Investiční jackpoty: 7 aut, na kterých majitelé vydělali miliony
Zatímco většina aut po koupi rychle ztrácí hodnotu, existuje úzká skupina výjimek, kde se realita otočila opačným směrem. Omezená produkce, přístup k tovární alokaci a správné načasování dokázaly z některých aut udělat milionové investice.
Poslední dekáda byla pro automobilový trh extrémní. Pandemie, narušené dodavatelské řetězce, tlak na elektromobilitu a následné vystřízlivění trhu způsobily chaos v cenách. Většina aut na tom prodělala. Jenže malá skupina limitovaných, správně zacílených modelů se tomuto trendu dokázala postavit.
Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari zůstává etalonem moderního sběratelství a zároveň jedním z nejlepších příkladů dlouhodobého růstu hodnoty. Mezi lety 2013–2016 vzniklo pouhých 710 kusů (500 ks kupé, 210 ks Aperta), přičemž už tehdy šlo o auto pro vyvolené zákazníky.
Ještě v roce 2020 se LaFerrari obchodovalo zhruba za 60–65 milionů Kč, dnes se tržní ceny pohybují přibližně kolem 100–105 milionů Kč. To znamená nárůst okolo 40 milionů Kč, tedy více než 60 %. Kombinace přelomové hybridní technologie, ideálního načasování a ikonického postavení po boku modelů jako Enzo nebo F40 zde zafungovala. Výdělek až 40.000.000 Kč.
Ferrari Monza SP a Daytona SP3
Řada Ferrari Icona ukazuje, jak neuvěřitelně silná může být kombinace příběhu, designu a striktně omezené produkce. Ferrari Daytona SP3 patřilo už při uvedení k extrémně drahým autům – jeho oficiální cena se pohybovala kolem 50–55 milionů korun. Přesto se velmi rychle ukázalo, že ani to není konečná hranice. Na sekundárním trhu se dnes běžné kusy prodávají výrazně dráž a některé exempláře se dostaly až na stovky miliony korun.
Podobný příběh má i jednomístné Ferrari Monza SP1 a dvoumístné SP2. Původní ceny byla zhruba 45–50 milionů korun, ale díky extrémně omezené výrobě a silné poptávce sběratelů se dnešní tržní ceny běžně pohybují okolo 80–100 milionů korun. Výdělek až 50.000.000 Kč.
Ferrari SF90 XX Stradale
Zatímco standardní SF90 Stradale se dnes pohybuje hluboko pod původní cenou, verze XX šla přesně opačným směrem. Původní cena SF90 XX se pohybovala okolo 770 tisíc liber, tedy přibližně 22 milionů Kč, ale díky velmi omezené produkci, výrazně ostřejší technice a sběratelskému statusu se dnes obchoduje zhruba za 1,2 milionu liber, tedy okolo 34 milionů Kč.
Kontrast mezi propadem standardní verze a růstem XX jasně ukazuje, že u moderních Ferrari nerozhoduje jen počet válců či míra elektrifikace, ale také míra exkluzivity. Výdělek až 12.000.000 Kč.
Lamborghini Aventador SVJ
V roce 2019 stálo Lamborghini Aventador SVJ zhruba 9–10 milionů Kč, dnes se prodává za zhruba 16–17 milionů Kč. Více než 70% nárůst hodnoty není náhoda – SVJ těží z limitovaných počtů a hlavně z toho, že jde o poslední čistě atmosférickou V12. Výdělek až 7.000.000 Kč.
Značka Lamborghini jinak není automatickou investiční jistotou. Lamborghini Huracán STO se v roce 2022 se prodávalo za zhruba 10 milionů Kč, dnes je blíž k 7,5 milionu Kč. Podobný vývoj má i Lamborghini Revuelto – po startu kolem 16 milionů Kč ceny rychle spadly k 11 milionům Kč, jakmile se trh nasytil. Značka a hype zkrátka dlouhodobě nestačí.
Mercedes-Benz SLS Black Series
SLS Black Series je krásným důkazem, že charakter a specifikace stárnou lépe než trendy. V roce 2016 se obchodoval za 9–10 milionů Kč, zatímco dnes se jeho tržní ceny pohybují přibližně kolem 16–17 milionů Kč. Atmosférický V8, brutální vzhled a omezená produkce z něj udělaly moderní klasiku, kterou trh oceňuje čím dál víc.
Zajímavostí je, že limitka Black Series byla prý čitelnější a stabilnější než běžné SLS. Díky výrazně širšímu rozchodu kol, přepracovanému podvozku a upravené elektronice řízení pohonu dokázala lépe přenášet výkon na silnici. Výdělek až 7.000.000 Kč.
Porsche 911 GT2 RS
Porsche 911 GT2 RS dlouhodobě potvrzuje, že nejextrémnější silniční 911 patří k nejjistějším moderním investicím. V roce 2019 se tento model pořizoval zhruba za 7,5 až 8 milionů korun, zatímco dnes se jeho tržní hodnota pohybuje přibližně okolo 11,5–12 milionů korun.
To představuje téměř 48% zhodnocení. A to u auta, které bylo stvořeno především jako nekompromisní okruhový nástroj. Nechybí mu vodní ostřikování intercooleru, obří přítlak a pěkná řádka rekordů v životopise. S výkonem 515 kW je stále tou nejsilnější 911. Výdělek až 4.000.000 Kč.
Porsche 918 Spyder Weissach
Učebnicový příklad toho, jak zásadní roli u moderních sběratelských aut hraje správná specifikace. Při uvedení na trh se cena Porsche 918 Spyder s paketem Weissach pohybovala přibližně kolem 22–23 milionů Kč. Přesto se ukázalo, že trh tuto kombinaci lehčí konstrukce, atmosférického V8 doplněného hybridním systémem a omezené výroby dokáže ocenit.
Ještě v roce 2021 se 918 Weissach prodával zhruba za 30–32 milionů Kč, zatímco dnes se jeho tržní hodnota běžně pohybuje okolo 50–55 milionů Kč. 918 ve správné konfiguraci zkrátka patří do nejvyšší ligy moderních investičních aut. Výdělek až 25.000.000 Kč.
