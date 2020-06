Kutil přišel o rozestavěnou repliku Mustangu Eleanor kvůli autorským právům

Automobilový nadšenec a zručný kutil Chris Steinbacher z YouTube kanálu „B is for Build“ se nedávno pustil do ambiciózního projektu, který si vzal za cíl přestavět moderní Ford Mustang z roku 2015 do podoby ikonického Shelby Musgant GT500 ze slavného remaku filmu 60 sekund. Celý příběh má ovšem dost hořký konec.

Steinbacher se totiž dostal do právního sporu s Denice Halicki, vdovou po H. B. Halickim, který byl scénáristou, režisérem a hlavní postavou původního filmu 60 sekund z roku 1974. Po jeho smrti, k níž došlo v roce 1989 během natáčení druhého dílu 60 sekund, přešla práva spojená s filmem právě na jeho ženu.

Ta začala v roce 1995 spolupracovat s Jerry Bruckheimerem a Touchstone Pictures na novodobém remaku filmu, který se na plátna kin dostal v roce 2000. A okamžitě se z něj stal hit. Jeho popularita ovšem vedla k výrobě desítek kopií filmového Shelby Mustang s přezdívkou Eleanor, což se Denice Halicki rozhodla řešit žalobami. A soud jí dal za pravdu.

Halicki se tak stala držitelem ochranné známky na jakýkoliv Mustang nazvaný Eleanor, nebo na jakýkoli jiný vůz s tímto jménem, který by měl návaznost na film 60 sekund. Web TheDrive, který na případ upozornil, dokonce citoval tehdejší prohlášení jejího advokáta: „Je jedno, jestli to bude autobus nazvaný Elanor. Hlavní bylo to jméno, které se snaží získat.“

Advokát se přitom tehdy vyjadřoval na adresu Carrolla Shelbyho, který měl zájem vyrábět vozy Shelby Mustang ve stylu Eleanor. Po přisouzení autorských práv Denice Halicki si ale každý, kdo by chtěl vyrábět Mustang s přezdívkou Eleanor (nebo jakýkoliv jiný vůz s názvem Eleanor odkazující na film 60 sekund), musel předem požádat o licencování, jinak by porušil autorská práva.

A zatímco Shelbyho projekt byl zastaven ještě v počátcích, Steinbacherova přestavba moderního Mustangu na filmovou klasiku skončila dost brutálním a pobuřujícím způsobem. Jeho projekt musel být zastaven, musel smazat všechna svá videa na YouTube a rozestavěný speciál musel v rámci vypořádání odevzdat Denice Halicki, respektive společnosti GoneIn60Seconds.

Videa z přestavby tak už sice nejsou dostupná, na internetu se ale naštěstí povalují desítky fotek, které byly během přestavby pořízeny. A jak je patrné, Steinbacher se dostal až do fáze, kdy na podvozek Mustangu 2015 narouboval i karoserii klasického Shelby GT500.

Vůz byl navíc provozuschopný, díky čemuž s ním mohl Steinbacher podniknout první testovací jízdy. Jak navíc zmiňuje ve videu, jeho auto mělo i nadále funkční celou řadu prvků komfortní výbavy, včetně klimatizace, couvacích senzorů, centrálního zamykání nebo parkovací kamery. To jen podtrhuje, jak byl projekt sofistikovaný a propracovaný.

Web TheDrive se na Steinbachera obrátil s dotazem, z jakých konkrétních důvodů musel vůz odevzdat. To ovšem Steinbacher odmítl s ohledem na probíhající právní spor komentovat a místo toho pouze popsal své zážitky s jednáním týmu paní Halicki a její taktiky:

„Vím, že vám mohu sdělit svůj názor na tým v GoneIn60Seconds.com a říct vám, že to jsou hrozní lidé, prezentující se jako nadšenci do aut, s minulostí hlupáků radujících se z každého právního sporu. Prostě nejnepříjemnější a nejstrašlivější lidé, s nimiž jsem měl tu smůlu za celý život jednat,“ uvedl Steinbacher. „A není to jen kvůli tomu, že jsem naštvaný z toho, co se stalo. Jde o způsob, jakým se ti lidé rozhodli chovat.“