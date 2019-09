Kvalifikace motocyklové VC Aragonie 2019: Quartararo nenašel na Marca Márqueze recept

14. závodem letošího 71. ročníku mistrovství světa silničních motocyklů je Grand Prix Aragonie. Koná se podesáté za sebou, jde o třetí závod na španělské půdě v této sezóně. Okruh Motorland Aragón (nebo chcete-li španělsky Ciudad del Motor de Aragón) nedaleko města Alcañiz měří v konfiguraci pro motocyklové závody 5078 m.

Důležitá je změna programu pro zítřejší závody. Nejslabší kubatura Moto3 startuje až v 11:20 místo tradiční evropské jedenácté dopolední, ale pozor! Po ní ve 13:00 následuje MotoGP a až na závěr Moto2, ale i toto klání je posunuto na 14:30. Nejprestižnější litrová třída se většinou na starém kontinentu koná od 14:00 jako poslední, Moto2 startuje v 11:20. Aragonská neděle má tedy úplně jiný průběh.

MotoGP

Johann Zarco na KTM ani nedokončí sezónu. Tým rakouského výrobce jej nahradil Mikou Kalliem, jedním z testovacích jezdců. Velmistr nižších kubatur působí v této roli už čtvrtým rokem a dosud startoval sedmkrát na divokou kartu. V seznamu světových šampionů jej sice nenajdeme, ale ze svých dosavadních 210 Grand Prix jich 16 vyhrál a je trojnásobným vicemistrem planety (dvakrát ve stopětadvacítkách a jednou v Moto2). Zarco by si příliš nepomohl ani tehdy, kdyby zůstal u Tech 3, protože tým Hervého Poncharala přešel také na rakouské stroje. Budoucnost dvojnásobného mistra světa Moto2 je stále nejasná...

Divokou kartu obdržel Bradley Smith, který letos kromě startů v MotoE (třída elektrických motorek se sice jede v rámci MS, ale zatím jde o Světový pohár) a jednoho záskoku v Moto2 působí hlavně jako testovací jezdec Aprilie. Jeho parťák Andrea Iannone může jet rovněž, je fit.

První trénink se stal kořistí Marca Márqueze, druhý viděl jeho pád, ovšem bez újmy na zdraví. Nejrychlejší v něm byl Maverick Viñales (Yamaha). Ve třetím v sobotu dopoledne dráha po vydatných bouřkách osychala. Komplikované přírodní podmínky přinesly prvenství Álexu Rinsovi (Suzuki), Jenže i on byl o 9,1 s pomalejší než Márquez v tom prvním suchém. Přesto jako jediný zkoušel slicky. V FP4, který následoval po kvalifikaci Moto3, nezávisle na sobě upadli Joan Mir (Suzuki) a Pol Espargaró (KTM). Ten si při highsideru lehl na ruku a odnesli jej na nosítkách. Trénink se stal kořistí Marca Márqueze.

Kvalifikaci číslo 1 vládl hodnou chvíli Álex Rins. Franco Morbidelli jezdil po předním kole a motorka se mu při deceleraci vlnila, ale i on byl rychlý, než jej Rins překonal, stejně jako Takaaki Nakagami. Danilo Petrucci to v předposledním okruhu zkusil, ale na postupovou příčku to nestačilo. Kdo půjde dál? Morbidelli a Iannone? Ano, Rins závěrečné kolo nezvládl...

Do druhé kvalifikace nenastoupil Pol Espargaró, zlomil si pravé zápěstí a bude chybět i v závodě, takže jsme viděli pouze 11 jezdců. Nejrychleji začal Maverick Viñales. Jenže na Marca Márqueze a jeho čas atakující 1:47 min nenašel odpověď nikdo, ani ve finiši Fabio Quartararo, který se zlobil sám na sebe. Do první řady se s nimi postaví Viñales, Áleix Espargaró odstartuje z páté příčky mezi Jackem Millerem a Valentinem Rossim, pro Aprilii je to skvělý výsledek!

Marc Márquez pojede zítra svou 200. GP v životě napříč všemi kubaturami. Po Misanu má na druhého Doviziosa náskok v celkové klasifikaci 93 bodů, shodných se svým startovním číslem.

VC Aragonie MotoGP 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:47,009 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:47,336 min 3. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:47,472 min 4. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:47,658 min 5. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:47,733 min 6. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:48,015 min 7. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:48,322 min 8. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:48,372 min 9. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:48,458 min 10. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:48,608 min 22. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing 1:49,517 min

Moto2

Prostřední kubatura připomíná spíše lazaret, stejně jako Moto3. V Misanu se zranil Mattia Pasini, Ital má polámaný levý obratel. Podruhé se tedy v poli objevuje Gabriele Ruiu, tentokrát jako jeho náhradník v barvách Tasca Racing Scuderia. Kvůli načtyřikrát (!) zlomené klíční kosti z třetího tréninku chyběl rovněž Marcel Schrötter a nejede ani nyní, protože se zotavuje po operaci, v týmu Dynavolt Intact GP zaskakuje zkušený Švýcar Jesko Raffin.

Výsledky závodu o GP San Marina se neměnily, Augusto Fernández byl potvrzen coby vítěz, i když evidentně překračoval limity trati. Zatímco někteří jezdci nedostanou ani varování, ale hned letos zavedený trest dlouhého kola, jiným prochází i několikeré porušování. Záleží na tom, jakou národnost jezdec má, pokud je Španěl, tak Dorna coby promotér šampionátu evidentně přimhouří obě oči... Augusto je samozřejmě největším překvapením letošní sezóny v této kubatuře, všechna čest!

Právě on ovládl první páteční trénink, v tom druhém jel jako pokropený živou vodou Luca Marini. Těžký pád neminul Adama Norrodina, v FP2 si nezapsal žádný čas a ke slovu přišla dokonce nosítka. V sobotu před obědem se radoval opět Augusto Fernández, navíc byl nejrychlejší ze všech za celý víkendu, protože se jelo už na suchu.

Očekávalo se, že z první kvalifikace půjde k nejrychlejším do druhé Fabio di Giannantonio. Po devíti minutách skutečně opanoval výsledkovou listinu. Spolu s ním postoupili Andrea Locatelli, konečně rychlý Marco Bezzecchi a Thajec Somkiat Chantra. I on umí vystrčit růžky...

V boji o pole position vypadali nejrychleji Iker Lecuona, Xavi Vierge a Thomas Lüthi. Druhé měřené kolo ovšem katapultovalo do čela Álexe Márqueze. Jorge Navarro obsadil průběžnou třetí příčku. Čtyři minuty před koncem se vyšvihl na dvojku Fernández, ale mladšího bratra šampiona MotoGP nepřekonal. Bronzový byl v tu chvíli Brad Binder. Takové pořadí vydrželo až do konce, Luca Marini se do první řady nepodíval, zůstal čtvrtý.

VC Aragonie Moto2 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:52,225 min 2. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 1:52,350 min 3. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 1:52,426 min 4. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:52,435 min 5. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP 1:52,566 min 6. Jorge Navarro Speed Up HDR Heidrun Speed Up 1:52,580 min 7. Xavi Vierge Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:52,589 min 8. Nicolò Bulega Kalex Sky Racing Team VR46 1:52,606 min 9. Sam Lowes Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:52,610 min 10. Iker Lecuona KTM American Racing 1:52,627 min

Moto3

Kaito Toba, který si v Misanu zlomil lopatku, má budoucnost v Moto3 jasnou. Vítěz letošní GP Kataru bude jezdit příští rok ve stáji Akiho Aja, takže určitě vymění značku motocyklu, KTM za současnou Hondu. PrüstelGP si za oba naše závodníky zatím našel náhradu v podobě nováčka Jasona Dupasquiera, syna bývalého úspěšného švýcarského motokrosaře a motardisty Philippa.

Tom Booth-Amos si v GP San Marina zlomil kotník, Niccolò Antonelli levé zápěstí a pravou klíční kost. Zatímco Booth-Amos jede, Itala vystřídal jeho krajan Davide Pizzoli. Ten už má na kontě tři starty v letech 2015 a 2016. Polámaného Romana Fenatiho nahradil v týmu Snipers Mirka Cecchiniho Španěl Julián José García. Divokou kartu dostali domácí debutant Gerard Riu Male a také letošní vítěz Red Bull Rookies Cupu Carlos Tatay, pro něj je to druhý start a už má jeden bodík. Příští rok by měl jet celou sezónu u Avintie. Po zranění se vrátil Gabriel Rodrigo.

Celestino Vietti absolvoval v prvním tréninku divoký highsider. V něm byl nejrychlejší Tatsuki Suzuki. V pátek odpoledne se pro změnu ukázal Andrea Migno. Kaito Toba své snažení po FP2 vzdal a pokračovat ve víkendu nebude, podle svých vlastních slov vynechá i Thajsko, bolest je obrovská. Přes noc se nad Aragonií ženili čerti, tudíž se ve třetím mokrém měření sil nikdo nezlepšil, jezdilo se o 11 a více sekund pomaleji. Nejlepší čas zaznamenal Alonso López, Migno to měl pro změnu s pádem.

Největšími favority na postup z první kvalifikace byli Arón Canet (ten jede na titul), Marcos Ramírez a Dennis Foggia. Canet a Foggia skutečně přeskočili Tataye, jenž chvíli vedl, ale Ramírez byl pomalý na rozdíl od Makara Jurčenka. Ve finále si připsal nejrychlejší čas Foggia, spolu s ním postoupili Canet, Tatay a Vietti. Marcos Ramírez nezvládl závěr, i když byl chviličku druhý, ale nakonec obsadil šestou příčku a k první čtrnáctce těch rychlejších z tréninků neprošel.

Osmnáctka nejlepších si to rozdala o pole position – včetně obou našich, Jakuba Kornfeila a Filipa Salače. Pravda, ze začátku se vyčkávalo, ale v polovině patnáctiminutovky se vyhříval na čele Alonso López. Pak převzal otěže Tatsuki Suzuki. Salačovi bylo rychlé kolo (zařadil se za Japonce!) zrušeno. Mezi nejrychlejšími se pohyboval i Kubajz. Do čela se protlačil John McPhee a po něm Canet. Arónovi už nevzali nejvýhodnější postavení na roštu ani ti, kteří si lépe načasovali konec. To, že tento muž postoupil z Q1 a nakonec poli dominoval, není nic divného. Druhý skončil Ai Ogura, třetí senzačně Tatay a čtvrtý Kornfeil! Filip obsadil šestnácté místo.

VC Aragonie Moto3 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Arón Canet KTM Sterilgarda Max Rcing Team 1:58,197 min 2. Ai Ogura Honda Honda Team Asia 1:58,898 min 3. Carlos Tatay KTM Fundación Andreas Pérez 77 1:58,983 min 4. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP 1:59,092 min 5. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 1:59,121 min 6. Alonso López Honda Estrella Galicia 0,0 1:59,194 min 7. Tony Arbolino Honda VNE Snipers 1:59,201 min 8. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:59,204 min 9. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:59,212 min 10. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing 1:59,336 min 16. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP 1:59,919 min

Zdroje: MotoGP.com, Wikipedia, Now Moto, Marcel Schrötter #23 Official Facebook Page, Red Bull Rookies Cup, Eurosport, MotoGPsport.cz, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.