, která kombinuje sportovní vzhled s každodenní praktičností.
Abarth půjde dál – připraví extrémně limitovanou edici 600e Competizione s výkonem 280 koní, určenou výhradně pro italský trh.
Alfa Romeo oslaví partnerství verzemi Milano Cortina 2026 u modelů Junior a Tonale, které vsadí hlavně na nové prémiové materiály. Lancia oživí legendární sportovní symboly v edici Ypsilon HF Line. A Maserati se ujme těch nejreprezentativnějších rolí.
Partnerství má mít i silný komunitní rozměr. Olympijský oheň projde vybranými italskými továrnami Stellantisu, do štafety se zapojí zaměstnanci i jejich rodiny a v několika městech proběhnou doprovodné kulturní akce a instalace.