Motocyklová VC Německa 2021: Návrat krále? MotoGP ovládl Marc Márquez

8. závod letošního mistrovství světa silničních motocyklů hostil německý Sachsenring u města Hohenstein-Ernstthal západně od Saské Kamenice. Současný okruh existuje od roku 1996. Grand Prix se na něm uskutečnila poprvé o dvě léta později a v sezónách 2001 a 2003 prošla trať zásadnějšími modifikacemi. Je jen 3645 m dlouhá, relativně pomalá a úzká, desetkrát na ní zatáčejí jezdci doleva a pouze třikrát doprava.

MotoGP

Aleix Espargaró ve warm upu upadl a jeho aprilia se zastavila až o bariéru. Nejrychlejším mužem dopoledního zahřívacího měření sil se stal Fabio Quartararo (1:21,3 min).

Závod byl vypsán na rovných 30 kol. Po startu vystřelil Aleix Espargaró následován ostatními. Mezi nimi si nejlépe počínal Marc Márquez, který se záhy dostal poprvé od zranění do čela. Aprilia se Španělem za řídítky se ale nevzdávala. Jenže exmistr světa se prodral zpět do vedení. Navíc závodil celý víkend v retro přilbě v designu Eddieho Lawsona.

Álex Márquez se pokusil předjet Danila Petrucciho a pro oba to skončilo pádem. Vzápětí je následoval Lorenzo Savadori, tomu ujelo přední kolo. Zato Quartararo ztrácel. Ale vláček jedenácti jezdců jel zpočátku pohromadě. V devátém kole začaly padat z nebe kapky a jezdci mohli vyměnit stroje. Aleixe Espargara překonali Jack Miller a přes obrubníky (!) Miguel Oliveira.

Portugalec si pak vyšlápl na Australana. Osminásobný šampion vpředu mohl ujíždět... Dožene ho Oliveira? Snažil se a rozdíl se začal po několika okruzích zkracovat. Quartararo vyřídil i Jacka Millera a dostal se na průběžný bronz (v minulém závodě byl ještě jednou penalizován a skončil až šestý). Dobře jela i druhá KTM, kterou vodil Brad Binder, prokousal se až do Top 5.

K dramatu v čele nedošlo, Márquez začal svůj náskok zase navyšovat a projel cílem jako první před Oliveirou a Quartararem. Binder dotáhl své snažení až na čtyřku těsně před „Peccem“ Bagnaiou, ten se prodral vpřed hluboko z pole, Millerem a Aleixem Espargarem. Jackovi přestala fungovat zadní pneumatika, klouzala, proto se přes něj stájový kolega dostal. Johann Zarco se propadl až na osmé místo.

Fabio Quartararo v cíli řekl: „Tohle pódium byl cíl, je to super, bojoval jsem až do konce. Jsem spokojený. Tempo bylo celý víkend velmi špatné, ale upevnil jsem si vedení v šampionátu.“ Ostatní yamahy skončily hluboko v poli poražených. Oliveira: „Byla to hra kočky s myší, Márquez získával v první čísti trati, já v druhé. S druhým místem jsem velmi spokojený.“ Vybojoval třetí pódium v řadě, formu má skvělou. A dojatý vítěz? Tomu chvíli trvalo, než se rozmluvil: „Situace byla velmi složitá. Chtěl jsem do toho dát všechno, co kdybych vyhrál? Když začalo lehce pršet, zabral jsem, pak sprchlo znovu, což mi pomohlo. Držel jsem tempo i náskok a hlavou se mi honily vzpomínky na poslední rok...“

Marc chyběl na stupních vítězů 581 dní a naposledy vyhrál ve Valencii 2019. Na Sachsenringu jej od roku 2010 nikdo v závodě neporazil.

VC Německa MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 41:07,243 min 2. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing +1,610 s 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +6,772 s 4. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +7,922 s 5. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +8,591 s 6. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +9,086 s 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +9,371 s 8. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +11,439 s 9. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +11,625 s 10. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +14,769 s

Moto2

Zahřívací trénink prostřední kubatury dopadl nejlépe pro Raúla Fernándeze (1:24,3 min). Hned v prvním kole z 28 havaroval Simone Corsi po kontaktu. Jeho agusta skončila v saltech, dostala zabrat. Oba muži Akiho Aja, tedy Raúl Fernández a Remy Gardner okamžitě ostatním ujeli. Záhy si prohodili příčky a do vedení proklouzl Australan.

V zatáčce číslo 5 (Omega) spadl Fermín Aldeguer a v dalším kole na stejném místě podjelo přední kolo druhému jezdci průběžného pořadí závodu. Australan Gardner měl tak otevřenou cestu k triumfu. Aldeguer na skvělé 12. místo z Mugella nenavázal.

Na své MV se neudržel ani Lorenzo Baldassarri a k zemi se odporoučel také druhý Fernández, Augusto. Vyšetření italského závodníka ukázalo zlomenou levou ruku. Po kontaktu s Jakem Dixonem, toho ale zavřel. Xavi Vierge podlehl Arónu Canetovi, Marcovi Bezzecchimu a pokořil jej i Fabio di Giannantonio. V 15. okruhu vzdal Lorenzo dalla Porta kvůli technickému problému. „Diggia“ dostal chuť na pódium a Bezzecchiho, ale po několika výměnách pořadí zůstal za ním. Dixon se také sťukl se Somkiatem Chantrou a pro oba jakákoli snaha o slušné umístění skončila.

Těsně před finišem se děly věci. Spadli Vierge z pátého místa, Joe Roberts z konce první desítky a Ai Ogura, který se na pětce dlouho neohřál. Remy Gardner projel cílem suverénně první před Canetem a Bezzecchim. Tady nebylo co řešit. I „Diggia“ byl spokojený. I když se na pódium nedostal.

Marco Bezzecchi: „Tohle je jako vítěství. Ve třetím tréninku jsem byl až devatenáctý, musel jsem se probojovávat z první kvalifikace. A dnes? Měl jsem problém s gripem na předním kole.“ Canet: „Pátek byl hrůzostrašný, zkoušeli jsme všechno možné a nic nefungovalo. Včera už to šlo a druhé místo je super!“ Věnoval ho i svému psovi, což pobavilo. Remy Gardner: Během tréninků jsem neměl dobré tempo. V závodě jsem překonal Raúla, ten pak spadl, na displeji se mi objevilo '25 out'. Gumy držely, pak už jsem si ten zhruba šestivteřinový náskok před ostatními jen hlídal a když trochu klesl, přidal jsem.“ Jak jednoduché...

VC Německa Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 39:39,191 min 2. Arón Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 +6,158 s 3. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +7,030 s 4. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +8,145 s 5. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +9,888 s 6. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +10,000 s 7. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up +16,039 s 8. Albert Arenas Boscoscuro Aspar Team Moto2 +19,394 s 9. Marcos Ramírez Kalex American Racing +21,718 s 10. Cameron Beaubier Kalex American Racing +26,393 s

Moto3

GP Německa se v nejslabší kubatuře účastnilo pouze 26 závodníků. Prüstel má stále pouze jednoho jezdce (Yamanaku). Tech 3 rovněž, Ayumu Sasaki je zraněný z minulé GP.

Rannímu zahřívacímu tréninku dominoval Pedro Acosta časem těsně nad 1.27 min. Údajně má o něj zájem tým Valentina Rossiho do Moto2 a jako odstupné nabízí půl milionu eur! Darryn Binder si nacvičoval průjezd pit lane, neboť ho právě takový trest čekal v závodě. Deniz Öncü zase předváděl na obrubníku jízdu po zadním kole. Filip Salač skončil až poslední se ztrátou 1,4 s na lídra.

Start závodu na 27 okruhů vyšel nejlépe dvojici Japonců, v čele se usadili Kaito Toba a Tatsuki Suzuki. Brzy je rozdělil John McPhee a pak i Dennis Foggia. Spadl Adrián Fernández, mladý Binder si trest odbyl hned zpočátku. Salač sice vyjížděl z pole position, ale couval dozadu, až za první desítku. Opačným směrem se dral Acosta, který se záhy vyšvihl do vedení. V závodě skončil Yuki Kunii po kontaktu s Masiou, který dostal long lap.

Gabriela Rodriga ve 12. kole vykopl highsider a tělem narazil až do bariéry. Filip bohužel zajel do boxů a vzdal, motorka mu nejela. Dosud výborný Lorenzo Fellon ťukl do Yamanaky a Denize Öncü sundal Romano Fenati. Spadl Ryusei Yamanaka, ten sundal Stefana Nepu a Fenati musel projet kačírkem, nic jiného mu nezbývalo.. V téže chvíli Jaume Masiá zavadil o Foggiu a skončil. Romano pak obdržel dlouhé kolo...

V první skupině zůstalo devět jezdců, už v ní nebyl McPhee. A rozhodovalo se až v samotném finále. Jeremy Alcoba vytlačil Sergia Garcíu, i když zčásti vyjel do zelených zón. Většinu závěrečné části vodil pole Foggia, ale nakonec projel cílem až čtvrtý. Letos počtvrté zvítězil Acosta, pozlobit chtěl i Toba, ale na lepší než druhé místo to tentokrát nebylo. Alcoba se musel z parc fermé pakovat, na bednu se nakonec nedostal, byl přesunut mimo ni. Další posuny v pořadí směrem dolů obdrželi García a Suzuki.

V cíli stříbrný Kaito Toba: „Kvůli včerejšímu pádu se mi nejelo moc dobře, ale ke konci jsem zabral a zabojoval o pódium.“ Dennis Foggia měl mírné zpoždění, když se rozhodovalo o tom, zda je třetí, nebo čtvrtý, ale řekl: „Jsem spokojený, nakonec jsem na pódiu. Vedl jsem sice skoro celý závod, ale beru to sportovně.“ Vítězný Pedro Acosta: „Bylo to nejtěžší vítězství mé kariéry, ojeté gumy a šílené horko... S týmem jsme trochu změnili přístup k práci a vrátila se nám sebejistota.“

Salač doplatil na výměnu motoru před zahřívacím tréninkem. Agregát prostě nefungoval...

VC Německa Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 39:38,791 min 2. Kaito Toba KTM CIP Green Power +0,130 s 3. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0,259 s 4. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +0,206 s 5. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +0,459 s 6. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 +0,728 s 7. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +0,537 s 8. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +0,647 s 9. Xavier Artigas Honda Leopard Racing +0,864 s 10. Izan Giuevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +6,557 s DNF Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team technika

Zdroje: MotoGP Twitter, iSport, Nova Sport, MotoGP.com, Wikipedia

Foto: Václav Duška jr.