Rallye Dakar 2026, 1. etapa: Loprais vyhrál, Prokop skvěle třetí
Český automobilový jezdec Martin Prokop začal skvěle 48. ročník Rallye Dakar. Úvodní etapu dokončil na třetím místě a stejná příčka mu patří i v průběžném pořadí. V kategorii kamionů byl nejrychlejším český pilot Aleš Loprais.
Soutěž začala sobotním prologem jehož výsledky se nepočítávají do průběžného pořadí. Oficiálně úvodní etapa měla start a cíl v Janbu, která měřila 518 kilometrů a z toho bylo 305 měřených. Představovala mix písku a kamenitých pasáží, který měly prověřit navigaci hned v úvodu. Poprvé se zde objevila servisní zóna uprostřed etapy, kde mohli jezdci provést rychlé opravy před vjezdem do náročnějších dun.
Sráz nebyl označený
Prokop držel tempo od začátku etapy. O dvě minuty za ním startoval Loeb, který se mu za celou dobu nepřiblížil. „Tempo bylo v pořádku, ani nemám pocit, že bychom nějak tahali. Hezky se nám jelo přes rozbité cesty. Auto fungovalo výborně,“ řekl Prokop, který si postěžoval, že skoro celý den jel v prachu za Jihoafričanem Botterillem. „Museli jsme hodně ubírat. Ale to je Dakar. Před cílem byl třímetrový sráz, který pořadatel neoznačil. Mám naražená záda, krk i otřes palice. Měl jsem toho plné kecky,” popsal Prokop své postřehy z etapy. Prokop vyrovnal svá etapová maxima z let 2021 a 2022 a oficiální stránky Rallye Dakar dokonce jeho výkon v nedělní etapě označily za „výkon dne“.
Hned v 1. etapě měl velké problémy obhájce titulu Yazid Radži, který včetně penalizace ztratil skoro půlhodinu. Potíže ale na trati měla i Aliyyah Kolocová, u které na trati zastavil její otec Martin, který jí pomáhal. Oba ztratili více než dvě a půl hodiny času.
Šutry metr krát metr
Loprais začal etapu šestým časem na prvním průjezdním bodu na 28. kilometru. Ovšem na šestém časovém bodu na 215. kilometru již vedl a etapu vyhrál s náskokem 1:47 před nizozemským pilotem Mitchelem van den Brinkem. “Předstartovní nervozita z nás spadla a jsme rádi, že už máme závodní tempo,” pochvaloval si lídr průběžného pořadí. Obhájce vítězství mezi kamiony Martina Macíka přibrzdily dva defekty. “Byla to palba, ale užili jsme si to, i když tam byly na trati místy šutry metr krát metr. Na jednom jsme utrhli jeden tlumič, ale nez působilo nám to zásadní problém v tom, abychom dokončili etapu a těšíme se na další,” netrácel Macík dobrou náladu.
Engelovy tanečky
Jako první se do nástrah tradičně pustili motorkáři. Vítězem etapy se původně stal Ross Branch z Botswany. Dodatečně však inkasoval šestiminutovou penalizaci za překročení rychlostních limitů, a tak prvenství stejně jako v prologu patří dvacetiletému Španělu Edgaru Canetovi. Martin Michek na něho ztratil 15:06 minuty a byl patnáctý, stejná pozice mu patří také celkově. „Dneska jsem byl trochu Conan Ničitel. Trať byla hodně prašná, byla to divočina. Začátek byl rychlejší, potom byl kameny, kde jsem malinko zabloudil,“ řekl Michek, který přiznal, že kvůli opravě držáků výfuku ztratil šest minut. „Škoda. Top 15 je ale úžasná, snažil jsem se tahat.“
Na 21. místě v první etapě skončil Dušan Drdaj. „Začali jsme docela zostra. Etapa obsahovala úplně všechno. Byly tam rychlé pisty, kde se jelo rychlostí 160 km/h, potom byl trial, kde se jelo krokem. I první duny jsme měli. Motorka funguje skvěle a já se cítím na ni dobře, i když mi to přijde trochu nebezpečné,“ řekl český závodník.
Třetím motcyklovým Čechem v cíli byl na 27. místě Milan Engel startující s čínským strojem Kove. “Dvacet kilometrů před cílem mi přestala jít spojka, nesměl jsem tak motorku někde chcípnout, což vedlo ke komickým situacím. Když jsem podával kartu pořadatelům v cíli, tak jsem nemohl zastavit. Jel jsem tedy pomalinku, předal kartu a pak musel pořadatel za mnou běžet, aby mi ji vrátil. Na přejezdu do bivaku jsem musel hodně přemýšlet u semaforů. Když jsem viděl v dálce červenou, tak jsem zpomaloval. Bohužel zelená nenaskočila, tak jsem pod semaforem mimo silnici kroužil dokola a čekal na zelenou. Nezastavoval jsem vůbec. Jsem rád, že jsem dojel do bivaku, kluci se na to koukli a opravili to,” zhodnotil nedělní etapu Engel z týmu Orion - Moto Racing Group.
Výsledky Rallye Dakar – 1. etapa
Motocykly: 1. Canet(Šp./KTM) 3:16:11; 2. Sanders (Aus./KTM) +1:02; 3. Brabec (USA/Honda) +1:32; ... 16. Michek (ČR/Hoto) +15:16; 21. Drdaj (ČR/KTM) +24:10; 25. Engel (ČR/Kove) +27:56; 46. Prokeš (ČR/KTM) +56:36; 49. Pabiška (ČR/KTM) +1:03:36; 54. Brož (ČR/KTM) +1:12:43.
Automobily: 1. De Mewius, Bäumel (Bel., Fr./Mini) 3:07:49; 2. Al-Attiyah, Lurquin (Katar., Bel./Dacia Sandriders) +40 s; 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) 1:27; ... 33. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +26:36; 44. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +38:12;
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:40:05; 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +1:47; 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +7:19; ... 8. Valtr (ČR/Iveco) +25:51; 20. Poslední (ČR/Tatra) +1:22:09; 22. Tomeček (ČR/Tatra) +1:41:05.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Canet(Šp./KTM) 3:16:11; 2. Sanders (Aus./KTM) +1:02; 3. Brabec (USA/Honda) +1:32; ... 16. Michek (ČR/Hoto) +15:16; 21. Drdaj (ČR/KTM) +24:10; 25. Engel (ČR/Kove) +27:56; 46. Prokeš (ČR/KTM) +56:36; 49. Pabiška (ČR/KTM) +1:03:36; 54. Brož (ČR/KTM) +1:12:43.
Automobily: 1. De Mewius, Bäumel (Bel., Fr./Mini) 3:07:49; 2. Al-Attiyah, Lurquin (Katar., Bel./Dacia Sandriders) +40 s; 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) 1:27; ... 33. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +26:36; 44. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +38:12;
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:40:05; 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +1:47; 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +7:19; ... 8. Valtr (ČR/Iveco) +25:51; 20. Poslední (ČR/Tatra) +1:22:09; 22. Tomeček (ČR/Tatra) +1:41:05.
Výsledky jsou neoficiální.