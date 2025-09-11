Skútr BMW se střechou je zpět! Už jsme ho viděli, do série nemusí mít daleko
V Mnichově ukázala domácí automobilka něco, co připomíná křížence mezi elektrickým skútrem, bezpečnostní klecí a futuristickým městským vozítkem. BMW Vision CE navazuje na BMW C1, designovou ikonu z přelomu milénia.
BMW v Mnichově ukázalo něco, co připomíná křížence mezi elektrickým skútrem, bezpečnostní klecí a futuristickým městským vozítkem. BMW oficiálně odhalilo Vision CE, nový koncept elektrického skútru se střechou, který má ambici změnit způsob, jakým se pohybujeme po městě.
Kdo si pamatuje BMW C1 z počátku milénia, hned pozná podobnost. Tenkrát šlo o první skútr se střechou a bezpečnostním pásem, na kterém v některých zemích nebyla povinná helma. Vision CE myšlenku oživuje, ale v mnohem modernější a radikálnější podobě. Nad řídítky se klene otevřený roll-cage, připomínající rám závodní buginy, doplněný bezpečnostním pásem.
Díky konstrukci a stabilizačním systémům má jezdec možnost jet bez helmy a speciálního oblečení. Skútr je navíc samovyrovnávací – při stání nebo pomalé jízdě se sám stabilizuje, takže jezdec nemusí balancovat.
K předpokládané ceně nejsou žádné oficiální informace, ale s ohledem na cenovky současných elektro skútrů značky nepůjde o nic levného. Odhady hovoří o ceně okolo 14.000 eur (cca 340.000 Kč).
Designovka
Design Vision CE působí jako mix minimalismu a techniky. Masivní nástupní plocha, futuristické světelné lišty a robustní páteřní konstrukce evokují spíš malý městský elektromobil než klasický skútr.
Zajímavostí je modularita: BMW počítá s možností přidat čelní sklo, průhlednou střechu, boční panely, reproduktory nebo nosič. Na stánku ukazují i vizualizace různých „stylů“ – od městského přibližovadla po kempingovou verzi s LED osvětlením a úložnými boxy.
Materiály: Od oceli k polymerům
Původní skútr BMW C1 (2000–2003) byl na svou dobu unikát, ale jeho konstrukce byla poměrně těžká. Rám tvořila ocelová klec s integrovanou střechou, doplněná plastovými panely a masivními výztuhami. Výsledkem byl skútr s hmotností přes 185 kg, který sice nabízel bezpečnost, ale působil neohrabaně a těžkopádně.
Vision CE ukazuje, kam se materiály za dvacet let posunuly. Ochranný rám tvoří lehká vysokopevnostní ocel a hliník, doplněná o kompozitní díly a velké plochy z recyklovatelných plastů. Celá konstrukce působí subtilněji, ale zároveň je tu důraz na odolnost a modularitu – panely lze snadno měnit a doplňovat. Vystavený prototyp ukazuje i použití transparentních polymerů u volitelné střechy, které by mohly nabídnout lehkost skla bez jeho křehkosti.
Pro jednodušší život
Na tiskové konferenci BMW zdůraznilo, že cílem není jen nabídnout další elektrický skútr. Vision CE má odstranit bariéry, které často brání lidem přejít z auta na dvoukolku – tedy nutnost helmy, těžké výbavy nebo strachu z nestability.
S ochranou klecí, bezpečnostním pásem a samobalancováním se z jízdy stává zážitek přístupný širší veřejnosti. V Mnichově to vyvolává diskuze – skeptici připomínají, že podobná myšlenka už jednou komerčně neuspěla.
Zatím jde o koncept, ale BMW jasně staví na reálné platformě modelů CE 04 a CE 02, které už prodává. Pokud by Vision CE dostal zelenou, mohl by se stát logickým pokračováním této rodiny. Zda se Vision CE dostane do výroby a zda jej přijme legislativa, to zůstává otevřenou otázkou.
Autorský text. Foto: BMW a autor