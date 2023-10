Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Při cestě po Itálii může člověk potkat spoustu krásných aut, často unikátních, pocházejících z dílen mnoha místních věhlasných karosáren. Ne každý projekt ale končí nádherným autem, což je případ i tohoto původního VW Beetle z roku 1972, který se kdosi pokusil přestavět na Rolls-Royce.

Modifikace původního brouka jsou poměrně rozsáhlé, což je patrné při pohledu na přepracovanou příď s protáhlou rovnou kapotou, zakončenou robustní kolmou maskou ve stylu Rolls-Royce, na které nechybí ani ikonická soška. Zajímavé jsou však i vystouplé přední blatníky s přepracovanými světlomety s falešným chromovaným rámečkem a nechybí ani výrazný přední nárazník.

Při pohled z profilu může zaujmout dvoubarevné lakování nebo dekorativní dřevěný nástavec prahů. Vzadu se pak autor vytvořil výrazný kufr, opět lemovaný výraznými blatníky, který definitivně rozbíjí původní siluetu VW Beetle a opticky z něj vytváří sedan. S ohledem na chybějící ventilaci se však nabízí otázka, jak přestavbu snáší vzadu uložený vzduchem chlazený motor.

Vůz má plátěnou stahovací střechu, která už ale na první pohled není v nejlepším stavu. Z interiéru toho bohužel mnoho nevidíme, zdá se však být z velké části původní. Inzerát na Facebook Marketplace přitom bohužel neuvádí žádné bližší detaily k technickému stavu vozidla či jeho nájezdu.

Vozidlo by se však mělo nacházet v Palo del Colle na jihu Itálie a prodejce za něj žádá 9.500 eur, což je v přepočtu lehce přes 230.000 Kč. To je na upravený VW Beetle opravdu hodně, obzvlášť když nejlevnější vozy Rolls-Royce, obvykle Silver Shadow ze sedmdesátých let, pořídíte na italském trhu již okolo 13.000 eur (cca 318.000 Kč).

Jak přitom upozornili kolegové z Carscoops, kteří si všimli i inzerátu, podobné konverze vozů Beetle na „Rolls-Royce“ nejsou (nebo alespoň v minulosti nebyly) úplně neobvyklé a často našly využití při svatbách, kdy kompaktní rozměry Beetlu zřejmě lépe vyhovovaly jízdě úzkými (italskými) uličkami.

Web Jalopnik navíc upozornil na dokumenty z roku 1976, kdy se automobilka Rolls-Royce soudní cestou bránila výrobě modelu známého jako „The Elegant Beetle“, na který dodávala komponenty společnost A&A Fiberglass. Britská automobilka sice spor vyhrála, upravené vozy a vyrobené kity však ze světa nezmizely.