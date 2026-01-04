Novinky pro řidiče: Připravte se na změny
I letošní rok přináší řidičům zásadní změny. Mění se třeba věková hranice první povinné zdravotní prohlídky pro řidiče-seniory. Máme pro vás přehled novinek platných od ledna.
Zdravotní prohlídky: K lékaři až v 70 letech
Od prvního ledna se posunuje první povinná návštěva lékaře pro řidiče-seniory z dřívějších 65 let až na 70 let. Poté budou chodit pravidelně každé dva roky. Ministerstvo dopravy posunutí věkové hranice zdůvodňuje lepším zdravotním stavem současných seniorů oproti těm předchozím.
V praxi to znamená, že jestliže vám letos bude teprve 64 let, můžete si na pár let oddychnout, k lékaři půjdete až v sedmdesáti letech. Ale pokud letos oslavíte 70. narozeniny, měli byste se co nejdříve dostavit k lékaři a získat posudek o zdravotní způsobilosti.
Obavy z prohlídky nemějte. Podle posledních statistik přijde o řidičák ze zdravotních důvodů jen pět procent seniorů v rozmezí 65 až 75 let. Výhodou je také, že od ledna odpadá po prohlídce povinnost vozit s sebou papírové potvrzení, policisté ho uvidí online v registru řidičů. Posudky vydané před 1. lednem 2026 bude nutné stále vozit s sebou.
Co lékař kontroluje
Celkový stav seniora, mimo jiné sluch, zrak včetně barvocitu a zorného pole, rovnováhu těla včetně celkové mobility.