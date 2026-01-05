Tlačítka jsou zpátky! Nový Volkswagen ID. Polo poprvé ukázal interiér
Automobilka Volkswagen odhalila interiér ID. Pola, nástupce oblíbeného malého vozu. Po vzoru Škodovky vrací do hry tlačítka pro řadu důležitých funkcí.
Po prototypu potaženém maskovací fólií Volkswagen pokračuje v odhalování svého extrémně důležitého modelu ID. Polo. Tento malý elektrický vůz má být levnější, a tedy zákazníkům masově dostupnější. Ze zveřejněných obrázků interiéru je také nasnadě, že bude přístupnější i ovládáním.
Konečně totiž vidíme v činech to, o čem se dosud jen mluvilo – návrat tlačítek do interiérů volkswagenů. Klíčová jsou hlavně dvě místa – lišta tlačítek pro ovládání dvouzónové klimatizace pod jejími výdechy na středové konzoli a čtyři, nikoliv jen dva, ovladače pro čtyři elektricky stahovací dveřní okna.
Další změnou, která však souvisí s designem spíš než s funkčností, jsou hranatá tlačítka na volantu. Ta mají stejné schéma jako dosud, jen mají hranatější vzhled a jsou možná i o něco větší. Samozřejmě nejsou vibrační a nejsou v těchto místech dotykové plošky, jako ve vozech rodiny ID dosud, Volkswagen však už aspoň v jiných autech začal ty kritizované ovladače nahrazovat staršími tlačítkovými.
Za zmínku stojí také retro design přístrojového štítu a centrálního displeje, který má připomínat první generaci modelu Golf. Půjde změnit, pokud by se vám nelíbil. Alespoň však, na rozdíl od takového Fordu Mustang, můžou vypadat retro oba displeje. Přístrojový štít je také výrazně větší oproti tomu v ostatních modelech rodiny ID; ve velkou variabilitu však zatím musíme jen doufat.
Podle přání zákazníků
Automobilka v tiskové zprávě tvrdí, že „nový přístup k navrhování“ byl „vytvářen zpětnou vazbou zákazníků“ a že „bude definovat kokpity nadcházejících modelů rodiny ID“. Ovládání má být jednodušší a intuitivnější „se známými vzorci ovládání značky Volkswagen“.
„Naše nová architektura interiéru, počínaje zcela novým modelem ID. Polo, posouvá zákaznickou zkušenost na novou úroveň: a to díky čistým liniím, vysoce kvalitním materiálům a intuitivnímu ovládacímu prostředí s fyzickými tlačítky a nově strukturovanými obrazovkami,“ říká Kai Grünitz, člen představenstva značky Volkswagen odpovědný za technický vývoj.
„Kromě toho přinese naše nová generace softwaru, počínaje modelem ID. Polo, našim zákazníkům znatelně více komfortu a funkcí. To zahrnuje například třetí generaci systému Travel Assist, která již brzy dokáže rozpoznat červenou na semaforu a značky Stop,“ dodává Grünitz. Také má ve vozech být možnost řízení jedním pedálem, které Grünitz označuje za komfortní.
My doufáme, že si řidič bude moci zvolit, jestli ho chce používat, aby byli spokojeni opravdu všichni. V interiéru i struktuře domovské obrazovky infotainmentu totiž můžeme spatřovat značnou inspiraci Škodovkou, která v enyaqu a elroqu na tlačítka nikdy nerezignovala, ovšem pádla pod volantem k upravování míry rekuperace po uvolnění plynového pedálu, jež Škoda, ale třeba i Hyundai nebo Kia mají, v ID. Polu pořád nejsou.
Na svém místě zůstává otočný volič převodovky vpravo a páčka blinkrů a stěračů vpravo pod volantem, které už známe z jiných volkswagenů, ale i ze škodovek Superb a Kodiaq. Volkswagen do ID. Pola slibuje také světelný pruh ID.Light, který kromě ambientního osvětlení také má funkce typu varování při otvírání dveří, blíží-li se jiné vozidlo, nebo naznačení, kterým jízdním pruhem máte jet např. v dálničním křížení.
Twitteroví bojovníci kritizují tlačítka
Obrázky interiéru ID. Pola se samozřejmě dostaly i na síť X, dříve Twitter, kde neunikly pozornosti lidí, kteří tlačítka považují za přežitek. Argumenty, proč se Volkswagen vrátil do dřevních dob s návratem tlačítek, se různily. Někdo říkal, že na volantu stačí dvě multifunkční tlačítka, jiný označil volant za klávesnici QWERTY, další kritizoval počet ovladačů oken a někteří si z tlačítek dělají rovnou legraci.
New VW ID Polo Design. Back again to functional buttons. #ID#Polopic.twitter.com/tduYc4gXF1— Patrick Weber (@Pedchen) January 4, 2026
Odmítače tlačítek uzemnil Tim Oldland, dle profilu designový specialista infrastruktury pro elektromobily s několikaletými zkušenostmi z automobilového průmyslu: „Lidské tělo si pamatuje polohu věcí a spojuje si je s hmatem. Když vejdete doma do tmavé místnosti, nehledáte přece vypínač zrakem, že ne? Víte, kde je, natáhnete ruku a hmatem si polohu potvrdíte, zatímco mozek zaregistruje tvar vypínače. To je tzv. ‚svalová paměť‘.
Tohle u dotykového displeje absolutně nefunguje. Možná trefíte přibližnou oblast, ale pak se musíte podívat, čímž spustíte oči ze silnice. Zvláště pokud musíte kliknout podruhé, protože funkce téměř nikdy nejsou hned na první úrovni menu. Shrnuto a podtrženo: dotykové displeje nejsou bezpečnější. Jsou ale mnohem, mnohem levnější, a právě proto je mají výrobci rádi,“ uvedl.
Many Teslabros commenting on this saying buttons are unsafe etc. Get a grip, please. As someone who has worked for a few years in automotive ergonomics, here’s the science of why physical buttons are better:— Tim Oldland (@Tim_Oldland) January 4, 2026
The human body remembers where things are and relates them to touch.… https://t.co/8teRmAYrOM
Jiný zase tvrdil, že je lepší mít ovládání klimatizace v displeji, protože na něj člověk často nesahá. A právě proto, že docela často používáme např. uzavření vnitřního okruhu ventilace, jede-li před námi třeba starý neudržovaný diesel, hned zkraje roku 2026 dostanete prostor i vy, čtenáři Auto.cz v malé anketě.
zdroj: Autorský text s využitím informací od Volkswagenu | foto, video: Volkswagen