Jak vypadá ideální budoucnost podle Koenigseggu? Dieselové hybridy
Dieselové motory ještě relativně nedávno kralovaly prodejům v Evropě. Dnes jejich podíl rapidně klesá, zejména na úkor hybridů. Podle výrobce jedněch z nejdražších vozů v Evropě by ale ideálním pohonem budoucnosti mohla být právě jejich kombinace.
Šéf automobilky Koenigsegg Christian von Koenigsegg není ve švédském výrobci supersportů jen manažerem, ale aktivně se podílí na vývoji a sám drží několik patentů. Značka se také nebojí experimentovat a v modelu Gemera, začínajícím někde nad 30.000.000 Kč, měl původně nabídnout tříválec.
V nedávném rozhovoru s americkými novináři se Christian von Koenigsegg rozpovídal o tom, jak vidí budoucnost automobilového průmyslu. Jednou z alternativ pro elektromobily jsou podle něj dieselové plug-in hybridy.
„Naftový hybrid by byl úžasný. Pokud není dovoleno jezdit s dieselem ve městech, jednoduše se vypne a máte k dispozici slušně velkou baterii. A na své občasné dlouhé cesty jezdíte na HVO, tedy obnovitelnou naftu. Řekněme, že 5 % vašeho ježdění je na HVO. Zbytek je elektrický a vaše auto je o 300 kilogramů lehčí než běžný elektromobil s dlouhým dojezdem, protože má jen třetinovou baterii. To je mnohem lepší pro životní prostředí a nikdo o tom nepřemýšlí.“
Není úplně pravda, že by nad něčím podobným nikdo nepřemýšlel. Dieselové full-hybridy vyráběl Peugeot mezi roky 2011 a 2017 a dvě automobilky se vrhly i na dieselové plug-in hybridy. V roce 2012 uvedené Volvo V60 dostalo i variantu s dieselovým plug-in hybridem, i tato značka však pohon po pár letech opustila. Dieselové PHEV používala i produkční verze Volkswagenu XL1 s malinkým naftovým dvouválcem. Dnes se však tomuto pohonu věnuje už pouze Mercedes, který jej nabízí hned v několika modelech.
V teorii dává dieselový hybrid smysl – motor samotný je nepřekonatelný na delší cesty, ve městě ale trpí, a tam by jeho práci převzal elektromotor. Důvodů, proč se tyto pohony neujaly, je hned několik. Jedním z nich je složitější technika, zejména emisní systémy, které dělají motor velký, těžký a drahý. Tím největším je však špatná pověst dieselu, za kterou může zčásti právě Volkswagen a jeho skandál s falšováním emisí.
Že by se do vývoje pustil samotný Koenigsegg, asi není moc pravděpodobné, zrovna v jeho modelech by nejspíše uplatnění nenašel. Technika švédské automobilky se ale jednou téměř dostala i do běžného levného modelu. V roce 2016 se na autosalonu v Pekingu ukázal koncept Qoros Qamfree 3, který využíval motor bez vačkových hřídelí. Ten vyvinula dceřiná firma Koenigseggu FreeValve.
O rok později Qoros ukázal také koncept elektromobilu, využívajícího elektromotory z Koenigseggu Regera. Ze spolupráce ale nakonec nic nebylo kvůli problémům Qorosu. Ten v roce 2018 přešel pod nového majitele, kterému se ale nepodařilo zastavit propad prodejů. V roce 2022 tak automobilka, původně založená koncernem Chery, zcela zanikla.
Zdroj:CarBuzz, zdroj foto: Koenigsegg, zdroj videa: Koenigsegg