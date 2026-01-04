Je Británie ztracena? Desetina nových aut už je z Číny
Minulý rok se v Evropě odehrála největší expanze čínských značek v historii. Podstatnější ale je, že některé už se objevují i v žebříčcích prodejů, a v tom se jim daří zejména ve Velké Británii.
Ještě před pár lety nikdo nebral čínské automobilky jako konkurenceschopné. Strašení jejich příchodem trvalo desítky let, od prvního pokusu s prodejem v Evropě v roce 2006, ale byly spíše terčem výsměchu. Co se kvality týče, stále za západními automobilkami zaostávají, a to samé platí i o jízdních vlastnostech nebo účinnosti pohonů.
Jenže také se prodávají o kus levněji než západní konkurence, nebo alespoň za stejnou cenu nabídnou více výbavy. A Evropané na to zjevně slyší, což se ukazuje na prodejích statistikách na celém starém kontinentu. Dobře je to vidět na Velké Británii, kde za rok 2025 čínské značky dosáhly na 10 % podíl mezi novými vozy. Na finální čísla se stále čeká, ale už teď je jasné, že se tam prodalo přes 200.000 vozů dovezených z Číny.
Nejpopulárnější značkou s čínským původem je stále MG, které je podle čísel z Listopadu celkově na 13. pozici se 75.309 kusy, k čemuž se ještě v prosinci pár tisícovek přidá. Nejpopulárnějším modelem je HS, které je s 27.388 kusy na osmém místě celkově. Proti roku 2024 ale značka vyrostla jen decentně, o 0,6 %.
Rychle ji dohání BYD, který ještě v roce 2024 nikoho nezajímal. Po úspěšné změně strategie a příchodu nových modelů ale prodeje začaly raketově stoupat; loni tak značka podle dosavadních čísel vykázala růst o 488 %. Do konce Listopadu prodala 43.740 aut a jejím nejpopulárnějším modelem je Seal U. Konkrétní čísla jeho prodejů ale zatím SMMT (The Society of Motor Manufacturers & Traders) nezveřejnilo. BYD v prodejích překonal značky jako Dacia, Cupra nebo Tesla a dostal se na 17. místo žebříčku.
Velmi se daří i Chery, které v UK prodává vozy pod třemi značkami – Chery, Omoda a Jaecoo. Nejpopulárnější z nich je loni uvedené Jaecoo, které se s 24.418 prodanými kusy stalo 22. Nejpopulárnější značkou na tamním trhu. A to i přesto, že po většinu roku mělo v nabídce jediný model. Jaecoo 7 se s 23.185 prodanými kusy stalo 11. nejprodávanějším autem v Británii; v Listopadu bylo na osmém místě a v Září se podívalo dokonce na čtvrtou pozici celkově.
Omoda je s 18.051 prodanými vozy na 30. místě a samotná značka Chery s 3.930 vozy na 54. Místě. Uvedena ale byla teprve v Červenci minulého roku, první vozy byly dodány ještě o něco později. Celkově tak koncern Chery v UK prodal do konce Listopadu 46.399 vozů a zařadil by se tak na 17. místo před BYD.
Krom toho se v UK prodávají také značky Leapmotor, Xpeng, GWM, Changan a Skywell, které ale také začaly teprve loni, a jejich prodeje jsou proto v nízkých tisících. Jasným králem tamních prodejů je i nadále Volkswagen se 153.939 prodanými vozy do konce Listopadu a podílem 8,9 %. Velmi vysoko stojí také Audi, které je s 93.901 vozy na pátém místě a má podíl 5,4 %.
Velká Británie na rozdíl od Evropské Unie nezavedla dodatečná cla na elektromobily z Číny. Z tabulek prodejů je i tak zjevné, že naprosto dominují spalovací a hybridní modely. Podíl elektromobilů v prodejích nových vozů je podle dat SMMT na 22,7 %, PHEV mají 11,1 % a full-hybridy 14,0 %.
Zdroj: SMMT, zdroj foto: Auto.cz zdroj videa: Auto.cz