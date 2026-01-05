Chevrolet vyvíjí nový small-block o objemu téměř 7 litrů. Dostane ho Corvette Grand Sport
Navzdory stále silnějšími tlaku na emise se najdou automobilky, které velkoobjemové motory nezavrhly. Jednou z nich je GM, jehož šestá generace osmiválcového small-blocku bude větší než předchůdce.
Vývoj v Evropě je jednoznačný. V polovině nultých let 21. století přišly na scénu přeplňované zážehové motory, které díky turbodmychadlu i při nižším objemu válců disponovaly vyšším výkonem a zejména vyšším točivým momentem (navíc dostupným od poměrně nízkých otáček) než o desítky procent větší atmosférické agregáty. Ty dnes v nabídce prakticky nenajdeme. A pokud ano, tak jako součást hybridního pohonu, respektive maximálně u městských a malých aut.
Zatímco litrové tříválce jsou dnes u dostupných aut v Evropě normou a o válec větší patnáctistovky si dobře vedou i ve středně velkých SUV, ve Spojených státech si stále potrpí na vyšší objemy. I tady sice pomalu přecházejí na přeplňování (dokonce i u velkých pick-upů), obrovské motory přesto mizí mnohem nižším tempem než u nás. V některých případech se přitom dočkáme též vývoje nových agregátů, které svým objemem odpovídají skoro pěti slušně výkonným čtyřválcům v Evropě.
Jedním takovým je šestá generace osmiválcového small-blocku od Chevroletu. Agregát s označením LS6 by měl mít objem 6,7 litru, přičemž v plánu je i o něco menší provedení. Motor dostane hliníkový blok a přímé vstřikování, teoreticky se počítá také s přeplňovanou variantou, pravděpodobně tradičně kompresorem.
Verze s 6,7 litry by se měla mimo jiné představit v Corvette Grand Sport, sesterský sedan Cadillac CT5-V Blackwing by pak mohla dostat ještě objemnější osmiválec.
Mateřský koncern GM do vývoje šesté generace small-blocku investoval stovky milionů dolarů. Například jen do motoráky ve Flintu v Michiganu automobilka kvůli výrobě nového osmiválce dala 579 milionů dolarů, což je skoro 12 miliard korun. Ve srovnání se stávající pátou generací s objemy 5,3 litru a výkonem okolo 355 koní a 6,2litrovou verzí se 420 koňmi má být novinka logicky silnější. V přeplňovaném provedení by se výkon hravě mohl vyhoupnout přes 700 koní (aktuálně dosahuje 682 koní).
Ačkoliv zatím nejsou známy zprávy o tom, že by jednotka LS6 měla být elektrifikována, růst zájmu o hybridy je nejen v USA zřejmý. Dá se tedy předpokládat, že minimálně v některých modelech by se nový motor mohl dočkat elektrické výpomoci, což by zejména v nižších rychlostech výrazně zvýšilo efektivitu pohonu.
Zdroj: Motor1, CorvetteBlogger.com a Road and Track, foto a video: GM