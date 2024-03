Královy klenoty aneb Nádherná sbírka, kterou jinde na světě neuvidíte

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Autor: Mario Rychtera

Toto dostaveníčko však není zdaleka náhodné. Od majitele se dozvídám, že po dobu co tuhle unikátní sbírku dává dohromady, ho povzbuzuje touha uchovat tyhle fascinující střípky naší automobilové historie v hmatatelné podobě pro další generace. Krom samotných vozů se mu podařilo zachovat i celou řadu originálních artefaktů od původních technických výkresů, modelů, výrobních forem a přípravků až po dobové fotografie, jejichž prostřednictvím můžeme nahlédnout do zákulisí neopakovatelných příběhů jejich vzniku. S Jirkou Hladíkem z YOUNGTIMERCLASSIC gallery, někdejším spoluzakladatelem prvního Muzea socialistických vozů na světě, který je nejen iniciátorem tohoto focení, ale i šťastným majitelem prototypu MTX Škoda Buggy, již delší dobu připravují nové muzeum v úchvatném industriálním prostoru bývalého cukrovaru. To se ale v průběhu let ukazuje, jako nesnadný cíl, aktuálně tedy hledají lepší řešení.

„Postupem času jsme oba pochopili, že je to naše sběratelství sice dobrá věc, ale taky tak trochu kontraproduktivní. Syslíme ta auta a věříme, že je tak zachraňujeme pro budoucí generace a už brzy je zpřístupníme veřejnosti. Realita je však taková, že jsou schovaná pod plachtami v privátních garážích a veřejnost tak o ně už spoustu let přichází. Tyhle úchvatné stroje si ale nezaslouží věčně čekat, chtějí být obdivovány už teď,“ říká designér Král.

Potřeba kompenzovat onu dlouhodobou absenci těchto unikátů na očích motoristické veřejnosti, prozatím vyústila alespoň v toto výjimečné focení. Bílá bugina s ostře řezanou karoserií bývá čas od času k vidění v pohybu při setkáních vozů MTX. Zde jsem ji poprvé na vlastní oči spatřil i já. Rozevlátý jízdní styl vousatého týpka v dobové přilbě mne ihned zaujal, bylo zřejmé, jak moc si tuhle jízdu užívá. Dost jsem mu tehdy záviděl.

MTX Škoda Buggy (1970)

V roce 1969 byl v údolí Mamutů, ležícím poblíž Přerovské rokle, uspořádán první autokrosový závod u nás. Startovnímu poli tehdy vévodil Rakušan Glavica s plážovou buginou na bázi VW Brouk. Akce udělala na účastníky i diváky velký dojem a položila tak v tehdejším Československu základ nové sportovní disciplíny. Autokros zaujal i Václava Krále, který pak v nově vzniklém Metalexu prosadil vývoj automobilu pro volný čas použitelného i jako sportovní náčiní pro autokros.

V rekordním čase

Celý vývoj od prvních nákresů po zhotovení kompletního vozidla zabral pouhé čtyři měsíce. Realizace probíhala v Roztokách u Prahy, nedaleko Králova bydliště. Zde se podařilo zajistit výrobní prostory v garáži u jeho sestry, jelikož v plzeňském zázemí Metalexu v té době probíhaly práce na monopostu MTX 1-01 formule Škoda.

Světová premiéra

Na přelomu června a července 1970 proběhla v pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka mezinárodní výstava IEMA s podtitulem Člověk a automobil, zde byl veřejnosti představen prototyp vozu pro sport a volný čas MTX Škoda Buggy. Není bez zajímavosti, že zde Václavu Královi, za tento designérský počin složil hold jeho italský vrstevník, zakladatel studia Italdesign, Giorgetto Giugiaro (později vyhlášen automobilovým designérem století). Údajně tehdy prohlásil: „Viděl jsem již mnoho vozidel této kategorie, ale tohle je ze všech nejhezčí.“ Dalo by se s nadsázkou říct, že tímto momentem se Václav Král definitivně zapsal do dějin světového automobilového designu.

Slibný začátek

V listopadu téhož roku již první československá bugina stála na startovním roštu autokrosového závodu na trati Velké pardubické. V rukou Karla Jílka si i přes silnou konkurenci vedla hned od samého začátku výborně, nakonec z toho bylo první místo ve třídě do 1000 cm3 a druhé místo v absolutním pořadí. Úspěch se tedy dostavil prakticky okamžitě.

Technika pod rentgenem

V lednu nadcházejícího roku se MTX Škoda Buggy objevila na obálce časopisu Automobil. Fotografie dívky za volantem buginy utkvěla v paměti nejednoho čtenáře stejně jako Králova rentgenová kresba ilustrující článek s technickým popisem.

Futuristické tvary jednodílné laminátové karoserie skrývaly prostorový trubkový rám s letmo uloženým čtyřválcem z „embéčka“. Většinu ostatních komponent podobně jako u formule MTX 1-01 poskytla Škoda 100. Stroj byl posazen na krásné ráfky z lehké slitiny 5,5 x 13“ značky Studio, obuté do pneumatik Barum OS14 se záběrovým desénem pro použití v zimních podmínkách. Technické parametry na papíře nevypadaly nijak extrémně, snad jen hmotnost pouhých 505 kg dávala tušit, že by s ní litrový motor o výkonu 44 kW nemusel mít mnoho práce.

Buggy byla od samého začátku zamýšlena především pro sériovou výrobu na běžné silnice. Metalex však v té době neměl kapacitu na paralelní výrobu dvou různých programů a dal přednost Formuli.

Výměna za slona

Pro rok 1971 již bylo vypsáno mistrovství republiky v autokrosu. První závod se konal 9. května v Příbrami, tedy shodou okolností v den čtyřiatřicátých narozenin Karla Jílka, který tehdy s buginou startoval naposled.

Přestože se technika závodních strojů během krátké doby výrazně zkvalitnila, patřil tento vůz mezi nejlepší a velice se zalíbil vedení jabloneckého Liazu. Vzhledem k tomu, že Metalex v té době řešil problém transportu formulových vozů na závody, došlo na tehdejší dobu k překvapivé dohodě o výměně MTX Škoda Buggy za zgenerálkovaný stěhovák Škoda 706 RTO, který se upravil pro převoz formulí. Metalex tak získal obrovského pomocníka, jenž si vysloužil přezdívku „Slon“! Díky realizaci této výměny v následujících podnicích autokrosového mistrovství za volant buginy usedal Josef Kakrda st. z AMK LIAZ Jablonec n. N., který se na buggy střídal s kolegou Soukupem.

Znovuzrození

Současná podoba stroje nese známky četných úprav jak z období, kdy vůz aktivně závodil, tak z druhé poloviny osmdesátých let. Tehdy byl z torza, které mělo původně skončit v kovošrotu, přestavěn, dle původní Královy vize, do podoby civilního vozu pro volný čas. Vzhledem k tomu, že se v té době nejednalo o cenného veterána, nýbrž vysloužilý vrak autokrosového speciálu, který měl po obnově, a hlavně zcivilnění sloužit jako testovací platforma pro vývoj nové buginy, bylo při kompletaci použito množství „lepších“ dílů z aktuálního modelu Škoda 120. Zajímavostí také je, že se k vozu dochovala jen dvě původní kola, ta zadní pak byla použita z formule Studio. To vše ale krásně ilustruje životní příběh tohoto unikátního stroje.

Současný majitel zastává filozofii, že auta jsou od toho, aby jezdila, a zejména ta závodní by měla být alespoň občas vidět v akci. Pravidelně se se svou buginou účastní exhibičních jízd vozů značky MTX a musím říct, že ji moc nešetří. Osobitým jízdním stylem baví diváky a strojem určeným primárně na nezpevněné autokrosové tratě zpestřuje startovní pole asfaltových okruhů.

Jízdní dojmy

S patřičným respektem usedám za volant, mám instrukce ohledně proměnlivé přetáčivosti a nedotáčivosti v návaznosti na práci s pedálem plynu. Musím si tak osvojit zcela nezvyklý styl jízdy. Buggy má pod plynem často natolik odlehčený předek, že zkrátka nereaguje na povely volantu a chce pokračovat stále vpřed, když však uberete, přední kola se opět dostatečně opřou o podklad a začnou poslouchat vaše povely, při vyšší nájezdové rychlosti se přibližně v tento moment zadní kola rozhodnou, že by vás v té zatáčce chtěla předjet. Ztráty adheze na zadních kolech se ale nesmíte leknout, dá krásně využít, opět šlápnout na plyn, volantem dát kontra a vyjet z té zatáčky krásným powerslidem. S tak krátkým rozvorem to však není legrace, na výjezdu to chce hodně citu pro nalezení toho správného poměru akcelerace a přilnavosti. Chce to hlavně praxi. Dalo by se říct, že při jízdě skáčete z extrému do extrému a neustále balancujete na hraně. Tohle není hračka, ale ostrý závodní stroj! Tomu odpovídá i projev motoru, který s naprosto neurvalým mechanickým řevem točí až 8 tisícům otáček, aby taky ne, údajně má vačku z původního okruhového Studia B5!

Tatra MTX V8 (MTX 2-05): První český supersport

Myšlenkou vytvořit první český supersport se Václav Král intenzivně zabýval už od poloviny osmdesátých let. Vzhledem k tomu, že se něco takového neslučovalo s komunistickou ideologií, nebyl v celém východním bloku jediný výrobce, který by měl ve svém portfoliu nějaký supersport. Design zamýšleného vozu od samých počátků definovala především mechanická čistota konstrukce za použití primárně tuzemských stavebních prvků, sportovní výraz, a hlavně ladný, aerodynamický profi l karoserie. Vůz měl sloužit jako Pace Car (dnešní Safety Car) pro záchranný systém Narex na závodech F1. Po vzoru série BMW PRO-CAR měl dokonce vzniknout značkový pohár Tatra. Automotodromy v Mostě a Brně by vozům umožňovaly dosahovat rychlosti až 300 km/h. První návrhy nevšedního supersportovního automobilu představil Václav Král v Metalexu již v roce 1987, tedy tři roky před tím, než Lamborgini uvedlo na trh model Diablo. Projekt dostal označení MTX 2-05 (Metalex, dvoumístný vůz - pátý v pořadí), málokdo mu však řekl jinak než „Supertatra“.

Na počáteční fáze projektu vzpomíná Jiří Král, který tehdy již otci pomáhal.

„Zcela v tátově režii vznikla maketa 1:1 i konstrukce rámu, na kterém jsem pracoval jako učedník u mistra. Použili jsme obě nápravy i celý pohonný agregát Tatra 613 vyjma předních pružin, které se musely vejít pod čelní sklo. S pomocí pana Galušky ze Švýcarska se do projektu zapojilo Pirelli a O.Z.“

Po změně režimu se změnilo i závodění natolik, že projekt byl dokončen jako silniční. Přesně opačný vývoj, než tomu bylo u první československé buggy.

Maketa při prezentaci měla pneumatiky P Zero o rozměrech 245/40 ZR17 vpředu a 335/35 ZR 17 vzadu na ráfcích O.Z. Racing Futura. Jsou to přesně ta kola, která má červená MTX Tatra V8 na fotografiích, proto je dnes maketa na černých plecháčích. Design se samozřejmě vyvíjel s dostupností nových dílů, například byla využita světla z BMW 850i.

Technika z Tatry 613

Práce probíhaly od března 1989 do června 1990. Inženýři Filípek a Čábal v plzeňském Metalexu Králův návrh podvozku dotáhli do podoby prvního prototypu. Při finálních úpravách přišlo vhod závodní know-how inženýrů z fabriky Tatra Příbor. Tým zvětšil objem motoru na 3919 cm3, což u karburátorové verze přispělo k výkonu 160 kW. Navzdory hladké karoserii měl vůz chytrý systém přívodu vzduchu pro chlazení motoru i brzd. Otvory v předním nárazníku proudil vzduch k olejovému chladiči a předním brzdám, bočními kapsami k zadním brzdám a štěrbinou pod křídlem proudil chladicí vzduch přímo k motoru. Upravená brzdová sestava s kotouči na všech kolech vycházela rovněž z Tatry 613.

Závodní ambice

Karoserie dokončená v roce 1991 rozměrově odpovídala předpisům okruhové série FIA skupiny C, s limitem délky 4800 mm. Produkční model ji splňoval s rezervou 220 mm, což poskytovalo dostatečnou rezervu pro instalaci dalších aerodynamických prvků. Pro udržení nízké hmotnosti (vůz váží jen 1350 kg) tvořil karoserii laminát, ale do budoucna se počítalo i s karbonovým vláknem. Vlepená skla na zakázku vyrobil teplický Glas Union. Protože původním záměrem bylo závodní auto, bylo nejdříve o 40 mm blíže k silnici (světlá výška 100 mm).

Jednoduché a funkční

Dveře se otevírají vertikálně, což ulehčuje nasedání přes široký práh. Na první pohled strohý interiér vyniká svou účelností a navozuje atmosféru závodních speciálů. Jednoduché palubní desce potažené černou koženkou dominuje otáčkoměr do 8000 a ukazatel rychlosti, jehož stupnice končí magickou hodnotou 300 km/h. Palivoměr společně s ukazateli teploty a tlaku oleje, doplněný o velké hranaté kontrolky, pak řidiči poskytují ostatní nezbytné informace. Spínací skříňku a ovládání varovných blikačů najdeme na palubní desce vpravo od volantu, všechny ostatní spínače jsou po vzoru čistokrevných závoďáků poskládány na středovém panelu před dokonale umístěnou řadicí pákou. Sportovní tříramenný volant a červené skořepinové sedačky se čtyřbodovými pásy ještě umocňují celkový dojem sportovního náčiní. Metalex byl ovšem připraven i na zhýčkané klienty, kterým nabízel možnost personalizace v podobě koženého čalounění, či příplatkovou klimatizaci. Pozice řidiče bude vyhovovat zejména vysokým postavám. Tyč řízení je extrémně dlouhá a pedály poměrně daleko.

Mimořádný úspěch nevyužit

Oficiálně se červený prototyp MTX Tatra V8 s výrobním číslem 001 představil světu v říjnu 1991 na Autosalonu Praha 1991, kde sklidil mimořádný úspěch. Vše umocnilo 200 předběžných objednávek, což byl dvojnásobek plánované produkce! Nakonec se v plzeňském Metalexu do roku 1993 postavily jen další dva kusy MTX Tatra V8, které byly schváleny pro běžný provoz, čtvrtý vůz byl ve formě stavebnice (bez motoru) vyvezen do USA a nabízen firmou Desperado Motor Racing pod vlastní značkou za 250.000 dolarů (cca 8.750.000Kč), tedy více než trojnásobek pořizovací ceny hotového vozu u nás. Třetí vůz v černé barvě jako jediný dostal motor se vstřikováním benzinu K-Jetronic, tato verze dosahovala výkonu 225 kW. Petr Bold s ní pak na letišti v Hradčanech u Mimoně 8. května 1997 zajel pět českých rychlostních rekordů, při nichž dosáhl nejlepšího průměru 210,895 km/h. Nedostatečná délka dráhy omezila největší dosaženou rychlost, která i tak překročila 260 km/h. I přes slibné ohlasy Metalex celý projekt prodal do soukromých rukou a na výrobu dalších kusů nakonec nedošlo.

Innotech Mysterro: Český roadster pro Ameriku

Toto dostaveníčko však není zdaleka náhodné. Na projekt MTX TATRA V8 prakticky okamžitě navázala nová iniciativa Zdenka Mrkvici, který během pobytu v Kalifornii nabyl přesvědčení, že by tamní klientela ocenila zakázkový supersportovní roadster. Otevřený dvoumístný supersport s motorem uprostřed v té době na americkém trhu nikdo nenabízel. Za tímto účelem založil značku Innotech a oslovil věhlasného designéra Václava Krále, kterého nechal vytvořit přímého nástupce „Supertatry“ s otevřenou karoserií. První nákresy vznikly už v prosinci 1992 pod pracovním názvem California a za pouhé dva měsíce už měl otevřený roadster bez střechy a bočních okének finální podobu. Zatímco příď definují ladné tvary, záď s výrazným výkrojem, širokými boky a křídlem tvoří dokonalý kontrast. Není divu, že hned v roce 1993 získala stříbrná maketa v životní velikosti, prestižní ocenění - Národní cenu za design od Design centra České republiky. Teprve když oba vozy postavíte vedle sebe, uvědomíte si, jak bylo mysterro nadčasové. Designový skok je až neuvěřitelný!

Zkonstruováno pro výkon

Stejně jako „Supertatra“ má i mysterro prostorový trubkový rám s motorem uprostřed. Základem nabídky se stala atmosférická V8 o objemu 5,7 litru s výkonem 500 koní, pocházející z Corvette C4, hmotnost se přitom podařilo dostat na pouhých 1250 kg. Použití amerických motorů mělo budoucím majitelům zajistit snadnou údržbu a dobrou dostupnost dílů. Výkon na zadní kola přenáší pětistupňová převodovka 850QC od AUI. Z C4 pocházejí i obě nápravy, přičemž zadní je upravená kvůli změně koncepce, motor uprostřed a jiná převodovka. Palivové nádrže darovala Tatra 613. Podvozek je zkonstruován pro motory Falconer V12 s obsahem 6,5-9,8 litru a výkonem až 1500 koní.

Laminátová karoserie byla dokončena v roce 1994, boční zavazadlové prostory autoři vymysleli kvůli požadavku umístit dva golfové bagy. Interiéru dominuje lososová kůže a karbonový dekor palubní desky. Kontrastem jsou světlé budíky VDO a černý volant MOMO. Veřejnosti se vůz představil v červnu 1995 na brněnském Autosalonu.

Všestranný talent

Václav Král byl ikonou se širokým záběrem a nadčasovým myšlením. Své kvality prokázal již ve studentských letech, kdy se v médiích publikovaly jeho články a grafické návrhy, a jeho první design na podvozku KDF vyrobil otec spolužáka v deseti kusech. Od devadesátých let prosazoval svoji filozofii spotřebitelské skromnosti, tzn. neplýtvat energií na osobokilometr ať ve městě, nebo mimo ně. Kdejaké dítě si hrálo s jím navrženými hračkami. Přes to všechno je nejčastěji spojován právě s vozy z našich snímků.