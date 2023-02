Korejský Soul po 14 letech ruší parkovací místa vyhrazená pro ženy

Soulské úřady nyní tvrdí, že speciální místa pro ženy už nejsou zapotřebí a budou přeměněna na stání pro rodiny. Kritici kroku ovšem namítají, že se jedná o další příklad antifeministické politiky v Jižní Koreji. Správa města plánuje začít s přeměnou míst koncem března.

Pětapadesátiletá Čong Un-čung uvedla, že místa pro ženy využívá, kdykoli je najde. "Cítím se na nich bezpečněji," poznamenala a dodala, že v blízkosti těchto míst se podle ní nepohybuje tolik nebezpečných lidí. "Když nastoupím do auta, vždycky hned zamknu dveře," řekla.

Video se připravuje ...

Její 27letou dceru Pak Jong-so mrzí, že její matka bude po zrušení vyhrazených míst mít menší pocit bezpečí. "Zdá se mi divné, že se aktivně zbavují něčeho, díky čemu se ženy cítí bezpečně," uvedla. "Vždyť o ně zas tak moc nejde. Není to tak, že by polovina parkoviště byla vyhrazena ženám, je to jen pár míst," dodala.

V Soulu, který je největším jihokorejským městem, byla na parkovištích s více než 30 místy stanovena povinnost přidělit deset procent ženám. Z 16.640 veřejných parkovacích míst jich bylo pro ženy vyhrazeno necelé 2000. Většinou se nacházela v blízkosti vchodů do budov, aby ženy nemusely chodit potmě přes parkoviště.

Podle vládních údajů z roku 2021 více než dvě třetiny násilných trestných činů spáchaných na městských parkovištích byly sexuální trestné činy, včetně znásilnění, sexuálního napadení a obtěžování.

Starosta O Se-hun, který místa určená pouze pro ženy zavedl, však nyní svůj krok ruší. Poznamenal, že nastal čas "brát v úvahu rodiny". Nová rodinná místa budou k dispozici těhotným ženám nebo osobám cestujícím s dětmi. Městský úřad potvrdila, že ženy, které nesplňují tato kritéria, je nebudou moci využívat.

Rozhodnutí je podle kritiků dalším příkladem "kultury antifeminismu", která v posledních letech charakterizuje jihokorejskou politiku. Muži v Jižní Koreji stále častěji tvrdí, že politika, která má zvýhodňovat ženy, je diskriminační.

Současná jihokorejská vláda odstranila pojem "genderová rovnost" ze školních osnov a snaží se zrušit ministerstvo pro genderovou rovnost.

O Kjon-čin z Korejské ženské asociace je zklamaná, že se parkovací místa pro ženy odstraňují, ale více ji znepokojuje širší trend. "Vláda se snaží prosadit antifeministickou politiku a nyní můžeme vidět, jak se tato regresivní politika přenáší i do místních samospráv," řekla.

Pilot Čo Jong-če si však myslí, že se parkovací místa pro ženy musí zrušit. "Tyto prostory diskriminují muže," řekl čtyřiatřicetiletý muž. "To, že ujdete o 100 metrů více, neznamená, že jste méně v bezpečí, a v dnešní době jsou parkoviště plná bezpečnostních kamer," dodal.

Video se připravuje ...

Místa určená pouze pro ženy, která byla poprvé zavedena v 90. letech v Německu, vyvolávají v Jižní Koreji kontroverze. Vzhledem k tomu, že některá z nich jsou delší a širší, kritici tvrdili, že posilují stereotyp, že ženy hůř parkují. Parkovací místa pro ženy jsou ale větší proto, že se předpokládalo, že jihokorejské ženy ocení, pokud budou jejich děti mít víc prostoru na nastoupení a vystoupení z auta.