Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Chevrolet vyvíjí nový small-block o objemu téměř 7 litrů. Dostane ho Corvette Grand Sport

Chevrolet Corvette ZR1X
Chevrolet Corvette ZR1X
Chevrolet Corvette ZR1X
Chevrolet Corvette ZR1X
85 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Diskuze (0)

Navzdory stále silnějšími tlaku na emise se najdou automobilky, které velkoobjemové motory nezavrhly. Jednou z nich je GM, jehož šestá generace osmiválcového small-blocku bude větší než předchůdce.

Vývoj v Evropě je jednoznačný. V polovině nultých let 21. století přišly na scénu přeplňované zážehové motory, které díky turbodmychadlu i při nižším objemu válců disponovaly vyšším výkonem a zejména vyšším točivým momentem (navíc dostupným od poměrně nízkých otáček) než o desítky procent větší atmosférické agregáty. Ty dnes v nabídce prakticky nenajdeme. A pokud ano, tak jako součást hybridního pohonu, respektive maximálně u městských a malých aut.

Zatímco litrové tříválce jsou dnes u dostupných aut v Evropě normou a o válec větší patnáctistovky si dobře vedou i ve středně velkých SUV, ve Spojených státech si stále potrpí na vyšší objemy. I tady sice pomalu přecházejí na přeplňování (dokonce i u velkých pick-upů), obrovské motory přesto mizí mnohem nižším tempem než u nás. V některých případech se přitom dočkáme též vývoje nových agregátů, které svým objemem odpovídají skoro pěti slušně výkonným čtyřválcům v Evropě.

Jedním takovým je šestá generace osmiválcového small-blocku od Chevroletu. Agregát s označením LS6 by měl mít objem 6,7 litru, přičemž v plánu je i o něco menší provedení. Motor dostane hliníkový blok a přímé vstřikování, teoreticky se počítá také s přeplňovanou variantou, pravděpodobně tradičně kompresorem.

Verze s 6,7 litry by se měla mimo jiné představit v Corvette Grand Sport, sesterský sedan Cadillac CT5-V Blackwing by pak mohla dostat ještě objemnější osmiválec.

Mateřský koncern GM do vývoje šesté generace small-blocku investoval stovky milionů dolarů. Například jen do motoráky ve Flintu v Michiganu automobilka kvůli výrobě nového osmiválce dala 579 milionů dolarů, což je skoro 12 miliard korun. Ve srovnání se stávající pátou generací s objemy 5,3 litru a výkonem okolo 355 koní a 6,2litrovou verzí se 420 koňmi má být novinka logicky silnější. V přeplňovaném provedení by se výkon hravě mohl vyhoupnout přes 700 koní (aktuálně dosahuje 682 koní).

Video placeholder
Chevrolet Corvette ZR1X • Zdroj: Chevrolet

Ačkoliv zatím nejsou známy zprávy o tom, že by jednotka LS6 měla být elektrifikována, růst zájmu o hybridy je nejen v USA zřejmý. Dá se tedy předpokládat, že minimálně v některých modelech by se nový motor mohl dočkat elektrické výpomoci, což by zejména v nižších rychlostech výrazně zvýšilo efektivitu pohonu.

Zdroj: Motor1, CorvetteBlogger.com a Road and Track, foto a video: GM

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů