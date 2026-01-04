Mitsubishi láká na nový model. Zřejmě se vrací legendární Pajero
Poslední roky přejí návratu tradičních jmen. U Mitsubishi se to možná nesetkalo s takovým nadšením, ale teď se pravděpodobně chystá velký návrat legendy i s odpovídající technikou a vzhledem.
Pohled do nabídky Mitsubishi na našem trhu příliš nezahřeje u srdíčka. Modely Renaultu alespoň minulý rok doplnil nový Outlander z vlastního vývoje, a pozitivní je, že jej v budoucnu možná doplní další takové modely. Mimo Evropu je modelová řada Mitsubishi rozsáhlejší a převážně z vlastního vývoje, zmizely z ní však legendární jména jako Lancer nebo Pajero.
Off-road Pajero, vyráběný ve čtyřech generacích od roku 1982, skončil bez náhrady před čtyřmi lety. Na některých trzích se prodává model nazvaný Pajero Sport, který je sice také na rámu, je ale menší a stylizovaný spíše jako klasické SUV. Skončily už i menší deriváty, jako Pajero Pinin nebo kei car Pajero Mini.
Mitsubishi ovšem slíbilo příchod nové vlajkové lodi značky v podobě velkého rámového off-roadu, postaveného na základě pickupu L200. Že by se mělo jmenovat Pajero, Mitsubishi nepotvrdilo; jakékoliv jiné jméno dnes ale moc nedává smysl. Ostatně zrovna Mitsubishi má s recyklací starých jmen bohaté zkušenosti. Pro Pajero by to znamenalo návrat k rámové konstrukci, kterou opustilo s příchodem třetí generace v roce 1999.
Že se uvedení novinky blíží, dalo Mitsubishi najevo na Nový rok, kdy zveřejnilo video ukazující v akci právě některé ze starých legend a také sportovní verzi pickupu L200. Na úplném konci záběru na Mitsubishi Pajero závodící v poušti přejde v tmavý záběr ukazující zjevně nový model na silnici. Veliký hranatý vůz působí jako moderní inkarnace Pajera, a navázání na původní model ve videu v podstatě potvrzuje i jeho jméno.
Designem auto vypadá podobně jako loni uvedené SUV Mitsubishi Destinator se samonosnou karosérií, které se prodává v Asii. Stejně jako to má i nepojmenovaná novinka denní svícení ve tvaru písmene L a výrazné zadní blatníky se schodem ve spodní lince oken.
Že by se nové Pajero prodávalo i na evropském trhu, není příliš pravděpodobné. Místní trh opustily i jiné podobné modely, jako Nissan Patrol nebo Toyota Land Cruiser z největší série Station Wagon. Tyto modely jsou ale velmi úspěšné třeba na Blízkém východě, kde je Mitsubishi také tradičně silné. Například ve Spojených arabských emirátech je Mitsubishi stále třetí nejpopulárnější značkou.
Právě Nissan Patrol a Toyota Land Cruiser ze série Station Wagon (J300) jsou tam ale v první desítce prodejů, a navíc zde už je vidět i veliký zásah z Číny. Velmi silná je tam už značka Jetour, která staví off-roadové vozy, a roste i podobný Tank nebo Rox. Mitsubishi by se tak návrat k pořádnému off-roadovému modelu hodil.
Zdroj: Mitsubishi, zdroj foto a video: Mitsubishi