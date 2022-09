KTM X-Bow GT-XR je asi nejextrémnější verze okruhové hračky na silnice

Společnost KTM představila první verzi modelu X-Bow již v roce 2008, dnes se však díváme na model, který by měl představovat naprostý vrchol evoluce. Nové KTM X-Bow GT-XR se dá totiž označit za ekvivalent závodního vozu GT2 s registrační značkou, není tedy divu, že ho výrobce označuje za nejvíce nekompromisní supersportovní silniční vůz.

Základem vozu je karbonový monokok, jehož jednoduchá a závodně orientovaná kabina s dvojicí závodních sedadel a spoustou karbonu se elektroniky (i dálkově) otvírá podobně, jako u filmového batmobilu. Díky jednoduché koncepci a masivnímu použití karbonu se hmotnost vozu bez pohonných hmot zastavila na hodnotě 1250 kilogramů.

Vůz je vybaven 2,5litrovým turbem přeplňovaným pětiválcem Audi, který je naladěn na nejvyšší výkon 368 kW při 6350 min-1 a 581 Nm točivého momentu při 5550 min-1. Bavíme se tak o vyšším výkonu, než jaký nabídne Audi RS3 nebo TT RS. K tomu přitom motoru pomáhá i speciálně vyvinutý nerezový výfuk, který může být volitelně osazen katalyzátorem nebo tlumičem.

Motor je spojen se sedmistupňovou DSG převodovkou DQ500 z produkce koncernu VW a přes samosvorný diferenciál pohání pouze zadní kola. Akceleraci z 0 na 100 km/h by měl vůz zvládnout za 3,4 sekundy a jeho maximální rychlost je až 280 km/h. Působivá je ovšem i nádrž na 96 litrů paliva, díky které by mělo nové KTM zvládnout až 1000 kilometrů na natankování.

Podvozek z dílny Sachs je naladěný s cílem nabídnout co nejlepší trakci a umožňuje výškové nastavení pro přední i zadní nápravu. Světlá výška vozu je standardně 9 centimetrů, volitelně však společnost nabízí i hydraulický systém, který je schopen přizvednout přední nápravu a usnadnit tak řidiči jízdu po běžných cestách.

Kola jsou vybavena centrální maticí pro rychlejší výměnu na trati, přičemž vpředu jsou 19“ lité ráfky OZ Racing obuté do pneumatik s rozměrem 235/35 R19, zatímco vzadu jsou 20“ lité disky s širšími pneumatikami o rozměry 295/35 R20. Hmotnost vozu mezi nápravami je rozložena v poměru 44:56, standardní brzdy navíc mohou být nahrazeny keramickými.

Ručně lakovaná karbonová karoserie vozu byla uzpůsobena co nejlepší aerodynamice a vysokému přítlaku, ke kterému přispívá i velké zadní křídlo. Automobilka si vyhrála i s tvarem podlahy, rozložením hmotnosti a důraz byl kladen i na co nejnižší těžiště. Zpětná zrcátka navíc nahradily kamery přenášející obraz do kabiny.

KTM X-Bow GT-XR tak působí jako jedna z nejpůsobivějších a nejčistších transformací závodního vozu na silniční supersport. Výroba vozu bude probíhat ručně ve Štýrském Hradci a cena vozu před jakoukoliv individualizací začíná od 284.900 eur (cca 7 milionů). Produkce by se měla pohybovat zřejmě jen okolo 100 kusů, stejně jako u modelů X-Bow R, RR, GT4, GT, GTX nebo GT2.